విద్యా వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసిన బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్- విద్యార్థులకు అండగా రాహుల్: కాంగ్రెస్
విద్యార్థులను అణచివేస్తున్న వ్యవస్థ వెనుక ఉన్నది బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్లేనని కాంగ్రెస్ ఆరోపణ- విద్యా వ్యవస్థను గుల్లగా మార్చి, అవినీతిమయం చేశారని విమర్శ
Published : September 20, 2026 at 1:39 PM IST
Congress Slams BJP RSS : బీజేపీ- ఆర్ఎస్ఎస్ దేశంలోని విద్యా వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసి, అవినీతిమయం చేశాయని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదివారం ఆరోపించింది. అయితే, వ్యవస్థలోని లోపాలపై జవాబుదారీతనం కోసం పరితపిస్తున్న విద్యార్థులకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అండగా నిలుస్తున్నారని స్పష్టం చేసింది. మధ్యప్రదేశ్లో బీజేపీకి కంచుకోట అయిన ఇందౌర్లో శనివారం రాహుల్ గాంధీ నిర్వహించిన ఐదో విడత 'ఛాత్రోన్ కీ గూంజ్' సదస్సుపై కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఛార్జ్ జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. విద్యార్థులను అణచివేస్తున్న ప్రస్తుత వ్యవస్థ వెనుక ఉన్నది బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్లేనని ఆరోపించారు.
"విద్యపై, ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయం ఇలా దేశంలోని ప్రతి రాజ్యాంగ సంస్థపై వారి నియంత్రణ ఉంది. వారు విద్యా వ్యవస్థను గుల్లగా మార్చి, అవినీతిమయం చేశారు. విద్యార్థులు ప్రశ్నలు అడుగుతారని, జవాబుదారీతనం కోరతారని ఆ వ్యవస్థ భయపడుతోంది. కానీ, ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ వారికి అండగా నిలబడడంతో విద్యార్థుల్లో భయం తొలగిపోయింది. ప్రస్తుతం వారి గొంతు దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిధ్వనిస్తోంది."
- జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఛార్జ్
कल राहुल गांधी जी ने उस सिस्टम का राज़ खोला, जो छात्रों को दबा रहा है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 20, 2026
यह सिस्टम कौन है? BJP-RSS के वे लोग, जिनका पूरे देश की व्यवस्था पर क़ब्ज़ा है। शिक्षा पर, economy पर, राजनीति पर और संस्थाओं पर। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को खोखला और भ्रष्ट बना दिया है।
इस सिस्टम को… https://t.co/TY4nAfEJCa