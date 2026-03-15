విజయ్కు బీజేపీ భారీ ఆఫర్- ఏకంగా డిప్యూటీ సీఎం పదవి, 80సీట్లు- NDAతో పొత్తు ఉంటుందా?
బీజేపీ- టీవీకే పొత్తు వార్తలు- విజయ్కు డిప్యూటీ సీఎం ఆఫర్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం
BJP Offers TVK Vijay (ETV Bharat)
Published : March 15, 2026 at 12:37 PM IST
BJP Offers TVK Vijay : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించనున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీతో విజయ్ పార్టీ పొత్తు ఉంటుందనని గత కొన్ని రోజులుగా వార్తలొస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో బీజేపీతో కలిసి పోటీ చేసే ప్రసక్తే లేదని టీవీకే పార్టీ స్పష్టం చేసింది. అయినా ఈ పొత్తు వార్తులు వస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా విజయ్కు బీజేపీ డిప్యూటీ సీఎం ఆఫర్ ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. పొత్తులో భాగంగా టీవీకేకు 80 సీట్లు ఇవ్వనున్నట్లుగా సమాచారం.