20వ తేదీన బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడి ఎన్నిక- నితిన్‌ నబీన్‌ లాంఛనమే!

ETV Bharat Telugu Team

Published : January 16, 2026 at 2:00 PM IST

BJP new president: నూతన జాతీయ అధ్యక్షుడిని భారతీయ జనతా పార్టీ ఈనెల 20న ప్రకటించనుంది. ఈ మేరకు పార్టీ నూతన అధ్యక్షుడి ఎన్నిక షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ పదవి కోసం ఈ నెల 19న నామినేషన్లు స్వీకరిస్తామని తెలిపింది. జనవరి 20న కొత్త అధ్యక్షుడి పేరును ప్రకటించనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు బీజేపీ రిటర్నింగ్‌ అధికారి కె.లక్ష్మణ్‌ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించారు.

ఈనెల19న మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 4 గంటల మధ్య అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్లు సమర్పించవచ్చని లక్ష్మణ్‌ తెలిపారు. తర్వాత నామినేషన్ల పరిశీలన చేపడతామన్నారు. అదేరోజు సాయంత్రం 5 నుంచి 6 గంటల మధ్య నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉంటుందన్నారు. ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు ఉండి ఎన్నిక జరపాల్సి వస్తే జనవరి 20న పోలింగ్‌ నిర్వహించి విజేతను ప్రకటిస్తామని వివరించారు. ఈ ప్రక్రియంతా దిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరగనుందని తెలిపారు.

నితిన్‌ నబీన్‌ ఏకగ్రీవం?

బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఇటీవల పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా నియమితులైన నితిన్‌ నబీన్‌ ఎన్నిక లాంఛనమే అన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ప్రస్తుతం బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న జేపీ నడ్డా స్థానంలో నబీన్ బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. యువ నాయకత్వాన్ని తయారు చేసుకోవడడంలో భాగంగా నబీన్‌కు పార్టీ సారథ్య బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా వంటి అగ్రనేతల మద్దతు నితిన్ నబీన్‌కు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం కలిగి ఉన్న నితిన్ నబీన్‌ గతేడాది జరిగిన బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బాంకీపుర్‌ నుంచి ఐదోసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు.

