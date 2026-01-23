కేరళలోనూ గుజరాత్ సీన్ రిపీట్- త్వరలో అధికార మార్పు తప్పదు: ప్రధాని మోదీ
కేరళలోనూ బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుంది- పేదల సంక్షేమం కోసం ఒక కార్యక్రమం ప్రారంభించాం- పీఎం స్వనిధి క్రెడిట్ కార్డు ప్రారంభించాం- మోదీ
Published : January 23, 2026 at 1:12 PM IST
PM Modi On Bjp Kerala Victory : గుజరాత్లో కేవలం ఒక నగరంలో ప్రారంభమైన బీజేపీ ప్రస్థానం, ఆ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే వరకు వెళ్లిందని, ఇప్పుడు కేరళలోనూ అదే జరుగుతుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఇటీవల తిరువనంతపురం మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ ఎన్నికలే అందుకు నిదర్శనమని చెప్పారు. కేరళ ప్రజలు బీజేపీపై విశ్వాసంతో ఉన్నారని అన్నారు. రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కేరళలో ప్రభుత్వ మార్పు తప్పదని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. తిరువనంతపురం నుంచి అమృత్ భారత్ సూపర్ఫాస్ట్ రైలును ప్రధాని ప్రారంభించిన అనంతరం నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో ప్రధాని మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్, గవర్నర్ రాజేంద్ర ఆర్లేకర్ పాల్గొన్నారు.
ఈ రోజు ఇక్కడ నేను ఓ కొత్త ఆశను చూస్తున్నాను. మీలోని ఉత్సాహం చూస్తుంటే, కేరళలో నిజంగానే మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉందని మాకు విశ్వాసాన్ని ఇస్తోంది. 1987కి ముందు, గుజరాత్లో బీజేపీ ఒక సాధారణ పార్టీగా ఉండేది. 1987లో మొదటిసారిగా బీజేపీ అమ్దావాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ను గెలుచుకుంది. సరిగ్గా ఈ రోజు మీరు తిరువనంతపురంలో గెలిచినట్లే. అక్కడి నుంచి గుజరాత్లో ప్రారంభమైన పరంపరలో, ప్రజలు మా పనిని చూశారు. మా పార్టీ ప్రవర్తనను అంచనా వేశారు. దాని ఫలితంగా, గత అనేక దశాబ్దాలుగా అక్కడి ప్రజలు మాకు అవకాశాలు ఇస్తూనే ఉన్నారు. ఇదంతా ఒక నగరంతో ప్రారంభమైంది. కేరళలో కూడా, ఇది ఒక నగరంతోనే ప్రారంభమైంది. అందుకే నేను చెబుతున్నాను. కేరళ ప్రజలు బీజేపీపై విశ్వాసంతో మాతో జతకట్టారు.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం వైపు యావత్ దేశం సమష్టిగా పనిచేస్తోందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. వికసిత్ భారత్లో మన నగరాలు కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయని పేర్కొన్నారు. గత 11 ఏళ్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలపై భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతోందని వెల్లడించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టణ పేద కుటుంబాల కోసం కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతోందన్నారు. పీఎం ఆవాస్ యోజన కింద దేశంలో 4 కోట్లకు పైగా ఇళ్లు నిర్మించి పేదలకు అందజేశామని తెలిపారు. వీటిలో కోటి కంటే ఎక్కువ ఇళ్లు పట్టణ పేదల కోసం నిర్మించామని చెప్పారు. కేరళలోని పట్టణ పేదలే సుమారు 1.25 లక్షల పక్కా ఇళ్లను పొందారని పేర్కొన్నారు.
"ఈ రోజు కేరళ అభివృద్ధి కోసం కేంద్రం చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు కొత్త ఊపు లభించింది. ఈ రోజు నుంచి కేరళ రైలు కనెక్టివిటీ మరింత బలోపేతం అయింది. తిరువనంతపురాన్ని దేశంలో ఒక ప్రధాన స్టార్టప్ హబ్గా మార్చడానికి గణనీయమైన ప్రయత్నాలు జరిగాయి. కేరళ నుంచే దేశవ్యాప్తంగా పేదల సంక్షేమం కోసం ఒక కార్యక్రమం ప్రారంభించాం. ఈ రోజు పీఎం స్వనిధి క్రెడిట్ కార్డు ప్రారంభించాం. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా వీధి వ్యాపారులు, తోపుడు బండ్ల వ్యాపారులు, ఫుట్పాత్ వ్యాపారులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది" అని మోదీ అన్నారు.