బంగాల్లో TMC ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించేందుకు BJP వెయ్యి కోట్ల భారీ డీల్ : మమతా బెనర్జీ
మైనారిటీ ఓట్లను చీల్చి TMCని ఓడించడానికి బీజేపీ నేత సువేందు అధికారితో కలిసి ఆమ్ జనతా ఉన్నయన్ పార్టీ చీఫ్ హుమాయూన్ కుట్ర పన్నారని ఆరోపణ
Published : April 12, 2026 at 4:22 PM IST
Mamata Banerjee on BJP : బంగాల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించేందుకు BJP వెయ్యి కోట్ల భారీ డీల్ కుదుర్చుకుందని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. బంకురా, పుర్బా బర్థమాన్ జిల్లాల్లో జరిగిన ఎన్నికల ర్యాలీల్లో మమతా బెనర్జీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మైనారిటీ ఓట్లను చీల్చి TMCని ఓడించడానికి బీజేపీ నేత సువేందు అధికారితో కలిసి ఆమ్ జనతా ఉన్నయన్ పార్టీ చీఫ్ హుమాయూన్ కుట్ర పన్నారని మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. హుమాయూన్ కబీర్కు సంబంధించిన ఒక వైరల్ వీడియోను ఆమె ప్రస్తావించారు. వెయ్యి కోట్ల డీల్లో భాగంగా 200 కోట్లను హుమాయూన్ అడ్వాన్స్గా తీసుకున్నట్టు ఆ వీడియోలో ఉందని పేర్కొన్నారు.
బంగాల్లో మోహరించిన కేంద్ర బలగాలు సోదాల పేరుతో మహిళలను అగౌరవపరుస్తున్నాయని మమతా బెనర్జీ మండిపడ్డారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ ప్రక్రియను అతిపెద్ద కుంభకోణంగా అభివర్ణించారు. బంగాల్ను మూడు ముక్కలు చేసేందుకు బీజేపీ ప్రభుత్వం నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును తీసుకువస్తోందని మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. ఈ ఏడాది కేంద్రంలోని BJP ప్రభుత్వం కూలిపోతుందని మమతా బెనర్జీ జోస్యం చెప్పారు.
VIDEO | West Bengal poll: On video row, CM Mamata Banerjee (@MamataOfficial) says, " bjp did a rs 1000 crore deal with a party to divide hindus from muslims, later called the video ai-generated when the creator called it real, on humayun kabir's video row#AssemblyPollsWithPTI… pic.twitter.com/KIVCA5RCBw— Press Trust of India (@PTI_News) April 12, 2026
VIDEO | West Bengal poll: CM Mamata Banerjee (@MamataOfficial) says, " ec was not giving me a permit to conduct a rally here, but they can give permit to the pm on short notice,"#AssemblyPollsWithPTI #WestBengalPollsWithPTI— Press Trust of India (@PTI_News) April 12, 2026
