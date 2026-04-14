తమిళనాడులో ప్రతి ఇంటికి రూ.10వేలు- మళ్లీ 'కార్తీక దీపం' వెలిగించే సంప్రదాయం- బీజేపీ హామీల వర్షం

పీఎం కిసాన్‌కు అదనంగా ఏటా రూ.3,000 ఇవ్వనున్నట్లు బీజేపీ హామీ- తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై 'కార్తీక దీపం' వెలిగించే సంప్రదాయం తిరిగి ప్రారంభమయ్యేలా చూస్తామని వెల్లడి

Union Minister JP Nadda, Tamil Nadu BJP chief Nainar Nagendran and party leader K Annamalai (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 14, 2026 at 1:01 PM IST

Tamilnadu Polls BJP : తమిళనాడు ఎన్నికలు మరికొన్ని రోజుల్లో జరగనున్న వేళ, భారతీయ జనతా పార్టీ మంగళవారం తన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది. కుటుంబానికి పెద్దగా వ్యవహరించే మహిళలందరికీ నెలకు రూ. 2,000 ఆర్థిక సహాయం, అలాగే ప్రతి కుటుంబానికి ఒకేసారి రూ. 10,000 ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. పీఎం కిసాన్‌కు అదనంగా ఏటా రూ.3,000 ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు నాగేంద్రన్‌, అన్నామలై, తమిళిసై సమక్షంలో కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా చెన్నైలో మ్యానిఫెస్టో పత్రాన్ని విడుదల చేశారు.

పొంగల్, తమిళ పుత్తాండు, దీపావళి పండుగల సందర్భంగా, ఒక్కో పండుగకు ఒకటి చొప్పున మొత్తం మూడు ఎల్పీజీ సిలిండర్లను ఉచితంగా అందిస్తామని ఆ పార్టీ హామీ ఇచ్చింది. బీజేపీ తన హిందుత్వ విధానానికి అనుగుణంగా, మురుగన్ స్వామిని గౌరవిస్తూ 'తైపూసం' పండుగను రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటిస్తామని తెలిపింది. అంతేకాకుండా, తిరుప్పరం కుండ్రం కొండపై 'కార్తీక దీపం' వెలిగించే సంప్రదాయం తిరిగి ప్రారంభమయ్యేలా చూస్తామని, భవిష్యత్ తరాలకు కూడా ఆ సంప్రదాయం కొనసాగేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రకటించింది.

