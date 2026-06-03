ఆదివాసీల హక్కులను హరించేందుకు బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ యత్నిస్తున్నాయి : రాహుల్ గాంధీ
బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్లకు గిరిజనుల పట్ల వ్యతిరేక మనస్తత్వం ఉంది- గిరిజనుల ప్రాణాధారమైన జల్, జంగల్, జమీన్ హక్కులను హరిచేందుకు ఆ రెండు సంస్థలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి- కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపణలు
Published : June 3, 2026 at 3:23 PM IST
Rahul Gandhi On Tribal Rights : బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్లకు గిరిజనుల పట్ల వ్యతిరేక మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ధ్వజమెత్తారు. గిరిజనుల ప్రాణాధారమైన జల్, జంగల్, జమీన్ (నీరు, అడవులు, భూమి) హక్కులను హరిచేందుకు ఆ రెండు సంస్థలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. గిరిజనుల పురోగతిని అడ్డుకుంటూ, వారి ప్రాథమిక హక్కులను హరించడమే బీజేపీ-ఆర్ఎస్ఎస్ల ముఖ్య ఉద్దేశమని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. 'ఆదివాసీ కాంగ్రెస్' ఆధ్వర్యంలో బుధవారం ఇందిరా భవన్లో నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో రాహుల్ పాల్గొన్నారు. అనంతరం, సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ద్వారా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"ఆదివాసీలే భారతదేశానికి అసలైన సంరక్షకులు. భారత చారిత్రక స్పృహ, విజ్ఞత ఎవరిలో అయితే మూర్తీభవించి ఉన్నాయో, ఆ వ్యక్తులే వీరు. ఇదే సత్యం. బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్లది గిరిజన వ్యతిరేక మనస్తత్వం. మిమ్మల్ని వనవాసులుగా ముద్రవేసి, మీకు ఉన్న జల్, జంగల్, జమీన్ హక్కులను దూరం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
ఆదివాసీల హక్కులు, రక్షణ కోసం పోరాడుతుందని కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ స్పష్టం చేశారు. ఆదివాసీల అస్తిత్వాన్ని, వారి జల్, జంగిల్, జమీన్ హక్కులను కాపాడే వరకు తమ పోరాటం ఆగదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
STORY | BJP-RSS eyeing 'jal, jangal, zameen' of tribals, says Rahul— Press Trust of India (@PTI_News) June 3, 2026
Congress leader Rahul Gandhi on Wednesday accused the BJP-RSS of having an " anti-adivasi mindset" and claimed that they are seeking to deprive the tribals of their rights to "jal, jangal aur zameen (water,… pic.twitter.com/MNfx2w7XlQ