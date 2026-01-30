ETV Bharat / bharat

'కాంగ్రెస్​కు విదేశీ దోపిడీదారులంటే ఎంతో ప్రేమ- అందుకే గజనీపై ఆ వ్యాఖ్యలు'- మాజీ ఉపరాష్ట్రపతిపై బీజేపీ ఫైర్

గజనీ మహమ్మద్‌పై మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి హమీద్ అన్సారీ కీలక వ్యాఖ్యలు- కాంగ్రెస్ పార్టీ విదేశీ ఆక్రమణదారులను ప్రేమిస్తుందని బీజేపీ విమర్శలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 5:13 PM IST

BJP Slams Hamid Ansari : గజనీ మహమ్మద్‌ను భారతీయ దోపిడీదారుడిగా మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి హమీద్ అన్సారీ అభివర్ణించడంపై బీజేపీ మండిపడింది. కాంగ్రెస్, దాని ఎకోసిస్టమ్ (మద్దతుదారులు) విదేశీ ఆక్రమణదారులను ప్రేమిస్తుందని విమర్శించింది. హిందూ వ్యతిరేక నిరంకుశ శక్తులను కీర్తిస్తుందని ఆరోపించింది. విదేశీ ఆక్రమణదారులు, దోపిడీదారుల పట్ల హమీద్ అన్సారీకి ఉన్న అభిమానం అతని సిక్ మైండ్‌సెట్‌ను ప్రతిబింబిస్తుందని విరుచుకుపడింది. ఈ మేరకు బీజెపీ జాతీయ ప్రతినిధి సుధాన్షు త్రివేది వ్యాఖ్యానించారు.

