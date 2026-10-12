'రాజ్యాంగబద్ధమైన వ్యవస్థలను రాజకీయ డ్రామాల్లోకి లాగడం సరికాదు'- రాహుల్కు బీజేపీ హితవు
న్యాయవ్యవస్థ రోజువారీ రాజకీయ పోరాటాలకు అతీతంగా ఉండాలని బీజేపీ కోరింది. రాజ్యాంగ చట్టాన్ని రాజకీయ నాటకీయతతో రాహుల్ గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నారని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి గౌరవ్ భాటియా ఆరోపించారు.
Published : October 12, 2026 at 1:23 PM IST
BJP on Rahul Gandhi : ఓట్ల చోరీ అంశంపై వినతి పత్రం సమర్పించేందుకు CJI జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అనుమతి ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కోరడంపై బీజేపీ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేసింది. న్యాయవ్యవస్థ రోజువారీ రాజకీయ పోరాటాలకు అతీతంగా ఉండాలని కోరింది. రాజ్యాంగ చట్టాన్ని రాజకీయ నాటకీయతతో రాహుల్ గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నారని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి గౌరవ్ భాటియా ఆరోపించారు. ప్రతిపక్ష నేతలను కలిసేందుకు సీజేఐ నిరాకరించడం ద్వారా న్యాయవ్యవస్థ రాజకీయాలకు అతీతంగా నిలవాలనే సందేశం ప్రజల్లోకి వెళ్లిందని పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగబద్ధమైన వ్యవస్థలను రాజకీయ డ్రామాల్లోకి లాగడం తగదని వ్యాఖ్యానించారు. చేతిలో రాజ్యాంగ ప్రతిని పట్టుకుని తిరిగినంత మాత్రాన రాజ్యాంగం అర్థమైనట్లు కాదని దానిని చదవాలని, గౌరవించాలని రాహుల్కు హితవు పలికారు.
కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని మార్చుకోవాలని యోగి హితవు
మరోవైపు దిల్లీలో ఇండీ కూటమి చేపట్టిన నిరసనలపై ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ అరాచకాన్ని సృష్టిస్తోందని, దేశ రాజ్యాంగ సంస్థలను ప్రశ్నిస్తోందని ఆరోపించారు. ప్రతిపక్ష పార్టీ తన ప్రవర్తన, నాయకత్వాన్ని మార్చుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఈ ప్రదర్శనలు సాధారణ ప్రజలకు అసౌకర్యం కలిగిస్తున్నాయని, ప్రతిపక్షం రాజ్యాంగ సంస్థలను బలహీనపరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని విమర్శించారు.
"ఇండీ కూటమి అరాచకాన్ని సృష్టించి సామాన్య ప్రజలకు అసౌకర్యం కలిగిస్తోంది. దేశ రాజ్యాంగ సంస్థలను ప్రశ్నించేందుకు కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆశ్చర్యకరంగా, వారు ఎన్నికల్లో గెలిస్తే అది వారి సామర్థ్యం అంటారు. కానీ ఓడిపోతే ఈవీఎంలను, ఈసీని నిందిస్తారు. ఇలాంటి ప్రవర్తన కాంగ్రెస్లో భాగంగా మారిపోయింది. వారు తమ అవినీతి ప్రవర్తనను, నమ్మకద్రోహ నాయకత్వాన్ని మార్చుకోవాలి. భారతదేశంలో అరాచకాన్ని వ్యాప్తి చేయకూడదు లేదా దేశంలోని రాజ్యాంగ సంస్థలను ప్రశ్నించడానికి ప్రయత్నించకూడదు. ప్రజలు ఈ అరాచకాన్ని ఎక్కువకాలం సహించరు. వారు ఇలాగే కొనసాగితే మిగిలి ఉన్నది కూడా కోల్పోవాల్సి వస్తుంది."
---యోగి ఆదిత్యనాథ్, ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి