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బీజేపీకి అన్నామలై రాజీనామా- ఆమోదించిన పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు

మూడు రోజుల క్రితం రాజీనామా లేఖను నితిన్ నబీన్‌కు పంపిన అన్నామలై - తమిళనాడులో కొత్త పార్టీ పెట్టే యోచనలో అన్నామలై ఉన్నట్లు సమాచారం

Annamalai Resignation
Annamalai Resignation (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 5, 2026 at 11:19 AM IST

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Annamalai Resignation : తమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు అన్నామలై ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు అన్నామలై రాజీనామాను ఆమోదించినట్లు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబీన్‌ ప్రకటించారు. మూడు రోజుల క్రితం రాజీనామా లేఖను నితిన్ నబీన్‌కు పంపారు. రాజీనామాతో పాటు ఐదు పేజీల లేఖను నితిన్ నబీన్‌తో పాటు బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్‌షాకు అన్నామలై పంపారు. తాజా ఆయన రాజీనామాను నితిన్‌ నబీన్‌ ఆమోదించారు. బీజేపీ అధిష్ఠానం ఎంత బుజ్జగించినా అన్నామలై తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకోలేదు. అటు తమిళనాడులో ఆయన కొత్త రాజకీయ పార్టీ పెట్టనున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. తమిళగ మక్కల్‌ కళగం లేదా తమిళగ మక్కల్‌ కట్చి అనే పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన పత్రాలు కూడా ఎన్నికల కమిషన్‌లో సమర్పించినట్లు సమచారం.

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