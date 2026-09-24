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ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలకు  రూ.529 కోట్లు ఖర్చు చేసిన బీజేపీ - అందులో సగానికి పైగా బంగాల్​లోనే!

ఐదు రాష్ట్రాల్లో రూ.529 కోట్లు ఖర్చు చేసిన బీజేపీ- కేవలం బంగాల్​లోనే రూ. 287 కోట్ల ఖర్చు- పార్టీ ప్రచారం కోసం రూ. 217 కోట్లు- అభ్యర్థుల కోసం మరో రూ. 70 కోట్లు

BJP Spent Money For Bengal Elections
బీజేపీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 2:34 PM IST

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BJP Spent Money For Bengal Elections : ఇటీవలి అసోం, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కేరళం, బంగాల్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం బీజేపీ ఏకంగా రూ.529 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసింది. అందులో సగానికి పైగా అంటే 287 కోట్లను ఒక్క బంగాల్‌ కోసమే వెచ్చించినట్లు ఎన్నికల సంఘానికి బీజేపీ సమర్పించిన ఖర్చుల నివేదిక ద్వారా తెలిసింది. మార్చి నుంచి మే వరకు ఈ ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ముఖ్యంగా గతంలో ఎన్నడూ గెలవని బంగాల్‌లో ఎన్నికలను బీజేపీ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. ఇక్కడ పార్టీ ప్రచారం కోసమే రూ.217 కోట్లు వెచ్చించగా అభ్యర్థుల కోసం మరో రూ.70 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది. స్టార్ క్యాంపెయినర్ల ప్రయాణ ఖర్చులు, మీడియా ప్రకటనలకు భారీగా ఖర్చు చేసింది. బంగాల్ తర్వాత, అసోంలో రూ.96, కేరళంలో రూ.83, తమిళనాడులో రూ.51, పుదుచ్చేరిలో రూ.12 కోట్లను బీజేపీ ఖర్చు చేసింది. ఈ 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల సమయంలో విరాళాలు, ఇతర మార్గాల ద్వారా బీజేపీకి రూ.1494 కోట్ల నిధులు సమకూరాయి. ఖర్చులు పోను, ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసే నాటికి పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయ ఖాతాలో ఏకంగా రూ.7,689 కోట్లు ఉన్నట్లు బీజేపీ తెలిపింది.

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BJP SPENT MONEY FOR2026 ELECTIONS
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BJP SPENT MONEY BENGAL ELECTIONS

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