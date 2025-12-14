Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / bharat

BJP వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా నితిన్‌ నబీన్‌- శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ

జేపీ నడ్డా స్థానంలో నితిన్​ నబీన్​- ఇంతకీ ఎవరీయన?

Nitin Nabin
Nitin Nabin (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 14, 2025 at 6:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BJP New National Working President : భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా బిహార్​కు చెందిన నితిన్‌ నబీన్‌ ఆదివారం నియమితులయ్యారు. బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నియామకం వెంటనే అమల్లోకి వస్తుందని పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అరుణ్ సింగ్ ఆదివారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

నితిన్‌ నబీన్‌ వరుసగా 4 సార్లు బిహార్‌లోని బాంకీపుర్‌ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఇప్పటి వరకు ఆయన బిహార్​ రహదారుల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. కాగా, ఇప్పటి వరకు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడుగా ఉన్న జేపీ నడ్డా, 2020 జనవరిలో ఈ పదవిలోకి వచ్చారు. వాస్తవానికి ఇంతకు ముందే ఆయన పదవీకాలం ముగిసింది. అయినప్పటికీ పార్టీ అవసరాల దృష్ట్యా పొడిగించారు.

శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ
బీజేపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్​గా నియమితుడైన నితిన్ నబీన్‌కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "కష్టపడి పనిచేసే కార్యకర్తగా నితిన్ నబీన్ మంచి గుర్తింపు పొందారు. ఆయనకు సంస్థాగతంగా చాలా మంచి అనుభవం ఉంది. బిహార్‌లో ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా ఆయనకు అద్భుతమైన రికార్డు ఉంది. ఆయన పనితీరు రానున్న కాలంలో బీజేపీని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని విశ్వసిస్తున్నాను" అని ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు పెట్టారు.

TAGGED:

BJP NATIONAL WORKING PRESIDENT NEWS
WHO IS NITIN NABIN
NITIN NABIN TO REPLACE JP NADDA
BJP NEW CHIEF
BJP NEW NATIONAL WORKING PRESIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.