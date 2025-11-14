Bihar Election Results 2025

చరిత్ర సృష్టించిన బీజేపీ- బిహార్​లో అతిపెద్ద పార్టీగా ఆవిర్భావం

బిహార్​లో బీజేపీ కొత్త చరిత్ర- అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరణ- 200 మార్కు దాటిన ఎన్​డీఏ కూటమి

Published : November 14, 2025 at 4:05 PM IST

BJP SingleLargest Party In Bihar : ప్రధాని మోదీ చరిష్మా, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వ్యూహాలు, బలమైన క్యాడర్ వెరసి బిహార్​లో బీజేపీ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి చరిత్ర సృష్టించింది. నీతీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని జేడీయూతో కలిసి బిహార్​లో మరోసారి ఎన్​డీఏ సర్కార్​ను ఏర్పరిచేందుకు సిద్ధమవుతోంది. వాస్తవానికి గత 20 ఏళ్లుగా బిహార్​ సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో బీజేపీ భాగస్వామిగా ఉంది. అయితే గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా, ఈసారి బిహార్​లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి చరిత్ర సృష్టించింది.

శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో ఉన్న ట్రెండ్ ప్రకారం, బీజేపీ 94 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉండగా, దాని మిత్రపక్షమైన జేడీయూ 77 సీట్లలో ముందంజలో ఉంది. ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్​ కుమార్​ మహిళల కోసం రూ.10వేలు పథకం, ఎన్​డీఏ అభివృద్ధి విధానాల వల్ల ఈ విజయం సాధ్యమైందని రాజకీయ విశ్లేషణలు వస్తున్నప్పటికీ, ప్రధాని మోదీకి ఉన్న ప్రజాదరణ, ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాల వల్లే ఈ భారీ విజయం దక్కిందని చెప్పకతప్పదు.

ట్రెండ్ ఎలా మారిందంటే?

  • 2020 బిహార్​ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 74 సీట్లలో విజయం సాధించింది. అయితే ఆర్​జేడీ 75 సీట్లలో విజయం సాధించడంతో, అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించే అవకాశం బీజేపీ కోల్పోయింది. కానీ ఈసారి ఆ రికార్డు బద్దలు కొట్టడమే కాకుండా, ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలకు మించి గొప్పగా రాణించింది. ఎగ్జిట్ పోల్స్​ ఈసారి బీజేపీకి 60-72 సీట్లు మాత్రమే వస్తాయని అంచనా వేయగా, అవి పూర్తిగా తప్పు అని బీజేపీ నిరూపించింది.
  • ఇక 2015లో ఆర్​జేడీ 80 సీట్లలో విజయం సాధించి అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించగా, ఆనాడు బీజేపీ 53 స్థానాల్లో మాత్రమే గెలుపొందింది.
  • వాస్తవానికి బీజేపీ 2010 ఎన్నికల్లో 91 సీట్లు గెలుచుకుంది. కానీ ఆనాడు జేడీయూ 115 సీట్లు గెలిచి సింగిల్​ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించింది.
  • ఇక 2005 అక్టోబర్​లో జేడీయూ 88 సీట్లు గెలుచుకుని అతిపెద్ద పార్టీగా నిలవగా, బీజేపీ 55 సీట్లు దక్కించుకుంది.
  • 2005 ఎన్నికల్లో జేడీయూ 88 సీట్లతో సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించగా, బిజెపి 55 సీట్లు గెలుచుకుంది.
  • 2000 ఎన్నికల్లో ఆర్​జేడీ 124 సీట్లలో గెలిచి అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించగా, ఆనాడు బీజేపీ కేవలం 67 సీట్లకే పరిమితమైంది.

ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అవుతారో?
బిహార్​లో బీజేపీ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించిన నేపథ్యంలో, ఇప్పుడు అందరి దృష్టి సీఎం ఎవరు? అనే అంశంపై పడింది. ఎన్​డీఏ కూటమిలో పెద్దన్నయ్యగా మారిన బీజేపీ తమ పార్టీ అభ్యర్థిని ముఖ్యమంత్రిని చేస్తుందా? లేదా ఎప్పటిలానే జేడీయూ అధినేత నీతీశ్ కుమార్​ను మరోసారి ముఖ్యమంత్రిని చేస్తుందా? అనేది చూడాలి.

