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'ఈ పాపంలో ఎందుకు భాగమయ్యారు'- విరాళాల చోరీపై మోదీ లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్​ ఆరోపణలు

రామాలయ విరాళాల చోరీ జరిగి ఇన్ని రోజులు గడిచినా ఆ విషయంపై మోదీ ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని కాంగ్రెస్ ప్రశ్నించింది. కోట్ల మందినుంచి సేకరించిన వేలకోట్ల రూపాయల విరాళాలు లూటీ అయ్యాయని ఆరోపించింది.

Congress On Ram Temple Donation Theft
కాంగ్రెస్ సీనియర్​ నేత జైరాం రమేశ్​ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 22, 2026 at 3:46 PM IST

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Congress On Ram Temple Donation Theft : రామమందిర విరాళాల చోరీపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్​ మరోసారి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. 'బీజేపీ, ఆరెఎస్​ఎస్​, వీహెచ్‌పీ కా సప్నా, చందే కా మాల్ అప్నా' (విరాళాల నిధులను తమ సొంత ఆస్తిగా భావించడమే బీజేపీ, ఆరెస్సెస్, విశ్వహిందూ పరిషత్​ల కల) అని ఎద్దేవా చేసింది. ఆలయ విరాళాల చోరీ జరిగి ఇన్ని రోజులు గడిచినా ఈ విషయంపై మోదీ ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని, ఈ పాపంలో ఎందుకు భాగస్వాములయ్యారని ప్రశ్నించింది. రామమందిరంలో సమర్పించిన కానుకలు మాత్రమే చోరీకి గురికాలేదని, ఆలయ నిర్మాణం కోసం కోట్ల మందినుంచి సేకరించిన వేల కోట్ల రూపాయల విరాళాలు కూడా లూటీ అయ్యాయని ఆరోపించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ సీనియర్​ నేత జైరాం రమేశ్​ ఎక్స్​ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

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AYODHYA DONATION THEFT CASE
RAM TEMPLE DONATION THEFT
CONGRESS ON AYODHYA DONATION THEFT

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