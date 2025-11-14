చరిత్ర సృష్టించిన బీజేపీ- బిహార్లో అతిపెద్ద పార్టీగా ఆవిర్భావం
Published : November 14, 2025 at 4:05 PM IST
BJP SingleLargest Party In Bihar : ప్రధాని మోదీ చరిష్మా, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వ్యూహాలు, బలమైన క్యాడర్ వెరసి బిహార్లో బీజేపీ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి చరిత్ర సృష్టించింది. నీతీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని జేడీయూతో కలిసి బిహార్లో మరోసారి ఎన్డీఏ సర్కార్ను ఏర్పరిచేందుకు సిద్ధమవుతోంది. వాస్తవానికి గత 20 ఏళ్లుగా బిహార్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో బీజేపీ భాగస్వామిగా ఉంది. అయితే గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా, ఈసారి బిహార్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి చరిత్ర సృష్టించింది.
శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో ఉన్న ట్రెండ్ ప్రకారం, బీజేపీ 94 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉండగా, దాని మిత్రపక్షమైన జేడీయూ 77 సీట్లలో ముందంజలో ఉంది. ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ మహిళల కోసం రూ.10వేలు పథకం, ఎన్డీఏ అభివృద్ధి విధానాల వల్ల ఈ విజయం సాధ్యమైందని రాజకీయ విశ్లేషణలు వస్తున్నప్పటికీ, ప్రధాని మోదీకి ఉన్న ప్రజాదరణ, ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాల వల్లే ఈ భారీ విజయం దక్కిందని చెప్పకతప్పదు.
ట్రెండ్ ఎలా మారిందంటే?
- 2020 బిహార్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 74 సీట్లలో విజయం సాధించింది. అయితే ఆర్జేడీ 75 సీట్లలో విజయం సాధించడంతో, అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించే అవకాశం బీజేపీ కోల్పోయింది. కానీ ఈసారి ఆ రికార్డు బద్దలు కొట్టడమే కాకుండా, ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలకు మించి గొప్పగా రాణించింది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఈసారి బీజేపీకి 60-72 సీట్లు మాత్రమే వస్తాయని అంచనా వేయగా, అవి పూర్తిగా తప్పు అని బీజేపీ నిరూపించింది.
- ఇక 2015లో ఆర్జేడీ 80 సీట్లలో విజయం సాధించి అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించగా, ఆనాడు బీజేపీ 53 స్థానాల్లో మాత్రమే గెలుపొందింది.
- వాస్తవానికి బీజేపీ 2010 ఎన్నికల్లో 91 సీట్లు గెలుచుకుంది. కానీ ఆనాడు జేడీయూ 115 సీట్లు గెలిచి సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించింది.
- ఇక 2005 అక్టోబర్లో జేడీయూ 88 సీట్లు గెలుచుకుని అతిపెద్ద పార్టీగా నిలవగా, బీజేపీ 55 సీట్లు దక్కించుకుంది.
- 2005 ఎన్నికల్లో జేడీయూ 88 సీట్లతో సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించగా, బిజెపి 55 సీట్లు గెలుచుకుంది.
- 2000 ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ 124 సీట్లలో గెలిచి అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించగా, ఆనాడు బీజేపీ కేవలం 67 సీట్లకే పరిమితమైంది.
ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అవుతారో?
బిహార్లో బీజేపీ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించిన నేపథ్యంలో, ఇప్పుడు అందరి దృష్టి సీఎం ఎవరు? అనే అంశంపై పడింది. ఎన్డీఏ కూటమిలో పెద్దన్నయ్యగా మారిన బీజేపీ తమ పార్టీ అభ్యర్థిని ముఖ్యమంత్రిని చేస్తుందా? లేదా ఎప్పటిలానే జేడీయూ అధినేత నీతీశ్ కుమార్ను మరోసారి ముఖ్యమంత్రిని చేస్తుందా? అనేది చూడాలి.