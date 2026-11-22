భారతీయ సంప్రదాయాలపై BJP, RSSలకు ఏమాత్రం అవగాహన లేదు: రాహుల్ గాంధీ
Rahul Gandhi Slams BJP RSS : భారతీయ ఆధ్యాత్మిక, మత సంప్రదాయాలపై బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్లకు ఏమాత్రం అవగాహన లేదంటూ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు.
Published : November 22, 2026 at 4:14 PM IST
భారతీయ ఆధ్యాత్మిక, మత సంప్రదాయాలపై బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్లకు ఏమాత్రం అవగాహన లేదంటూ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. ఎలిఫెంటా గుహల్లో శివుడి ఒడిలో పార్వతీ దేవి కూర్చున్న 12వ శతాబ్దపు శిల్పం ఫొటోను షేర్ చేశారు. నిజమైన హిందువుగా వారిని ఆ వలయం నుంచి బయటకు తీసుకురావడం తన బాధ్యత అంటూ 'సత్యం శివం సుందరం' అని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. భారతీయ ఆధ్యాత్మిక, మత సంప్రదాయాలను లోతుగా అర్థం చేసుకునేకొద్దీ ఒక విషయం స్పష్టమవుతోందని, బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్లు సంస్కారం లేని, కులతత్వం, పురుషాధిక్య భావజాలం కలిగి ఉన్నాయని రాహుల్ ఆరోపించారు. బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ మద్దతుదారుల హృదయాల్లో భయం, కోపం, ద్వేషం గూడుకట్టుకున్నాయని, అందుకే వారు ప్రేమను వ్యక్తపరచలేకపోతున్నారని చురకలు అంటించారు.
గత సోమవారం తన తల్లి సోనియాగాంధీ ఆత్మకథ పుస్తకావిష్కరణలో రాహుల్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ విమర్శలు చేయటంతో ఈ వివాదం మొదలైంది. భోజనం చేసేటప్పుడు తన తండ్రి రాజీవ్గాంధీ ఒడిలో తల్లి సోనియా కూర్చునేవారని రాహుల్ గుర్తుచేసుకున్నారు. తన స్నేహితుల ఇళ్లకు వెళ్లినప్పుడు వారి తల్లిదండ్రులు అలా కూర్చోకపోవడం చూసి ఆశ్చర్యపోయేవాడినని చెప్పారు. 'అర్ధనారీశ్వర' శిల్పం ఫొటోను షేర్ చేసి అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ సహా పలువురు బీజేపీ నేతలు చేసిన విమర్శలు రాహుల్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
The deeper I go into Indian spiritual and religious traditions, the clearer it becomes. The BJP and RSS are uncouth, greedy, casteist male chauvinists with absolutely no understanding of our spiritual and religious traditions. https://t.co/CrJxkEXNgI— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 22, 2026
Fear, anger and hatred have woven a web in the hearts of BJP and RSS supporters that stops them from experiencing and expressing love. As a true Hindu, it is my duty to free them from this web, so that they too can start to experience the breathtaking beauty and joy of love and belonging in their lives. Satyam Shivam Sundaram.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 17, 2026