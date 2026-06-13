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పంజాబ్‌లో ఒంటరిగానే బీజేపీ పోరు- 117 స్థానాల్లో పోటీకి సిద్ధం!

2027 పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పొత్తులు ఉండవని స్పష్టం చేసిన బీజేపీ- అన్ని 117 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో పోటీ చేస్తామని ప్రకటించిన పంజాబ్ బీజేపీ నేతలు

Punjab Elections 2027 BJP
Union Home Minister Amit Shah during a rally in Moga (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 8:20 PM IST

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Punjab Elections 2027 BJP : పంజాబ్‌లో 2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎన్నికలకు ముందు ఎలాంటి పొత్తులు ఉండవని స్పష్టం చేసిన బీజేపీ, రాష్ట్రంలోని మొత్తం 117 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో సొంతంగా పోటీ చేస్తామని ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) అధికారంలో ఉన్న పంజాబ్‌లో ఈసారి అధికారాన్ని కైవసం చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా పార్టీ వ్యూహాలు రచిస్తోంది.

శనివారం దిల్లీలో పంజాబ్ బీజేపీ కీలక నేతల సమావేశం జరిగింది. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో పంజాబ్ రాజకీయ పరిస్థితులు, రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల వ్యూహాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఈ సమావేశానికి పంజాబ్ బీజేపీ అధ్యక్షుడు కేవల్ సింగ్ ధిల్లాన్‌తో పాటు సునీల్ జాఖర్, కేంద్ర మంత్రి రవ్నీత్ సింగ్ బిట్టు, రాణా గుర్మీత్ సింగ్ సోధీ, మన్‌ప్రీత్ సింగ్ బాదల్, తరుణ్ చుగ్, అశ్వనీ శర్మ, ఇక్బాల్ సింగ్ లాల్‌పురా, పరమిందర్ సింగ్ బ్రార్, ఫతేజంగ్ సింగ్ బజ్వా తదితరులు హాజరయ్యారు.

వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాధన దిశగా!
సమావేశం అనంతరం మాట్లాడిన బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి తరుణ్ చుగ్, పంజాబ్ ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులతో పాటు రాష్ట్ర భవిష్యత్తుపై సీరియస్‌గా చర్చించినట్లు తెలిపారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రజల ముందుకు ఎలాంటి అంశాలతో వెళ్లాలన్న దానిపై స్పష్టమైన కార్యాచరణ రూపొందించినట్లు చెప్పారు. పంజాబ్ యువతను నాశనం చేస్తున్న మాదకద్రవ్యాల వ్యాపారాన్ని మూలాలతో సహా నిర్మూలించడం తమ తొలి ప్రాధాన్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం, రైతులు, వ్యాపారులు, ఉద్యోగుల హక్కులను కాపాడటం, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రతిపాదించిన వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాధన దిశగా పనిచేస్తామని వెల్లడించారు.

పంజాబ్ బీజేపీ అధ్యక్షుడు కేవల్ సింగ్ ధిల్లాన్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం పొత్తుల అంశం చర్చలోనే లేదని స్పష్టం చేశారు. బీజేపీ మొత్తం 117 స్థానాల్లో పోటీ చేసి విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పంజాబ్ అభివృద్ధే తమ ఏకైక అజెండా అని, రాష్ట్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు.మాజీ ఆర్థిక మంత్రి, బీజేపీ నేత మన్‌ప్రీత్ సింగ్ బాదల్ మాట్లాడుతూ, పంజాబ్ ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక, సామాజిక సమస్యలు, వాటి పరిష్కార మార్గాలపై సమావేశంలో చర్చించినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రం కోల్పోయిన వైభవాన్ని తిరిగి తీసుకురావడమే లక్ష్యమని చెప్పారు. కేంద్రంలో, రాష్ట్రంలో ఒకే పార్టీ అధికారంలో ఉండే "డబుల్ ఇంజిన్" ప్రభుత్వంతో అభివృద్ధి మరింత వేగవంతం అవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

ఇక సునీల్ జాఖర్ మాట్లాడుతూ, ఆప్ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్‌తో కలిసి పంజాబ్‌ను దోచుకుంటోందని ఆరోపించారు. రాష్ట్రాన్ని కాపాడాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు ప్రత్యామ్నాయంగా బీజేపీని బలమైన శక్తిగా నిలబెట్టే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. బీజేపీ నేత పరమిందర్ సింగ్ బ్రార్ మాట్లాడుతూ, ఇతర రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వాలు సాధించిన అభివృద్ధి పనులను, పార్టీ విజన్‌ను పంజాబ్ ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పారు. తమ పాలనలో అమలు చేసిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి నమూనాలను ప్రజలకు వివరిస్తామని తెలిపారు.

సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి?
మరోవైపు పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్‌పై కూడా బీజేపీ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టారని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో పోలీసులకే భద్రత లేకపోతే సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి ఏమిటని ప్రశ్నించారు. పరిస్థితిని చక్కదిద్దుకునేందుకు ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి ఇక తక్కువ సమయమే మిగిలి ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సమావేశం ఇటీవల జరిగిన పంజాబ్ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

మొత్తం 1,977 వార్డుల్లో ఆప్ 958 వార్డులను గెలుచుకుని తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. కాంగ్రెస్ 397 వార్డుల్లో విజయం సాధించగా, శిరోమణి అకాలీ దళ్ 191 వార్డులు గెలుచుకుంది. బీజేపీ 172 వార్డుల్లో మాత్రమే విజయం సాధించింది. అయితే ఈ ఫలితాలను అధిగమించి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బలమైన పోటీ ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో బీజేపీ ముందుకెళ్తోంది. పొత్తులపై ఆధారపడకుండా సొంత బలంతో ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుంది.

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