రాజకీయ ఆయుధాలుగా దర్యాప్తు సంస్థలు- బీజేపీ లక్ష్యం రాజ్యాంగ నిర్మూలనే : రాహుల్ గాంధీ
బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన రాహుల్ గాంధీ
Published : December 23, 2025 at 7:10 AM IST
Rahul Gandhi On BJP : భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్వీర్యం చేయాలనే దిశగా బీజేపీ అడుగులు వేస్తోందని కాంగ్రెస్ నేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఆ పార్టీని అధికారం నుంచి తొలగించడంలో విజయం సాధించే ప్రతిఘటన వ్యవస్థను సృష్టిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. దేశంలోని ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థపై పూర్తిస్థాయిలో దాడి చేస్తోందని ఆరోపించారు. సంస్థలన్నింటినీ తన రాజకీయ శక్తిని పెంచుకునే సాధనాలుగా మార్చుకుందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. గత వారం జర్మనీ రాజధాని బెర్లిన్లోని హెర్టీ స్కూల్లో విద్యార్థులతో జరిగిన సంభాషణలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. గంటపాటు నిడివి ఉన్న వీడియోను కాంగ్రెస్ సోమవారం విడుదుల చేసింది.
'బీజేపీ ప్రతిపాదిస్తున్నది రాజ్యాంగాన్ని తొలగించడం. రాష్ట్రాలు, భాషాలు, మతాల మధ్య మధ్య సమానత్వం, ప్రతి వ్యక్తికి కల్పించిన సమాన విలువ అనే రాజ్యాంగ మూల సూత్రాలనే తొలగించాలనే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. అంతేకాకుండా సంస్థలన్నింటినీ బీజేపీ తన చేతుల్లోకి తీసుకుంది. మేం బీజేపీతో మాత్రమే పోరాడటం లేదు. భారత్ సంస్థల నిర్మాణాన్ని బీజేపీ ఆక్రమించుకున్న విధానానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాం. ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి జరిగినప్పుడు కేవలం ఎన్నికలపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తడం సరిపోదు. దానిని ఎదుర్కొవడానికి మార్గాలాలు కనుగొనాలి. మేం దీన్ని ఎదుర్కొంటాం. బీజేపీని అధికారంలో నుంచి తప్పించేలా పనిచేసే ప్రతిపక్ష ప్రతిఘటన వ్యవస్థను నిర్మిస్తాం' అని రాహుల్ గాంధీ చెప్పారు.
'ఎన్నికల వ్యవస్థపై అనుమానాలు'
దేశంలోని ఎన్నికల వ్యవస్థపై కూడా రాహుల్ గాంధీ సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు. 'భారత్ ఎన్నికల యంత్రాంగంలో సమస్యలున్నాయని మేం నమ్ముతున్నాం. హరియాణా ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ గెలిచింది. ఆ విషయాన్ని కాంగ్రెస్ నిస్సందేహంగా నిరూపించింది. అలాగే మహారాష్ట్ర ఎన్నికలు న్యాయంగా జరగలేదనే భావన మాకు ఉంది. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED), సీబీఐ వంటి దర్యాప్తు సంస్థలను బీజేపీ రాజకీయ ఆయుధాలుగా మార్చింది. ఈ సంస్థలు దేశానికి చెందినవిగా కాంగ్రెస్ భావించింది. కానీ బీజేపీ వాటిని తమ స్వంతంగా భావిస్తూ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తోంది. స్వయంగా పని చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాయి. బీజేపీ నాయకులు, ప్రతిపక్షాలపై ఈడీ, సీబీఐ నమోదు చేసిన కేసుల సంఖ్యను బట్టి చూస్తేనే అర్ధమవుతుంది. వాటిలో చాలా వరకు రాజకీయ కేసులు తెలుస్తుంది' అని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు.
#WATCH | Berlin, Germany | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " there is a wholesale capture of our institutional framework. our intelligence agencies, ed and cbi have been weaponised. ed and cbi have zero cases against bjp and most of the political cases are against the people who… pic.twitter.com/ffaoEamAPI— ANI (@ANI) December 22, 2025