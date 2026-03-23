ఈసీ లేఖపై బీజేపీ సీల్​- 'ఏదో రహస్య బంధం' ఉందని సీపీఎం ఆరోపణ

కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం లేఖపై బీజేపీ కేరళ యూనిట్ సీలు- కేవలం 'క్లరికల్ పొరపాటే' అని ఈసీఐ వివరణ

Published : March 23, 2026 at 10:52 PM IST

BJP Seal On ECI Letter : రాజకీయ పార్టీలకు పంపిన లేఖపై బీజేపీ కేరళ యూనిట్ సీలు ఉండడం కేరళలో రాజకీయ దుమారానికి కారణమైంది. ఈసీ, బీజేపీ మధ్య ఏదో రహస్యమైన బంధం ఉందని సీపీఎం ఆరోపించింది. దీనితో ఇది కేవలం 'క్లరికల్ పొరపాటు' మాత్రమేనని, ఇప్పటికే దానిని సరిదిద్దామని భారత ఎన్నికల సంఘం ఈసీ సోమవారం వివరణ ఇచ్చింది.

కేరళ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈవో) రతన్ యు కేల్కర్ ఈ మేరకు ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, పార్టీ సీలు పడటం అనేది పూర్తిగా సిబ్బంది పొరపాటు వల్ల జరిగిందని, దానిని వెంటనే సవరించామని తెలిపారు. అభ్యర్థుల నేర చరిత్రకు సంబంధించి 2019 మార్గదర్శకాలపై వివరణ కోరుతూ కేరళ బీజేపీ యూనిట్ ఇటీవల తమ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించిందని ఆయన వివరించారు. "బీజేపీ తమ అభ్యర్థనలో భాగంగా సమర్పించిన 2019 నాటి లేఖపై ఆ పార్టీ సీలు ఉంది. సిబ్బంది అజాగ్రత్త వల్ల, అధికారిక ప్రతికి బదులుగా పొరపాటున ఆ స్టాంప్ ఉన్న కాపీనే ఇతర రాజకీయ పార్టీలకు పంపడం జరిగింది" అని కేల్కర్ తెలిపారు. అయితే ఈ క్లెరికల్ పొరపాటును గుర్తించిన వెంటనే, డిప్యూటీ చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ మార్చి 21న నోటీసు జారీ చేసి, ఆ పత్రాన్ని ఉపసంహరించుకున్నారని సీఈఓ తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు, జిల్లా ఎన్నికల అధికారులకు, రిటర్నింగ్ అధికారులకు సమాచారం అందించామన్నారు. ఎన్నికల ప్రక్రియలో బాహ్య శక్తుల జోక్యం లేకుండా కమిషన్ పటిష్టమైన వ్యవస్థను నిర్వహిస్తోందని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు, అలాగే రాజకీయ పక్షాలు తప్పుదోవ పట్టించే సమాచారాన్ని ప్రచారం చేయవద్దని కేల్కర్ కోరారు. అంతేకాదు ఈ ఘటనకు సంబంధించి విచారణ పూర్తయ్యే వరకు, చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ కార్యాలయంలో సదరు ఫైలును పర్యవేక్షించిన అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్‌ను సస్పెండ్ చేసినట్లు సీఈఓ ప్రకటించారు.

సీపీఎం విమర్శలు
అంతకుముందు, సీపీఐ(ఎం) పార్టీ తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో ఈ అంశంపై తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. "బీజేపీ తన ముసుగులన్నీ తొలగించిందా? భారత ఎన్నికల సంఘం, బీజేపీ రెండూ ఒకే కేంద్రం నుంచి నియంత్రించబడుతున్నాయనేది బహిరంగ రహస్యమే. కనీసం రెండు వేర్వేరు డెస్క్‌లు ఉన్నాయనే మర్యాదనైనా పాటించండి. ఇప్పుడు అది కూడా అవసరం లేదనిపిస్తోంది. సీల్​లు చాలా సాధారణంగా మారిపోతున్నాయి. ఎన్నికల కమిషన్ లేఖపై బీజేపీ సీలా! ఏ బటన్ నొక్కినా కమలం గుర్తు వస్తుందనే పాత ఆరోపణ లాగే, ఇది కూడా మరో కాకతాళీయంగా జరిగిందని అనుకోవాలా? దీనిపై ఎవరూ దృష్టి పెట్టడం లేదా?" అని ప్రశ్నించింది.

