BJP వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నితిన్ నబీన్- శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ
జేపీ నడ్డా స్థానంలో నితిన్ నబీన్- ఇంతకీ ఎవరీయన?
Published : December 14, 2025 at 6:40 PM IST
BJP New National Working President : భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా బిహార్కు చెందిన నితిన్ నబీన్ ఆదివారం నియమితులయ్యారు. బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నియామకం వెంటనే అమల్లోకి వస్తుందని పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అరుణ్ సింగ్ ఆదివారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
నితిన్ నబీన్ వరుసగా 4 సార్లు బిహార్లోని బాంకీపుర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఇప్పటి వరకు ఆయన బిహార్ రహదారుల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. కాగా, ఇప్పటి వరకు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడుగా ఉన్న జేపీ నడ్డా, 2020 జనవరిలో ఈ పదవిలోకి వచ్చారు. వాస్తవానికి ఇంతకు ముందే ఆయన పదవీకాలం ముగిసింది. అయినప్పటికీ పార్టీ అవసరాల దృష్ట్యా పొడిగించారు.
శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ
బీజేపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నియమితుడైన నితిన్ నబీన్కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "కష్టపడి పనిచేసే కార్యకర్తగా నితిన్ నబీన్ మంచి గుర్తింపు పొందారు. ఆయనకు సంస్థాగతంగా చాలా మంచి అనుభవం ఉంది. బిహార్లో ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా ఆయనకు అద్భుతమైన రికార్డు ఉంది. ఆయన పనితీరు రానున్న కాలంలో బీజేపీని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని విశ్వసిస్తున్నాను" అని ఎక్స్లో ఓ పోస్టు పెట్టారు.
Shri Nitin Nabin Ji has distinguished himself as a hardworking Karyakarta. He is a young and industrious leader with rich organisational experience and has an impressive record as MLA as well as Minister in Bihar for multiple terms. He has diligently worked to fulfil people’s…— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2025