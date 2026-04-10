మహిళలకు, నిరుద్యోగులకు రూ.3000 ఆర్థిక సాయం- చొరబాట్లపై ఉక్కుపాదం- బంగాల్ బీజేపీ మేనిఫెస్టో ఇదే!
సోనార్ బంగ్లా రోడ్ మ్యాప్- బంగాల్ ఎన్నికల కోసం 15 అంశాలతో బీజేపీ మేనిఫెస్టో విడుదల
Published : April 10, 2026 at 3:11 PM IST
BJP West Bengal Manifesto : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా బీజేపీ శుక్రవారం విడుదల చేసిన తన మేనిఫెస్టోలో వరాల జల్లు కురిపించింది. బీజేపీ కనుక అధికారంలోకి వస్తే చొరబాటుదారులపై కఠిన వైఖరి అవలంబిస్తామని స్పష్టం చేసింది. బంగాల్లోని ప్రతి మహిళకు, నిరుద్యోగ యువతకు నెలకు రూ.3000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ పగ్గాలు చేపట్టిన 45 రోజుల్లోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం ఏడో వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేస్తామని పేర్కొంది.
బంగాల్ ఎన్నికల కోసం బీజేపీ శుక్రవారం సంకల్ప పత్రం (మేనిఫెస్టో) విడుదల చేసింది. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ సంకల్ప పత్రం రైతులు, మహిళలు, యువతకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుందని అన్నారు. బంగాల్ సంస్కృతిని చూసి గర్వపడే ప్రతి పౌరుడికి ఇది సరికొత్త ఆశలు కల్పిస్తుందన్నారు. ఈ పత్రం 'సోనార్ బంగ్లా' (బంగారు బంగాల్) సృష్టికి ఒక రోడ్ మ్యాప్ అని పేర్కొన్నారు.
మమతపై విమర్శల జల్లు
మరోవైపు అధికారంలో ఉన్న మమత బెనర్జీ ప్రభుత్వంపై అమిత్ షా తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. గత 15 ఏళ్ల తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పాలన ప్రజలకు ఒక పీడకలగా మారిందని విమర్శించారు. చొరబాట్లను, సరిహద్దు భద్రతను ప్రధాన ఎన్నికల అంశాలుగా బీజేపీ పరిగణిస్తోంది. అందుకే బంగాల్లో తమ సర్కార్ ఏర్పడితే చొరబాటుదారులపై డిటెక్ట్, డిలీట్, డిపోర్ట్ (గుర్తించడం, తొలగించడం, బహిష్కరించడం) విధానాన్ని అనుసరిస్తుందని అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంతో తమ ప్రభుత్వం 'జీరో టాలరెన్స్' విధానంతో ముందుకెళ్తుందని తేల్చిచెప్పారు. బంగాల్లోని పౌరులందరికీ ఒకే చట్టం ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటామని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. అయితే ప్రతి ఒక్కరూ తమ మతాన్ని స్వేచ్ఛగా ఆచరించేలా బీజేపీ ఒక చట్టాన్ని తీసుకువస్తుందని అన్నారు. రాష్ట్ర సరిహద్దులను సురక్షితం చేస్తామని, పశువుల స్మగ్లింగ్కు స్వస్తి పలుకుతామని చెప్పారు.
మహిళలకు రూ.3000
మహిళా ఓటర్లను ఆకట్టుకులనేందుకు, రాష్ట్రంలోని మహిళలకు నెలకు రూ.3వేలు చొప్పున నగదు బదిలీ చేస్తామని తమ బీజేపీ మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చారు. అలాగే పోలీస్ ఫోర్స్తో సహా అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు నిరుద్యోగ యువతకు కూడా నెలకు రూ.3000 చొప్పున భృతి కల్పిస్తామని అమిత్ షా ప్రకటించారు.