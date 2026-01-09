ETV Bharat / bharat

సీఎం మమత ప్రవర్తనపై బీజేపీ ఫైర్- ఈడీ అధికారుల నుంచి సాక్ష్యాలు లాక్కున్నారని ధ్వజం!

కోల్‌కతా ఐ-ప్యాక్ కార్యాలయంలో హైడ్రామా- ఈడీ అధికారులను అడ్డుకుని కీలక పత్రాలు ఎత్తుకెళ్లిన సీఎం - చరిత్రలో ఎప్పుడూ ఇలా జరగలేదన్న రవిశంకర్ ప్రసాద్- అమిత్ షాపై దీదీ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

BJP Slams Mamata
BJP Slams Mamata (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 9, 2026 at 4:14 PM IST

BJP Slams Mamata: ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సోదాల సమయంలో బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ప్రవర్తించిన తీరుపై భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమంత్రి ఇలా దర్యాప్తు సంస్థల విధులకు ఆటంకం కలిగించడం ఎప్పుడూ చూడలేదని, ఆమె చర్యలు దేశ ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియకే తలవంపులు తెచ్చాయని బీజేపీ సీనియర్ నేత, ఎంపీ రవిశంకర్ ప్రసాద్ మండిపడ్డారు. బొగ్గు అక్రమ రవాణా కేసుకు సంబంధించి కోల్‌కతాలోని పొలిటికల్ కన్సల్టెన్సీ ఐ-ప్యాక్ కార్యాలయంపై ఈడీ దాడులు నిర్వహిస్తుండగా, సీఎం మమత స్వయంగా అక్కడికి వెళ్లి అధికారులను అడ్డుకోవడం, పత్రాలు లాక్కోవడం పట్ల ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధం
శుక్రవారం దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో రవిశంకర్ ప్రసాద్ మాట్లాడారు. "బంగాల్‌లో జరిగింది ముమ్మాటికీ రాజ్యాంగ విరుద్ధం. ఒక బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉన్న సీఎం, ఈడీ అధికారులను బెదిరించడం, వారి చేతిలోని కాగితాలు లాక్కోవడం దారుణం. ఆమె అక్కడి నుంచి సాక్ష్యాలను ఎత్తుకెళ్లారు. ఇది అనైతికం, బాధ్యతారాహిత్యం. మమత తన చర్యలతో ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేశారు" అని ఆయన ధ్వజమెత్తారు.

అసలేం జరిగింది?
బొగ్గు కుంభకోణం, హవాలా లావాదేవీల ఆరోపణలపై ఈడీ అధికారులు గురువారం కోల్‌కతాలోని ఐ-ప్యాక్ డైరెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ నివాసం, ఆఫీసుల్లో సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ సమయంలో మమతా బెనర్జీ అక్కడికి వెళ్లారు. ఈడీ ఆరోపణల ప్రకారం, ఆమె సోదాలకు ఆటంకం కలిగించారు. "కీలక సాక్ష్యాలను, భౌతిక పత్రాలను, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను మమత బలవంతంగా తీసుకున్నారు. ఆమెతో పాటు వచ్చిన పోలీసులు, సహాయకులు ఈడీ అధికారులను అడ్డుకున్నారు. ప్రతీక్ జైన్ నివాసంలోకి ప్రవేశించి సాక్ష్యాలను మాయం చేశారు" అని ఈడీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

అమిత్ షాపై మమత ఫైర్
మరోవైపు ఈ ఘటనపై మమతా బెనర్జీ తీవ్రంగా స్పందించారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పించారు. "దేశాన్ని రక్షించలేని ఓ కొంటె హోంమంత్రి, నా పార్టీ పత్రాలను దొంగిలిస్తున్నారు. ఉదయం 6 గంటలకే ఈడీ వాళ్లు వచ్చారు. మా పార్టీ డేటా, ల్యాప్‌టాప్‌లు, మొబైల్ ఫోన్లు, ఎన్నికల వ్యూహాల పత్రాలను సీజ్ చేశారు. ఐ-ప్యాక్ అనేది ప్రైవేట్ సంస్థ కాదు. అది తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఆధీకృత టీమ్. ఇది ముమ్మాటికీ నేరం. దమ్ముంటే ప్రజాస్వామ్యయుతంగా పోరాడి గెలవాలి" అని మమత సవాల్ విసిరారు.

దిల్లీలో ఎంపీల అరెస్ట్
ఈడీ దాడులకు నిరసనగా టీఎంసీ ఎంపీలు దిల్లీలో ఆందోళనకు దిగారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కార్యాలయం వెలుపల డెరెక్ ఓబ్రియన్, మహువా మోయిత్రా, కీర్తి ఆజాద్ తదితరులు నిరసన చేపట్టారు. కేంద్రం ఎన్నికల కోసం దర్యాప్తు సంస్థలను దుర్వినియోగం చేస్తోందని నినాదాలు చేశారు. దీంతో దిల్లీ పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎంపీలను ఈడ్చుకెళ్లి, ఎత్తి పోలీస్ వ్యాన్లలో పడేశారు. "ఎన్నికైన ఎంపీలతో పోలీసులు ప్రవర్తిస్తున్న తీరును దేశం గమనిస్తోంది" అని మహువా మోయిత్రా మండిపడ్డారు.

మమతను అరెస్ట్ చేయాలి
ఈ పరిణామాలపై ఛత్తీస్‌గఢ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి విజయ్ శర్మ స్పందించారు. "రాజ్యాంగ సంస్థల కంటే ఎవరూ ఎక్కువ కాదు. మమతా బెనర్జీ రాజ్యాంగాన్ని తన గుప్పిట్లో పెట్టుకోవాలని చూస్తున్నారు. ఆమెపై వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలి. దర్యాప్తును అడ్డుకున్నందుకు ఆమెను అరెస్ట్ చేయాలి" అని డిమాండ్ చేశారు. బంగాల్ బీజేపీ అధ్యక్షుడు సమిక్ భట్టాచార్య కూడా స్పందిస్తూ, టీఎంసీ అవినీతికి మారుపేరుగా మారిందని, ప్రజలు వారిని చూసి నవ్వుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

భారీ నిరసన ర్యాలీ
మరోవైపు బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఈడీ దాడులకు వ్యతిరేకంగా శుక్రవారం భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. ఐ-ప్యాక్ చీఫ్ ప్రతీక్ జైన్ ఇళ్లు, కార్యాలయాలపై ఈడీ సోదాలను ఆమె తీవ్రంగా ఖండించారు. కోల్‌కతాలోని 8బీ బస్​స్టాండ్ నుంచి హజ్రా మోర్ వరకు ఈ నిరసన ప్రదర్శన సాగింది. మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ఇందులో పాల్గొన్నారు. 2026 ఎన్నికల ముందు కేంద్రం రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతోందని మమత ఆరోపించారు. నిన్న ప్రతీక్ జైన్ నివాసానికి వెళ్లిన ఆమె, ఈడీ అధికారులు ఆర్థిక లావాదేవీలతో సంబంధం లేని తమ పార్టీ అంతర్గత డేటా, హార్డ్ డిస్కులను అక్రమంగా సీజ్ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

అమిత్​ షా కార్యాలయం ఎదుట టీఎంసీ నిరసన- ఎంపీలను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

బంగాల్​లో 'I-PAC' రైడ్స్​ రగడ- మమతపై సీబీఐ దర్యాప్తు కోరిన ఈడీ- పత్రాలు దుర్వినియోగంపై హైకోర్టుకు టీఎంఎసీ

BJP SLAMS MAMATA BANERJEE
TMC MP PROTEST DELHI
BJP ALLEGES TMC
IPAC RAID DRAMA
BJP SLAMS MAMATA

