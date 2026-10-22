'ఈ పాపంలో ఎందుకు భాగమయ్యారు'- విరాళాల చోరీపై మోదీ లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ ఆరోపణలు
రామాలయ విరాళాల చోరీ జరిగి ఇన్ని రోజులు గడిచినా ఆ విషయంపై మోదీ ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని కాంగ్రెస్ ప్రశ్నించింది. కోట్ల మందినుంచి సేకరించిన వేలకోట్ల రూపాయల విరాళాలు లూటీ అయ్యాయని ఆరోపించింది.
Published : October 22, 2026 at 3:46 PM IST
Congress On Ram Temple Donation Theft : రామమందిర విరాళాల చోరీపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ మరోసారి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. 'బీజేపీ, ఆరెఎస్ఎస్, వీహెచ్పీ కా సప్నా, చందే కా మాల్ అప్నా' (విరాళాల నిధులను తమ సొంత ఆస్తిగా భావించడమే బీజేపీ, ఆరెస్సెస్, విశ్వహిందూ పరిషత్ల కల) అని ఎద్దేవా చేసింది. ఆలయ విరాళాల చోరీ జరిగి ఇన్ని రోజులు గడిచినా ఈ విషయంపై మోదీ ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని, ఈ పాపంలో ఎందుకు భాగస్వాములయ్యారని ప్రశ్నించింది. రామమందిరంలో సమర్పించిన కానుకలు మాత్రమే చోరీకి గురికాలేదని, ఆలయ నిర్మాణం కోసం కోట్ల మందినుంచి సేకరించిన వేల కోట్ల రూపాయల విరాళాలు కూడా లూటీ అయ్యాయని ఆరోపించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.