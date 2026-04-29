బంగాల్ అధికార పీఠం బీజేపీకే- మమతాకు భంగపాటు- ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు ఇవే!
బంగాల్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ 2026 - అధికారం బీజేపీదేనని ఎగ్జిట్ పోల్స్ జోస్యం- మమతకు షాక్ తప్పదా?
Published : April 29, 2026 at 7:37 PM IST
West Bengal Exit polls 2026 : బంగాల్ రాష్ట్రంలో అనూహ్యంగా బీజేపీ గెలవబోతోందని పలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ జోస్యం చెప్పాయి. బుధవారం బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల చివరి (రెండో) విడత పోలింగ్ ముగియడంతో, సాయంత్రం 6.30 గంటల నుంచి ఎగ్జిట్ పోల్స్ విడుదల ప్రక్రియ మొదలైంది. వివిధ మీడియా సంస్థలు, అధ్యయన సంస్థలు తమతమ ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలను ప్రకటించాయి. రాష్ట్రంలో మొత్తం 294 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. చాణక్య స్ట్రాటజీస్ ప్రకారం బంగాల్లో ఈసారి బీజేపీకి 150-160 సీట్లు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక మమతా బెనర్జీ సారథ్యంలోని టీఎంసీకి 130-140 సీట్లు రావచ్చని అంచనా వేసింది. ఇతరత్రా పార్టీలకు 6 నుంచి 10 సీట్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని పేర్కొంది.
మ్యాట్రిజ్ ప్రకారం బీజేపీకి 146 - 161, టీఎంసీకి 125-140 సీట్లు రావచ్చు. పోల్ డైరీ ప్రకారం బీజేపీకి 142-171, టీఎంసీకి 99-127 సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ నిర్వహించిన ఈ సంస్థలన్నీ బీజేపీ, టీఎంసీ మినహా ఇతర అన్ని పార్టీలకు(సీపీఎం, సీపీఐ, కాంగ్రెస్) కలిపి సగటున 5 నుంచి 10లోపే సీట్లు వస్తాయని అంచనా వేయడం గమనార్హం.