EBC నేతను డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రకటించడంతో బీజేపీ భయపడుతోంది: తేజస్వీ యాదవ్
మైనారిటీలను బీజేపీ నేతలు అక్రమణదారులుగా పేర్కొంటున్నారని ఆగ్రహం
Published : October 25, 2025 at 2:25 PM IST
Tejashwi Yadav on BJP : ఇండీ కూటమి బిహార్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అత్యంత వెనకబడిన వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తిని డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రకటించడంతో బీజేపీ భయపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. పట్నాలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సహా అనేక మంది బీజేపీ నేతలు మైనారిటీలను అక్రమణదారులుగా పేర్కొంటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇండీ కూటమి డిప్యూటీ సీఎం అభ్యర్థిగా ముస్లిం నేతను ఎందుకు ప్రకటించలేదంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలిపారు.
"అత్యంత వెనుకబడిన వర్గాల పట్ల బీజేపీకి ఉన్న ద్వేషం ఇప్పుడు బయటపడింది. ముఖేశ్ సాహ్నీని డిప్యూటీ సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించడాన్ని పదే పదే ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఒక ఈబీసీ నేతను ఉపముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటిస్తే అమిత్ షా ఎందుకు అసహనానికి గురవతున్నారు. ఇంకా బీజేపీ నేతలు పదే పదే మైనారిటీలను ద్వేషిస్తున్నారు. ఇదే కాకుండా పాకిస్థాన్కు తిరిగి పంపిస్తామంటూ బెదిరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వారి ప్రాతినిథ్యం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ అంశాలన్నింటిపైనా త్వరలోనే మాట్లాడతాం. ఈ దేశం కులమతాలకు అతీతంగా భారత్లో నివసించే ప్రతి ఒక్కరిది. వారంతా జాతి నిర్మాణంలో ఎంతో సాయపడ్డారు."
--తేజస్వీ యాదవ్, ఆర్జేడీ నేత, ఇండీ కూటమి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి
'గుజరాత్కు చేసిన దాంట్లో బిహార్కు కనీసం ఒక శాతం పనులు కూడా చేయలేదు'
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్కు చేసిన దాంట్లో బిహార్కు కనీసం ఒక శాతం పనులు కూడా చేయలేదని ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ విమర్శించారు. బిహార్ ప్రజలు అమాయకులు కాదని, వారు ప్రతీ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటారని తెలిపారు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం నుంచి జవాబుదారీతనం కోరుకుంటున్నారని, కానీ ప్రధాని మోదీ వద్ద ఎలాంటి సమాధానం లేదని ఆరోపించారు. కాగా ఇండీ కూటమి బిహార్ ఉపముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ఈబీసీకి చెందిన వికాస్శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ (VIP) వ్యవస్థాపకుడు ముఖేశ్ సాహ్నీ పేరును ప్రకటించింది. ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ పేరను వెల్లడించింది.
'అధికారంలోకి వచ్చిన 20 రోజుల్లో ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం'
బిహార్లో ఇండీ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన 20 రోజుల్లో ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చేలా చట్టాన్ని తీసుకొస్తామని మహాఘఠ్ బంధన్ కూటమి సీఎం అభ్యర్థి, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ ప్రకటించారు. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మాత్రమే కాదని, బిహార్ను నిర్మించేందుకు తాను ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఖగారియా జిల్లాలోని గోగ్రిలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న తేజస్వీ యాదవ్ బిహార్ను నంబర్వన్గా మారుస్తానని చెప్పారు. ఇందుకోసం రాష్ర్టానికి పెట్టుబడులు తీసుకురావడం, విద్యను ప్రోత్సహించడం, సరైన ఆరోగ్య సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని నొక్కి చెప్పారు. ఇండీ కూటమి అధికారంలోకి వస్తే ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు 20 రోజుల్లో కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొస్తామని చెప్పారు. నియామకాలను 20 నెలల్లో పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.