ఎన్నికల్లో లబ్ధికి బంగ్లాదేశీయుల చొరబాట్లకు మమత సహకరిస్తున్నారు: అమిత్‌షా

2026లో బంగాల్‌లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాం: అమిత్‌షా- రాజకీయ హింసలో వామపక్షాలను టీఎంసీ మించిపోయింది: అమిత్‌షా

Amit Shah on Bengal Election
Amit Shah on Bengal Election (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 30, 2025 at 1:19 PM IST

Amit Shah on Bengal Election : బంగాల్​లో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని కేంద్ర హోంమంత్రి, బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్ షా అన్నారు. బంగాల్ ప్రజలు టీఎంసీ సహా కాంగ్రెస్​, లెఫ్ట్ పార్టీలకు బంగాల్ ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చారని, ఈసారి బీజేపీకి ఒక అవకాశం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కోల్​కతాలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్న అమిత్​ షా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"2014 ఎన్నికల్లో మాకు 17శాతం ఓట్లు, రెండు సీట్లు వచ్చాయి. 2016 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మాకు 10శాతం ఓట్లు, కేవలం మూడు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో గెలిచాం. అదే 2019 లోక్​సభ ఎన్నికలకు వచ్చేసరికి మాకు 41శాతం ఓట్లు, 18 సీట్లు వచ్చాయి. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నిక్లల్లో ఏకంగా 38శాతం ఓట్లతో 77 స్థానాల్లో గెలిచాం. ఇది చాలా ఎక్కువ తేడా. కేవలం మూడు స్థానాలు గెలిచిన పార్టీ ఐదేళ్లలో ఏకంగా 77 సీట్లలో విజయం సాధించింది. కాంగ్రెస్​ పుట్టిన బంగాల్​లోనే ఆ పార్టీని జీరోకు తీసుకువచ్చాం. 34 ఏళ్ల పాటు పాలించిన కమ్యూనిస్ట్​ కూటమి కనీసం ఒక్క సీటు కూడా గెలుచుకోలేదు. మేము ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా అవతరించాం. ఇక 2026 ఎన్నికల్లో తప్పకుండా బీజేపీ భారీ మెజారిటీతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది."

--అమిత్ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి

రాజకీయ హింసలో వామపక్షాలను టీఎంసీ మించిపోయిందని అమిత్ షా ఆరోపించారు. బంగాల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ క్షీణించిందని, పరిశ్రమలు రాష్ట్రాన్ని వదిలివెళ్తున్నాయని విమర్శించారు. "మందిర్- మసీద్​ రాజకీయాలు ఎవరు చేస్తున్నారు. టీఎంసీ పార్టీకి చెందిన ఓ మాజీ ఎమ్మెల్యే, నేతలే ఇలా చేస్తున్నారు. ఎన్నికల సమయంలో బాబ్రీ మసీద్​ను నిర్మించడం సరైందో కాదో బంగాల్​ ప్రజలు ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. నిరుద్యోగం, అవినీతి, మహిళ భద్రత లాంటి ఎన్నో సమస్యలు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. వీటన్నింటి నుంచి టీఎంసీ తప్పించుకునేందుకు అవకాశం లేదు. ఈశాన్య సరిహద్దుల నుంచి వస్తున్న ఆక్రమణదారులను బీజేపీ అడ్డుకుంటుంది. అధికారంలోకి వచ్చాక బంగాల్‌కు పూర్వవైభవం తీసుకువస్తాం. బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల్లో కంచె నిర్మాణానికి బంగాల్ ప్రభుత్వం భూమిని ఇవ్వడం లేదు. అందుకే కంచె నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయలేకోపోతున్నాం. ఎన్నికల్లో లబ్ధిపొందేందుకు బంగ్లాదేశీయుల చొరబాట్లకు మమత సహకరిస్తున్నారు. బంగాల్‌ ప్రజలు చొరబాట్లపై ఆందోళనగా ఉన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చాక చొరబాటుదారులను తరిమికొడతాం" అని అమిత్ షా అన్నారు.

భారత్- బంగ్లాదేశ్​ సరిహద్దుల్లో కంచ ఏర్పాటు విషయంపై మమతా బెనర్జీకి నేను 7లేఖలు రాశాను. గత ఆరేళ్లలో కేంద్ర హోం శాఖ కార్యదర్శికి మూడు సార్లు బంగాల్​కు వచ్చి రాష్ట్ర హోం శాఖ కార్యదర్శితో సమావేశమయ్యారు. టీఎంసీ ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే అడగుతున్నాను? కంచె ఏర్పాటు చేయడానికి భూమి ఇచ్చేందుకు మీకున్న భయం ఏంటి? ఈ అంశంపైనా మీకు బాధ్యత లేదా? లేదా ఆక్రమణదారులు రావడం మీకు కావాలా? ఇంకా ఈ ఆక్రమణదారులకు టీఎంసీ ప్రభుత్వం పత్రాలను అందిస్తోంది. మతువాలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. శరణార్థులుగా బంగాల్​కు వచ్చిన వారందరూ భారత పౌరులు. మమతా బెనర్జీ సహా దేశంలో ఎవరూ మీకు హానీ తలపెట్టరు. ఇది బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రామిస్. బంగాల్​ ప్రజలందరికీ ఒక విషయంపై హామీ ఇస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు ఉన్న ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చాకా కూడా కొనసాగుతాయి.

"దేశవ్యాప్తంగా మౌలిక సదుపాయల అభివృద్ధి కోసం మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది. ఒకవేళ మా ప్రభుత్వం పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తుంటే తమిళనాడు, తెలంగాణలో కూడా ఇలానే జరగాలి కదా? దేశంలోని ప్రతీ రాష్ట్రంలో మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. కానీ, కేవలం బంగాల్​లోనే ఎందుకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి? మెట్రో గాలిలో నడవదు. దానికోసం భూమి అవసరం. ఆక్రమణలు తొలగించి భూమిని ఇవ్వడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బాధ్యత. ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను అడ్డుకునే విధంగా వారి ఆలోచనలు ఉన్నాయి. ఇతర రాష్ట్రాల్లోని మెట్రోల్లో ఎందుకు ఎలాంటి సమస్యలు రావడం లేదు?" అని ప్రశ్నించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

