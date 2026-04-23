దేశ ప్రజలకు ఇంధన, ఎరువుల భద్రతను కల్పించడంలో BJP డబుల్ 'ఎఫ్' గ్రేడ్ సాధించింది: మోదీ సర్కార్‌పై ఖర్గే సెటైర్

నరేంద్ర మోదీ సర్కార్‌పై విరుచుకుపడ్డ కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే- దేశ ప్రజలకు ఇంధన, ఎరువుల భద్రతను కల్పించడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం విఫలమైందని మండిపాటు- హర్మూజ్‌లో 14 భారతీయ నౌకలు చిక్కుకుపోయాయని ఆరోపణ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 4:24 PM IST

Kharge On Modi Government : కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మండిపడ్డారు. దేశ ప్రజలకు ఇంధన, ఎరువుల భద్రతను కల్పించడంలో మోదీ సర్కార్ విఫలమైందని ఆరోపించారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన నాటకాల ద్వారా ఈ వైఫల్యం నుంచి ప్రజల దృష్టి మళ్లించడానికి ప్రయత్నించిందని విమర్శించారు. భారతదేశ ఇంధన ఉత్పత్తి తగ్గిపోయిందని, దిగుమతుల వైవిధ్యీకరణ విఫలమైందని దుయ్యబట్టారు. అదే సమయంలో హర్మూజ్ జలసంధిలో భారత జెండాలు ఉన్న 14 నౌకలు చిక్కుకుపోయాయని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో మల్లికార్జున ఖర్గే పోస్ట్ పెట్టారు.

"ప్రధాని మోదీ ప్రభుత్వం తమ వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చేకునేందుకు డీలిమిటేషన్‌ డ్రామాను ఆడింది. కానీ దేశ ప్రజలు ఈ నాటకాన్ని గ్రహించారు. దేశ ప్రజలకు ఇంధనం, ఎరువుల భద్రతను కల్పించడంలో బీజేపీ డబుల్ 'ఎఫ్' గ్రేడ్ సాధించింది. భారత్ ఇంధన ఉత్పత్తి తగ్గింది. దిగుమతుల వైవిధ్యీకరణ విఫలమైంది. హర్మూజ్ జలసంధిలో మన నౌకలు సురక్షిత మార్గాన్ని పొందలేకపోతున్నాయి. భారత జెండా ఉన్న 14 నౌకలు 54 రోజులుగా అక్కడే చిక్కుకుపోయాయి. 2025-26లో వరుసగా 11వ ఏడాది కూడా దేశ ముడిచమురు ఉత్పత్తి పడిపోతూనే ఉంది. మోదీ సర్కార్ అధికారంలో వచ్చినప్పటి (2014-15) నుంచి మొత్తం దేశ ముడిచమురు ఉత్పత్తి దాదాపు 22శాతం పడిపోయింది. అదే సమయంలో గ్యాస్ ఉత్పత్తి దాదాపు 40 శాతం క్షీణించింది. 2011-12లో గ్యాస్ ఉత్పత్తి 47,555 మిలియన్ మెట్రిక్ స్టాండర్డ్ క్యూబిక్ మీటర్ (ఎంఎంఎస్‌సీఎం) ఉండగా, అది 2020-21 నాటికి కేవలం 28,672 ఎంఎంఎస్‌సీఎంకు పడిపోయింది"
--మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు

