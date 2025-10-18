బిహార్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 'హిందుత్వ' అజెండా ? పార్టీ అగ్రనేతల వ్యాఖ్యలు చెబుతున్నది అదేనా ?
హిందుత్వ అజెండాతో బిహార్ బరిలోకి బీజేపీ- పార్టీ అగ్రనేతల వ్యాఖ్యలన్నీ ఆ అంశాలపైనే
Published : October 18, 2025 at 1:59 PM IST
Bihar Polls BJP Hindutva Agenda : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో మళ్లీ హిందుత్వమే బీజేపీ ప్రధాన అజెండానా ? సెక్యూలర్ వాదిగా పేరున్న నీతీశ్ ఇతర వర్గాలను ఆకట్టుకుంటే, హిందుత్వంతో మెజారిటీ హిందూ ఓటర్ల మనసులను గెలుచుకోవాలని కమలదళం యోచిస్తోందా? అంటే, తాజా పరిణామాలు 'అవును' అనే సంకేతాలే ఇస్తున్నాయి. ఇటీవలే పలువురు ప్రముఖ బీజేపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్ల ర్యాలీల్లో యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్, దిల్లీ సీఎం రేఖాగుప్తా, మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్ యాదవ్ చేసిన వ్యాఖ్యలన్నీ 'హిందుత్వ' కోణంలోనే ఉన్నాయి. ఇంతకీ వారు చేసిన కామెంట్స్ ఏమిటి ? హిందుత్వ అంశాలతో కూడిన ప్రచార అజెండా బీజేపీకి కలిసొస్తుందా ? రాష్ట్రంలోని హిందూ ఓటర్లపైనే బీజేపీ ఫోకస్ ఉందా ? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
బీజేపీ మేనిఫెస్టోలు, యాత్రల్లోనూ 'హిందుత్వం'
అవి లోక్సభ ఎన్నికలైనా, రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలైనా బీజేపీ మేనిఫెస్టోలలో హిందుత్వ అంశాలకు తప్పకుండా చోటు, ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. మొదటి నుంచీ అయోధ్య, కాశీ, మధురలలో ఆలయాల నిర్మాణ అంశం బీజేపీ మేనిఫెస్టోలో ఉంటూ వచ్చింది. దీని ప్రకారమే అయోధ్యలో భవ్య రామమందిర నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్గాన్ని సుగమం చేసింది. మతపరమైన అంశాలతో యాత్రలు నిర్వహించిన ట్రాక్ రికార్డు కూడా బీజేపీకి ఉంది. గతంలో బీజేపీ దిగ్గజ నేత ఎల్కే అడ్వానీ నేతృత్వంలో బిహార్ సహా పలు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో మతపరమైన యాత్రలు జరిగాయి. ఈనేపథ్యంలో ప్రస్తుత బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ హిందుత్వ ఎజెండాను బీజేపీ తెరపైకి తెచ్చిందని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు.
అమిత్ షా వ్యాఖ్యలతో అలా మొదలైంది
ఈ ఏడాది ఆగస్టులో బిహార్లోని సీతామర్హి జిల్లా పునౌరా ధామ్లో సీతామాత ఆలయ నిర్మాణానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పునాది రాయి వేశారు. అసెంబ్లీ పోల్స్కు సరిగ్గా కొన్ని నెలల ముందు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం అనేది వ్యూహాత్మక అంశమేనని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు. ఆ కార్యక్రమంలో అమిత్షా మాట్లాడుతూ, 'రాముడు అనగానే అయోధ్య గుర్తుకొస్తుంది. సీతామాత అనగానే సీతామర్హి గుర్తుకొస్తుంది. సీతామాతకు అంకితమిచ్చే ఆ ఆలయం యావత్ బిహార్ ప్రతిష్ఠను పెంచుతుంది' అని వ్యాఖ్యానించారు. అనంతరం రాష్ట్రంలోని సారన్లోనూ కేంద్ర హోంమంత్రి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలే చేశారు. 'శ్రీరాముడు 500 సంవత్సరాలు ఒక గుడిసెలో నివసించారు. ప్రధాని మోదీ స్వయంగా అయోధ్యలో రామాలయానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమంలోనూ పాల్గొన్నారు. ఆలయ నిర్మాణ పనులనూ మోదీజీ పర్యవేక్షించారు. ఇప్పుడు బిహార్లోని పునౌరా ధామ్లో సీతామాత కోసం భవ్య మందిరాన్ని నిర్మిస్తాం' అని షా పేర్కొన్నారు.
హిందుత్వ అజెండాపైనే దిగ్గజ నేతల ఫోకస్
అమిత్షా కామెంట్స్కు బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అమలు చేసే అజెండాతో లింక్ ఉందని రాజకీయ పరిశీలకులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఇటీవలే బీజేపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్ల ర్యాలీల్లో సీఎంలు యోగి, రేఖ, మోహన్ చేసిన వ్యాఖ్యలను సైతం, షా కామెంట్స్కు కొనసాగింపుగానే చూడాల్సి ఉంటుందన్నారు. ఓటర్లను హిందుత్వ అజెండాతో అనుసంధానించాలని బీజేపీ యత్నిస్తున్న తీరుకు ఇవి నిదర్శనాలని అభిప్రాయపడుతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తలపెట్టిన రామాయణ సర్క్యూట్ ప్రాజెక్టులో బిహార్లోని సీతామర్హి, బక్సర్, దర్భంగ ఉన్నాయి. ఈ అంశాన్ని సైతం హిందూ ఓటర్లలోకి బలంగా తీసుకెళ్లేందుకు బీజేపీ నేతలు యత్నించే అవకాశం ఉందని పరిశీలకులు అంటున్నారు.
అభివృద్ధి vs బుర్ఖా : సీఎం యోగి
బిహార్లోని దానాపూర్ అసెంబ్లీ స్థానం బీజేపీ అభ్యర్థి రామ్కృపాల్ యాదవ్, సహర్సా బీజేపీ అభ్యర్థి అలోక్ రంజన్ ఝా అక్టోబర్ 16న నామినేషన్లు వేశారు. ఈసందర్భంగా వారు నిర్వహించిన ర్యాలీలలో ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'అభివృద్ధి vs బుర్ఖా' అనే కోణంలో ఆయన కామెంట్స్ చేయడం గమనార్హం. ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ తన కుటుంబాన్ని మాత్రమే అభివృద్ధి చేసుకున్నారని ఆరోపించారు. ప్రధాని మోదీ దేశంలోని 140 కోట్ల మంది ప్రజల సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్నారని యోగి తెలిపారు. 'బుర్ఖా ధరించిన మహిళలు విదేశాల్లో తీర్థయాత్రలకు వెళ్లే క్రమంలో ఎయిర్పోర్టు తనిఖీల్లో మొహాన్ని చూపిస్తారు. కానీ ఓట్లు వేసేటప్పుడు వారి మొహాన్ని చెక్ చేయొద్దని విపక్ష పార్టీలు వాదిస్తున్నాయి. అలాంటి పార్టీలకు ఓటర్లు దూరంగా ఉండాలి. అక్రమంగా ఎన్నికల్లో గెలిచేందుకు విపక్షాలు యత్నిస్తున్నాయి. దేశ అభివృద్ధి కోసం పరితపించే బీజేపీకి ప్రజలు అండగా నిలవాలి' అని ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం కామెంట్ చేశారు. ఈవిధంగా ఓ మైనారిటీ వర్గాన్ని ఆయన టార్గెట్గా చేశారు. తద్వారా హిందూ ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రయత్నం చేశారు.
అశోక్ ధామ్ ఆలయం, ఛట్ పూజ : సీఎం రేఖా గుప్తా
బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, లఖీసరాయ్ బీజేపీ అభ్యర్థి విజయ్ కుమార్ సిన్హా నామినేషన్ ర్యాలీలో దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖాగుప్తా సైతం హిందుత్వ అంశాలనే ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు. లఖీసరాయ్లోని ప్రసిద్ధ అశోక్ ధామ్ ఆలయాన్ని కీర్తిస్తూ, బిహార్ ప్రజలు భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే ఛట్ పూజను ప్రస్తావిస్తూ ఆమె తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రధాని మోదీకి బిహార్తో బలమైన అనుబంధం ఉందన్నారు. గత 11 ఏళ్లలో 58 సార్లు రాష్ట్రంలో మోదీ పర్యటించారని ముఖ్యమంత్రి రేఖాగుప్తా గుర్తుచేశారు. కేంద్ర మంత్రులు గిరిరాజ్ సింగ్, జితన్ రామ్ మాంఝీ కూడా ఈ సభలో ప్రసంగించారు.
ఇప్పుడు 'మధుర' వంతు : సీఎం మోహన్ యాదవ్
బిహార్లోని దానాపూర్ స్థానంలో రామ్కృపాల్ యాదవ్, కుమ్రార్ స్థానంలో సంజయ్ గుప్తా, విక్రమ్ స్థానంలో సిద్ధార్థ్ సౌరవ్లు బీజేపీ తరఫున నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. ఈసందర్భంగా ఆయా చోట్ల నిర్వహించిన ర్యాలీల్లో మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ మాట్లాడారు. ఆయన ప్రసంగాలన్నీ హిందుత్వం చుట్టూనే తిరిగాయి. అయోధ్య తర్వాత ఇప్పుడు మధుర వంతు వచ్చిందని, మధురలోని కన్నయ్య చిరునవ్వులు చిందిస్తున్నాడని సీఎం మోహన్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. రామ్కృపాల్ యాదవ్ తొలిసారి దానాపూర్ నుంచి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. కుమ్రార్ స్థానంలో సంజయ్ గుప్తా తొలిసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. విక్రమ్ స్థానంలో బీజేపీ తరఫున పోటీచేస్తున్న సిద్ధార్థ్ సౌరవ్ గతంలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు.
'నాణెంలోని బొమ్మాబొరుసు లాంటివి'
బీజేపీ, హిందుత్వం అనేవి నాణెంలోని బొమ్మాబొరుసు లాంటివి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కుమార్ రాఘవేంద్ర అన్నారు.'ఈ రెండింటిని మనం వేరుచేసి చూడలేం. బీజేపీ రాజకీయ ప్రస్థానమే హిందుత్వ అంశాల పునాదులపై ప్రారంభమైంది. వాటి వల్లే ఆ పార్టీ లాభపడింది. ఒకప్పుడు ఇద్దరు ఎంపీలకే పరిమితమైన బీజేపీ, కేంద్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే స్థాయికి ఎదిగింది. ప్రస్తుతం దేశంలోని డజనుకుపైగా రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. అందుకే బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ హిందుత్వ ప్రచార అజెండానే బీజేపీ అమలుపరుస్తోంది' అని రాఘవేంద్ర విశ్లేషించారు.
