మహిళలకు, నిరుద్యోగులకు రూ.3000 ఆర్థిక సాయం- చొరబాట్లపై ఉక్కుపాదం- బంగాల్​ బీజేపీ మేనిఫెస్టో ఇదే!

సోనార్ బంగ్లా రోడ్ మ్యాప్​- బంగాల్​ ఎన్నికల కోసం 15 అంశాలతో బీజేపీ మేనిఫెస్టో విడుదల

Published : April 10, 2026 at 3:11 PM IST

BJP West Bengal Manifesto : బంగాల్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా బీజేపీ శుక్రవారం విడుదల చేసిన తన మేనిఫెస్టోలో వరాల జల్లు కురిపించింది. బీజేపీ కనుక అధికారంలోకి వస్తే చొరబాటుదారులపై కఠిన వైఖరి అవలంబిస్తామని స్పష్టం చేసింది. బంగాల్​లోని ప్రతి మహిళకు, నిరుద్యోగ యువతకు నెలకు రూ.3000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ పగ్గాలు చేపట్టిన 45 రోజుల్లోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం ఏడో వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేస్తామని పేర్కొంది.

బంగాల్​ ఎన్నికల కోసం బీజేపీ శుక్రవారం సంకల్ప పత్రం (మేనిఫెస్టో) విడుదల చేసింది. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా, బీజేపీ సంకల్ప పత్రం రైతులు, మహిళలు, యువతకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుందని అన్నారు. బంగాల్ సంస్కృతిని చూసి గర్వపడే ప్రతి పౌరుడికి ఇది సరికొత్త ఆశలు కల్పిస్తుందన్నారు. ఈ పత్రం 'సోనార్​ బంగ్లా' (బంగారు బంగాల్​) సృష్టికి ఒక రోడ్​ మ్యాప్​ అని పేర్కొన్నారు.

మమతపై విమర్శల జల్లు
మరోవైపు అధికారంలో ఉన్న మమత బెనర్జీ ప్రభుత్వంపై అమిత్​ షా తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. గత 15 ఏళ్ల తృణమూల్​ కాంగ్రెస్​ పాలన ప్రజలకు ఒక పీడకలగా మారిందని విమర్శించారు. చొరబాట్లను, సరిహద్దు భద్రతను ప్రధాన ఎన్నికల అంశాలుగా బీజేపీ పరిగణిస్తోంది. అందుకే బంగాల్​లో తమ సర్కార్ ఏర్పడితే చొరబాటుదారులపై డిటెక్ట్​, డిలీట్​, డిపోర్ట్​ (గుర్తించడం, తొలగించడం, బహిష్కరించడం) విధానాన్ని అనుసరిస్తుందని అమిత్​ షా స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంతో తమ ప్రభుత్వం 'జీరో టాలరెన్స్​' విధానంతో ముందుకెళ్తుందని తేల్చిచెప్పారు. బంగాల్​లోని పౌరులందరికీ ఒకే చట్టం ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటామని అమిత్​ షా పేర్కొన్నారు. అయితే ప్రతి ఒక్కరూ తమ మతాన్ని స్వేచ్ఛగా ఆచరించేలా బీజేపీ ఒక చట్టాన్ని తీసుకువస్తుందని అన్నారు. రాష్ట్ర సరిహద్దులను సురక్షితం చేస్తామని, పశువుల స్మగ్లింగ్​కు స్వస్తి పలుకుతామని చెప్పారు.

మహిళలకు రూ.3000
మహిళా ఓటర్లను ఆకట్టుకులనేందుకు, రాష్ట్రంలోని మహిళలకు నెలకు రూ.3వేలు చొప్పున నగదు బదిలీ చేస్తామని తమ బీజేపీ మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చారు. అలాగే పోలీస్ ఫోర్స్​తో సహా అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు నిరుద్యోగ యువతకు కూడా నెలకు రూ.3000 చొప్పున భృతి కల్పిస్తామని అమిత్​ షా ప్రకటించారు.

