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ఆదివాసీల హక్కులను హరించేందుకు బీజేపీ, ఆర్​ఎస్​ఎస్​ యత్నిస్తున్నాయి : రాహుల్​ గాంధీ

బీజేపీ, ఆర్​ఎస్​ఎస్​లకు గిరిజనుల పట్ల వ్యతిరేక మనస్తత్వం ఉంది- గిరిజనుల ప్రాణాధారమైన జల్, జంగల్, జమీన్ హక్కులను హరిచేందుకు ఆ రెండు సంస్థలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి- కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ ఆరోపణలు

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 3, 2026 at 3:23 PM IST

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Rahul Gandhi On Tribal Rights : బీజేపీ, ఆర్​ఎస్​ఎస్​లకు గిరిజనుల పట్ల వ్యతిరేక మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ధ్వజమెత్తారు. గిరిజనుల ప్రాణాధారమైన జల్, జంగల్, జమీన్ (నీరు, అడవులు, భూమి) హక్కులను హరిచేందుకు ఆ రెండు సంస్థలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. గిరిజనుల పురోగతిని అడ్డుకుంటూ, వారి ప్రాథమిక హక్కులను హరించడమే బీజేపీ-ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ల ముఖ్య ఉద్దేశమని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. 'ఆదివాసీ కాంగ్రెస్' ఆధ్వర్యంలో బుధవారం ఇందిరా భవన్‌లో నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో రాహుల్​ పాల్గొన్నారు. అనంతరం, సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ద్వారా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"ఆదివాసీలే భారతదేశానికి అసలైన సంరక్షకులు. భారత చారిత్రక స్పృహ, విజ్ఞత ఎవరిలో అయితే మూర్తీభవించి ఉన్నాయో, ఆ వ్యక్తులే వీరు. ఇదే సత్యం. బీజేపీ, ఆర్​ఎస్​ఎస్​లది గిరిజన వ్యతిరేక మనస్తత్వం. మిమ్మల్ని వనవాసులుగా ముద్రవేసి, మీకు ఉన్న జల్, జంగల్​, జమీన్ హక్కులను దూరం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి."
- రాహుల్​ గాంధీ, కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత

ఆదివాసీల హక్కులు, రక్షణ కోసం పోరాడుతుందని కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్​ స్పష్టం చేశారు. ఆదివాసీల అస్తిత్వాన్ని, వారి జల్, జంగిల్, జమీన్ హక్కులను కాపాడే వరకు తమ పోరాటం ఆగదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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RAHUL GANDHI TARGET BJP RSS
RAHUL GANDHI SLAMS BJP RSS
RAHUL GANDHI ON TRIBAL RIGHTS

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