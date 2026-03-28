ETV Bharat / bharat

బీజేపీ ఎత్తు - మమత పైఎత్తు: సువేందుపై నందిగ్రామ్‌లో అనూహ్య అభ్యర్థి- 2021 రివేంజ్ తీరేనా?

సువేందు అత్యంత సన్నిహితుడు పవిత్ర కర్‌కు టీఎంసీ టికెట్- నందిగ్రామ్‌‌లో అనూహ్య అభ్యర్థి బరిలోకి- సువేందుపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు మమతా బెనర్జీ వ్యూహం

West Bengal CM Mamata Banerjee (left), Pabitra Kar (centre) and Suvendu Adhikari (right) ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 28, 2026 at 2:21 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

West Bengal Election 2026 : బీజేపీ ఎత్తు వేస్తే, బంగాల్ సీఎం, తృణమూల్ కాంగ్రెస్(టీఎంసీ) అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ పైఎత్తు వేశారు. గత ఎన్నికల్లో నందిగ్రామ్‌లో తనను ఓడించిన బీజేపీ నేత సువేందు అధికారికి గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు పెద్ద స్కెచ్‌ వేశారు దీదీ. ఈ సారి మమతా బెనర్జీ సిట్టింగ్ అసెంబ్లీ స్థానం భవానీపుర్‌‌తో పాటు నందిగ్రామ్‌లోనూ సువేందు పోటీ చేస్తున్నారు. భవానీపుర్‌‌‌లో నేరుగా మమతే, సువేందును ఢీకొంటారు. ఇక నందిగ్రామ్‌లో సువేందు‌ను ఓడించేందుకు ఓ కీలక వ్యక్తిని మమతా బెనర్జీ బరిలోకి దింపారు. ఆయన పేరే పవిత్ర కర్. ఇంతకీ ఎవరీయన ? పవిత్ర కర్ ఎంట్రీతో నందిగ్రామ్‌ ఎన్నికల ఫలితం మారిపోతుందా ? రెండు స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్న సువేందుపై ఒత్తిడి పెరుగుతుందా ? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

మమత vs సువేందు : ఫ్లాష్ బ్యాక్
2011, 2016 బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భవానీపుర్ స్థానం నుంచి మమతా బెనర్జీ ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. కానీ 2021 ఎన్నికల్లో భవానీపుర్ స్థానాన్ని వదిలేసి, నందిగ్రామ్ స్థానంలో దీదీ పోటీ చేశారు. కేవలం బీజేపీ నేత సువేందు అధికారిని ఓడించేందుకే ఆనాడు ఆమె ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. అతి విశ్వాసం, తొందరపాటుతో తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఫెయిలైంది. నందిగ్రామ్‌లో 1,956 ఓట్ల స్వల్ప మెజారిటీతో బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి గెలిచారు. వాస్తవానికి పూర్వ మేదినీపుర్ జిల్లాలోని నందిగ్రామ్ స్థానం టీఎంసీ పార్టీకి ఆయువు పట్టు లాంటిది. సువేందు అధికారి 21 సంవత్సరాలు టీఎంసీలోనే ఉన్నారు. 2007లో నందిగ్రామ్‌లో జరిగిన ప్రజా ఉద్యమంలో మమతా బెనర్జీతో పాటు స్థానిక టీఎంసీ నేతగా సువేందు అధికారి బాగా ప్రజాదరణ పొందారు. ఈ ఇద్దరికీ ఇక్కడ మంచి పాపులారిటీ, ఫాలోయింగ్ ఉన్నాయి.

అనూహ్య రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో సువేందు అధికారి 2020 డిసెంబరు 19న టీఎంసీకి రాజీనామా చేసి బీజేపీలో చేరారు. 2021 ఎన్నికల్లో నందిగ్రామ్ సీటును సువేందుకు బీజేపీ ఇచ్చింది. దీంతో సువేందుపై స్వయంగా దీదీ పోటీచేశారు. స్థానికుడు కావడంతో సహజంగానే సువేందుకు కలిసొచ్చింది. దీని ఫలితంగానే స్వల్ప మెజారిటీతో మమతను ఆయన ఓడించగలిగారు. అయితే అప్పట్లో ఒకే ఒక స్థానంలో పోటీ చేయడం ద్వారా దీదీ తప్పుచేశారు. ఈసారి సువేందు అధికారి అందుకు భిన్నమైన వ్యూహంతో ముందుకు సాగుతున్నారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఓ వైపు భవానీపుర్‌లో మమతపై, మరోవైపు తన సిట్టింగ్ స్థానం నందిగ్రామ్‌లో ఆయన పోటీ చేస్తున్నారు.

మమతా బెనర్జీ (ETV Bharat)

రాష్ట్ర ఎన్నికల ఫలితంపై హాట్ సీట్ల ఎఫెక్ట్ తక్కువే
2021లో నందిగ్రామ్‌లో మమత ఓడిపోయినా, బంగాల్ వ్యాప్తంగా టీఎంసీ మెజారిటీ సీట్లను టీఎంసీ సాధించింది. దీంతో సీఎం అయ్యేందుకు గానూ, మళ్లీ తన సొంత నియోజకవర్గం భవానీపుర్ నుంచే దీదీ పోటీ చేశారు. అక్కడ జరిగిన బైపోల్‌లో విజయం సాధించాక ఆమె సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ లెక్కన కొన్ని అసెంబ్లీ స్థానాల్లో వచ్చే ఫలితాలు, యావత్ రాష్ట్ర ఫలితాలకు ప్రతీకగా నిలువవు అనే విషయం స్పష్టమైంది. కాకపోతే నందిగ్రామ్, భవానీపుర్ లాంటి హాట్ సీట్లు యావత్ రాష్ట్ర ఓటర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. వారిని ఆలోచింపజేస్తాయి. మారుతున్న రాజకీయ సమీకరణాలకు ఆయా సీట్లు అద్దం పడతాయి. మొత్తం మీద రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు అనేవి అన్ని స్థానాల్లో పార్టీలు క్షేత్రస్థాయిలో ఎలా పనిచేస్తాయి ? ఎంత సమర్ధంగా పనిచేస్తాయి ? ఎంతగా ప్రజలను ఆకట్టుకుంటాయి ? అనే దానిపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. సంక్షేమ పథకాలు, పార్టీల మేనిఫెస్టోలు, ప్రజల అభిప్రాయం, అభ్యర్థుల నేపథ్యం అనేవి కూడా ఫలితాన్ని డిసైడ్ చేయడంలో ముఖ్య భూమికను పోషిస్తాయి.

సువేందు అధికారి (ETV Bharat)

మమత, అభిషేక్ స్కెచ్: పవిత్ర కర్‌కు నందిగ్రామ్ టికెట్
నందిగ్రామ్‌లో ఈసారి టీఎంసీ అసెంబ్లీ టికెట్‌ను పవిత్ర కర్‌కు కేటాయించారు. సీఎం మమతా బెనర్జీ, ఆమె మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీ బాగా ఆలోచించి ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సువేందు అధికారికి అత్యంత కీలక రాజకీయ అనుచరుడు పవిత్ర కర్. నందిగ్రామ్‌లోని రాజకీయ సమీకరణాలపై ఆయనకు మంచి అవగాహన ఉంది. సువేందు అధికారి రాజకీయ వ్యూహాలను అత్యంత సమీపం నుంచి పవిత్ర కర్‌ చూశారు. మార్చి నెల రెండోవారం వరకు సువెందు టీమ్‌లో కీలకంగా ఆయన వ్యవహరించారు. పవిత్ర కర్‌ కూడా గతంలో టీఎంసీలోనే ఉండేవారు. అయితే 2020 డిసెంబరులో సువేందుతో కలిసి బీజేపీలో పవిత్ర కర్ చేరారు. తాజాగా 2026 మార్చి 17నే అభిషేక్ బెనర్జీ సమక్షంలో మళ్లీ టీఎంసీలో ఆయన జాయిన్ అయ్యారు. సువేందుపై పోటీకి నిలిపేందుకే పవిత్ర కర్‌ను టీఎంసీలోకి తీసుకున్నారు. టీఎంసీ అభ్యర్థుల జాబితాను రిలీజ్ చేయడానికి కొన్ని గంటల ముందే, పవిత్ర కర్ టీఎంసీలో చేరడం గమనార్హం.

పవిత్ర కర్‌కే ఛాన్స్ ఎందుకు ?
నందిగ్రామ్ అసెంబ్లీ స్థానం పరిధిలోని బోయల్ 1, బోయల్ 2 గ్రామ పంచాయతీలపై పవిత్ర కర్‌కు బలమైన పట్టు ఉంది. బోయల్ ప్రాంతం నుంచి పవిత్ర కర్ భార్య గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గెలిచారు. ఈ ప్రాంతంలో ప్రజాదరణ పొందిన హిందూ సంహతి, సనాతనీ సేన వంటి మత సంస్థలలోనూ పవిత్ర కర్ దీర్ఘకాలంగా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ తరఫున నందిగ్రామ్‌లో పోటీచేసిన సువేందు అధికారికి 1,956 ఓట్ల స్వల్ప మెజారిటీ రావడానికి ప్రధాన కారణం బోయల్ 1, బోయల్ 2 గ్రామ పంచాయతీలే. ఈసారి సిట్టింగ్ స్థానం నందిగ్రామ్‌తో పాటు భవానీపుర్‌లో టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీపైనా సువేందు పోటీచేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నందిగ్రామ్‌లో టఫ్ ఫైట్ ఇవ్వడం ద్వారా సువేందుపై ఒత్తిడిని పెంచాలని టీఎంసీ భావిస్తోంది. తద్వారా మమతా బెనర్జీ సిట్టింగ్ స్థానం భవానీపుర్‌పై సువేందు పెద్దగా ఫోకస్ పెట్టే పరిస్థితి ఉండదని అంచనా వేస్తోంది.

అభిషేక్ బెనర్జీతో పవిత్ర కర్ (ETV Bharat)

"నందిగ్రామ్ వంటి స్థానాల్లో కేవలం ఎన్నికల ర్యాలీలతో గెలుపు సాధ్యం కాదు. బూత్ స్థాయి నిర్వహణ, ప్రజలతో సంబంధాలు, ప్రజా విశ్వాసం వంటివి మాత్రమే గెలుపును డిసైడ్ చేస్తాయి"
-- దేబాశిస్ సర్కార్, విద్యావేత్త- రాజకీయ విశ్లేషకుడు

సువేందుకు సవాల్ - భవానీపుర్‌పైనా ఫోకస్ సాధ్యమేనా ?
ఈ లెక్కన నందిగ్రామ్‌లో పవిత్ర కర్‌కు ఉన్న బలమైన ప్రజా నెట్‌వర్క్‌ అనేది టీఎంసీకి బలంగా మారనుంది. ఈ అంశం సువేందుపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిపాలన, సంక్షేమ పథకాలు, అధి నాయకత్వం వంటివి కూడా టీఎంసీకి కలిసొచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. 2021 ఎన్నికల్లో నందిగ్రామ్‌లో తనకు ఎదురైన ఓటమిని, ఈసారి విజయంగా మలుచుకునే ప్రయత్నాల్లో మమతా బెనర్జీ ఉన్నట్లు ఈ పరిణామాలను బట్టి తేటతెల్లం అవుతోంది. ఈ తరుణంలో నందిగ్రామ్‌లో ఏర్పడిన రాజకీయ చీలికను ఎదుర్కొనే దిశగా సువేందు అధికారి కసరత్తును మొదలుపెట్టారు. తన క్యాడర్‌ను కాపాడుకునే ప్రయత్నాల్లో ఆయన ఉన్నారు. ఇందుకోసం క్షేత్రస్థాయిలో సువేందు బాగానే శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఇదే సమయంలో మమతా బెనర్జీ సిట్టింగ్ స్థానం భవానీపుర్‌‌పై సువేందు ఎంతగా ఫోకస్ పెడతారు అనేది వేచిచూడాలి. ఈ రెండు స్థానాల్లో రాజకీయ సమీకరణాలను, ఎన్నికల ప్రచారాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఆయన ముందుకు సాగగలరా ? లేదా ? అనేది త్వరలోనే తెలుస్తుంది.

TAGGED:

BJP VS MAMATA BANERJEE
SUVENDU ADHIKARI NANDIGRAM 2026
ASSEMBLY ELECTIONS 2026
PABITRA KAR VS SUVENDU
WEST BENGAL ELECTION 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.