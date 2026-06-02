దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న పార్టీలు దిల్లీలో సమావేశమవుతాయి : మమత సంచలన వ్యాఖ్యలు

బంగాల్‌ ఎన్నికల్లో బీజేపీ రిగ్గింగ్‌ చేసి గెలుపొందిందని ఆరోపించిన మమత బెనర్జీ- బీజేపీ విజయం అనంతరం TMC శ్రేణులపై దాడులను ఖండించిన మమత

Mamata Banerjee (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 2, 2026 at 4:31 PM IST

1 Min Read
Mamata Allegations On Bjp Rigging : పశ్చిమబంగాల్‌ ఎన్నికల్లో బీజేపీ రిగ్గింగ్‌ చేసి విజయం సాధించిందని తృణముల్‌ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. రాష్ట్రంలోని 294 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో 177 చోట్ల కమలం పార్టీ ఓట్ల లెక్కింపులో రిగ్గింగ్ చేసిందని కోల్‌కతాలో చేపట్టిన ధర్నాలో మమత తెలిపారు. తన జీవితంలో ఎవరికైతే తాను అండగా నిలిచానో వారే ఇప్పుడు ఒక ద్రోహితో చేతులు కలపడం విచారంగా ఉందని సీఎం సువేందు అధికారిని ఉద్దేశించి మమత వ్యాఖ్యానించారు. దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న పార్టీలు దిల్లీలో సమావేశమవుతాయని తెలిపారు.

దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న పార్టీలు దిల్లీలో సమావేశమవుతాయని తెలిపారు. ప్రదర్శనల్లో పాల్గొనవద్దని టీఎంసీ కార్యకర్తలను పోలీసులు బెదిరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఎన్ని బెదిరింపులు వచ్చినా తన నిరసన మాత్రం కొనసాగుతుందని మమత తేల్చిచెప్పారు. పునరావాసం చూపకుండా వీధి వ్యాపారాలను తొలగించడం అన్యాయమని తెలిపారు. ఈ పద్దతిని టీఎంసీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ అవలంబించలేదని స్పష్టంచేశారు. వీధి వ్యాపారుల పట్ల టీఎంసీ ప్రభుత్వం మానవీయతతో మెలిగినట్లు చెప్పారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో తాను కార్యకర్తలకు మద్దతుగా వారితో కలిసి పోరాడతానని వెల్లడించారు.

