బీజేపీ పగ్గాలు నితిన్ నబిన్కే - జనవరి 20న అధికారిక ప్రకటన!
45 ఏళ్ల వయసులోనే జాతీయ అధ్యక్ష పీఠం - ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యే అవకాశం - దిల్లీకి క్యూ కట్టనున్న రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ముఖ్యమంత్రులు!
Published : December 27, 2025 at 7:19 PM IST
BJP National President Election: భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) నూతన జాతీయ అధ్యక్షుడి ఎన్నికకు ముహూర్తం ఖరారైంది! పార్టీ నూతన సారథిగా యువనేత నితిన్ నబిన్ బాధ్యతలు చేపట్టడం దాదాపు ఖాయమైనట్లు తెలుస్తోంది. జనవరి 20వ తేదీ నాటికి ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, అధికారిక ప్రకటన వెలువరించడానికి అధిష్ఠానం సిద్ధమైందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. పార్టీ భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని యువతరానికి పెద్దపీట వేయాలన్న వ్యూహంలో భాగంగా 45 ఏళ్ల నితిన్ నబిన్ను ఎంపిక చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
జనవరి 15 తర్వాత దిల్లీలో సందడి
'బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రక్రియ జనవరి 15 తర్వాత వేగం పుంజుకోనుంది. జనవరి 15 తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులకు దిల్లీ రావాలని పిలుపు వెళ్లనుంది. జనవరి 18 నుంచి 20 మధ్య మూడు రోజుల పాటు ఎన్నికల తంతు జరగనుంది. జనవరి 20వ తేదీన కొత్త అధ్యక్షుడిగా నితిన్ నబిన్ పేరును అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది' అని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
మోదీ, షా సంపూర్ణ మద్దతు
నితిన్ నబిన్ అభ్యర్థిత్వానికి పార్టీ అగ్రనేతల పూర్తి మద్దతు లభించినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఆయన నామినేషన్ పత్రాలపై స్వయంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సంతకం చేయనున్నారని, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా ప్రతిపాదకుడిగా సంతకం చేస్తారని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి పార్టీ ముఖ్య నేతలు ఆయనకు మద్దతు తెలపనున్నారని సదరు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఒక సెట్ నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేసి నితిన్ నబిన్ అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరుస్తారు. మరో సెట్ నామినేషన్ పత్రాలను బీజేపీ జాతీయ కౌన్సిల్ సభ్యులు దాఖలు చేస్తారని స్పష్టం చేశాయి.
సంస్థాగత ఎన్నికలు పూర్తి
జాతీయ అధ్యక్షుడి ఎన్నికకు ముందు జరగాల్సిన సంస్థాగత ఎన్నికల ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకుంది. నిబంధనల ప్రకారం సగానికి పైగా రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు పూర్తి కావాలి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 37 రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు గాను, ఇప్పటికే 29 చోట్ల అంతర్గత ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి. మెజారిటీ రాష్ట్రాల్లో ప్రక్రియ ముగియడంతో జాతీయ అధ్యక్షుడి ఎన్నికకు మార్గం సుగమమైంది. మిగిలిన రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రక్రియ వేగంగా సాగుతోంది.
ఏకగ్రీవమే, పోటీ లేదు!
బీజేపీ సంప్రదాయం ప్రకారం అధ్యక్ష ఎన్నిక ఏకగ్రీవంగానే జరిగే అవకాశం ఉందని విశ్వసనీయ సమాచారం. అధ్యక్ష పదవికి నితిన్ నబిన్ ఒక్కరే నామినేషన్ వేసే అవకాశం కనిపిస్తోందని, వేరే ఎవరూ పోటీలో ఉండే అవకాశం లేదని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. బీజేపీ చీఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ (రిటర్నింగ్ అధికారి) కె. లక్ష్మణ్ నామినేషన్లను పరిశీలిస్తారు. నామినేషన్ల పరిశీలన అనంతరం నితిన్ నబిన్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు జనవరి 20న అధికారికంగా ప్రకటిస్తారని తెలుస్తోంది. ఈ ఘట్టానికి సాక్షులుగా నిలిచేందుకు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, ఉప ముఖ్యమంత్రులు, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలని ఆదేశాలు వెళ్లాయి.
యువ నాయకత్వానికి పట్టం
నితిన్ నబిన్ వయసు కేవలం 45 ఏళ్లు మాత్రమే. ఇంత చిన్న వయసులో జాతీయ పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టడం విశేషం. పార్టీని భవిష్యత్తు కోసం సిద్ధం చేయడంలో భాగంగానే యువ నాయకత్వానికి బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నారు. యువతకు పార్టీలో సముచిత స్థానం ఉంటుందన్న సంకేతాలను దీని ద్వారా బీజేపీ పంపుతోంది. సీనియర్ల అనుభవం, యువకుల ఉత్సాహంతో పార్టీని ముందుకు నడిపించాలన్నదే అధిష్ఠానం యోచన.
2029 ఎన్నికలే లక్ష్యం
కొత్త అధ్యక్షుడి పదవీ కాలం, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై కూడా స్పష్టత వచ్చింది. నితిన్ నబిన్ పదవీ కాలం జనవరి 2026 నుంచి ప్రారంభమై జనవరి 2029 వరకు ఉంటుంది. సాధారణంగా అధ్యక్ష పదవీ కాలం మూడేళ్లు ఉంటుంది. అయితే 2029లో లోక్ సభ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఆ ఎన్నికల దృష్ట్యా, ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు ఆయన పదవీ కాలాన్ని 2029 తర్వాత కూడా పొడిగించే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
Yearender 2025: ఈ ఏడాది పొలిటికల్ కుదుపులు, సంచలనాలు ఇవే
బీజేపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నితిన్ నబీన్ సిన్హా బాధ్యతలు- నడ్డా, అమిత్ షా హాజరు