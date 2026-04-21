మహిళా రిజర్వేషన్లను డీలిమిటేషన్తో ముడిపెట్టి బీజేపీ ప్రమాదకరమైన ఆట ఆడుతోంది: ఖర్గే
131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోవడం సమాఖ్య స్ఫూర్తికి దక్కిన విజయం- తమిళనాడు ఎన్నికల ప్రచారంలో మల్లికార్జున ఖర్గే కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : April 21, 2026 at 2:30 PM IST
Kharge Tamil Nadu Election Campaign : మహిళా రిజర్వేషన్లను నియోజక వర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్)తో ముడిపెట్టడం ద్వారా బీజేపీ ఒక ప్రమాదకరమైన ఆట ఆడుతోందని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మండిపడ్డారు. లోక్సభలో 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోవడాన్ని ఆయన స్వాగతించారు. మంగళవారం తమిళనాడులోని వేళచ్చేరిలో జరిగిన ఎన్నికల ర్యాలీలో ఖర్గే మాట్లాడుతూ, రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు-2026పై చర్చించేందుకు అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించడానికి కేంద్రం నిరాకరించిందని ఆయన ఆరోపించారు.
"2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా నియోజక వర్గాల పునర్విభజనతో, మహిళా రిజర్వేషన్లను ముడిపెట్టి మోదీ సర్కార్ ప్రమాదకరమైన ఆట ఆడింది. జనాభాను విజయవంతంగా నియంత్రించిన తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాలను శిక్షించడమే లక్షంగా ఈ చేసింది. అందుకే ప్రతిపక్షాలు అన్నీ ఏకతాటిపైకి వచ్చాయి. దిల్లీలో కాంగ్రెస్ ముందుండి నడిపించగా, డీఎంకే, టీఎంసీ, ఎస్పీ వంటి పార్టీలు భుజం భుజం కలిపి ఈ బిల్లును ఓడించాయి."
- మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు
స్టాలిన్దే ఆ ఘనత!
'ఈ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా మొదట గళమెత్తింది తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్. ఎందుకంటే ఇది ప్రజలకు, దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు వ్యతిరేకమైనది అంటూ ఆయన బిల్లు ప్రతులను చింపి తగలబెట్టారు. చివరకి లోక్సభలో ఆ బిల్లు వీగిపోయింది. ఇది దేశంలోని ప్రతి పౌరుడి విజయం. సమాఖ్య స్ఫూర్తికి, న్యాయానికి దక్కిన విజయం. పంచాయతీలు, స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించింది కాంగ్రెస్. కనుక అది కాంగ్రెస్ విజయమే తప్ప ప్రధాని మోదీది కాదు' అని మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు.
మోదీ మోసం చేశారు!
నియోజక వర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియను దేశాన్ని వంచించడంగా ఖర్గే అభివర్ణించారు. "2023లోనే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును మనం ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాం. మరి ప్రధాని మోదీ దానిని ఎందుకు అమలు చేయలేదు? 30 నెలలపాటు దానిని ఆయన కోల్డ్ స్టోరేజీలో పెట్టారు. వాస్తవానికి మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేయాలని నేను ప్రధాని మోదీకి, రిజిజుకు 3సార్లు లేఖలు రాశాను. చివరకు దీనిపై చర్చలకు అఖిలపక్ష సమావేశం కోరితే, దానికి బదులుగా విడివిడిగా పిలిచారు. ఇది దేశాన్ని మోసం చేయడమే" అని ఖర్గే విమర్శించారు.
మోదీ సర్కార్ ప్రవేశపెట్టిన రాజ్యాంగ (131వ సవరణ) బిల్లుకు అనుకూలంగా 298 ఓట్లు, వ్యతిరేకంగా 230 ఓట్లు వచ్చాయి. దీనితో అవసరమైన మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ లభించక బిల్లు వీగిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో సదరు బిల్లుకు అనుబంధంగా ఉన్న డీలిమిటేషన్ బిల్లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల చట్టాల (సవరణ) బిల్లుతో ముందుకు వెళ్లకూడదని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వాస్తవానికి లోక్సభ స్థానాల సంఖ్యను 543 నుంచి 816కు పెంచడంతోపాటు, మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడమే లక్ష్యాంగా ఎన్డీఏ సర్కార్ ఈ బిల్లును ప్రతిపాదించింది. అయితే దీని అమలును 2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా జరిగిన పునర్విభజనతో ముడిపెట్టారు.
ఏఐఏడీఎంకే బానిసగా మారింది!
మరోవైపు ఖర్గే ఏఐఏడీఎంకేపై కూడా విమర్శలు గుప్పించారు. ఆ పార్టీ బీజేపీకి సైలెంట్ భాగస్వామిగా మారిందన్నారు. "మీకు బీజేపీ ముందు తలవంచని నాయకుడు కావాలి. మీకు అండగా నిలబడి పోరాడే ఎంకే స్టాలిన్ వంటి వారు కావాలి. కానీ ఈ రోజు ఏఐఏడీఎంకే తన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి, మోదీకి బానిసగా మారింది. కనుక తమిళనాడు ప్రయోజనాలను ఆ పార్టీ కాపాడలేదు" అని ఖర్గే విమర్శించారు. తమిళనాడుకు అందాల్సిన నిధులు, పన్నుల వాటాను కూడా మోదీ సర్కార్ నిలిపివేస్తోందని ఖర్గే ఆరోపించారు. వేళచ్చేరి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి జెఎంహెచ్ ఆసన్ మౌలానా తరఫున ప్రచారం చేస్తూ, ఆయన కేంద్రంపై విమర్శలు గుప్పించారు.
ప్రభుత్వం నిద్రపోయింది!
మరోవైపు శాసనసభల్లో మహిళా రిజర్వేషన్లను తక్షణమే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గతంలో సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని మోదీకి లేఖలు రాశారని కాంగ్రెస్ గుర్తుచేసింది. అయితే మోదీ సర్కార్ మాత్రం ఈ డిమాండ్పై నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరించిందని, ఇప్పుడు దానిని నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో ముడిపెట్టి ఆలస్యం చేస్తోందని విమర్శించింది. కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి (కమ్యునికేషన్స్) జైరాం రమేశ్ ట్విట్టర్ వేదికగా ఈ విషయాలను వెల్లడించారు. అప్పట్లో సోనియా గాంధీ, ప్రధాని మోదీకి రాసిన లేఖను కూడా ఆయన పోస్టు చేశారు.
In 2017, Mrs Sonia Gandhi had also written to PM Narendra Modi on the passage of the Women's Reservation Bill in her capacity as the then Congress President.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 21, 2026
కాగా, తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం డీఎంకేతో, కాంగ్రెస్ పొత్తు పెట్టుకొని, 28 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తోంది. సెక్యులర్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్ను మరోసారి అధికారంలోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. కాగా ఏఐఏడీఎంకే నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ దానిని సవాల్ చేస్తోంది. ఈ ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా విజయం సాధించాలని ప్రయత్నిస్తోంది. తమిళనాడులో పోలింగ్ ఏప్రిల్ 23న జరగనుండగా, మే 4న ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.
