మళ్లీ మమత VS సువేందు- దీదీని ఓడించడమే లక్ష్యంగా!- బీజేపీ ఫస్ట్ లిస్ట్​ రిలీజ్​

మమతపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు బీజేపీ స్కెచ్- భవానీపుర్‌, నందిగ్రామ్ సీట్లు సువేందుకు కేటాయింపు- 2021లో నందిగ్రామ్‌లో దీదీని ఓడించిన సువేందు- టీఎంసీకి ప్రత్యామ్నాయంగా బీజేపీని జనంలోకి తీసుకెళ్లే వ్యూహం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 16, 2026 at 7:24 PM IST

West Bengal Assembly Elections 2026 : బంగాల్ ఎన్నికలపై బీజేపీ ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టింది. అధికార టీఎంసీపై ఒత్తిడి పెంచే పవర్ ఫుల్ వ్యూహాన్ని కమలదళం అమలు చేస్తోంది. ఈక్రమంలోనే సోమవారం విడుదల చేసిన అభ్యర్థుల తొలి జాబితాలో రాష్ట్ర విపక్ష నేత సువేందు అధికారికి ఏకంగా రెండు సీట్లను కేటాయించింది. ఆయనకు నందిగ్రామ్, భవానీ‌‌పుర్ అసెంబ్లీ స్థానాలను కేటాయించింది. సీఎం మమతా బెనర్జీని బలంగా ఎదుర్కొనేందుకు, వీలైనంత ఒత్తిడిని పెంచేందుకు ఆమెపైనే పోటీకి దింపారు. 2021 ఎన్నికల్లో నందిగ్రామ్ స్థానంలో సువేందు అధికారి చేతిలో మమత ఓడిపోయారు. టీఎంసీ ఎమ్మెల్యే రాజీనామాతో భవానీ‌‌పుర్‌‌లో జరిగిన బైపోల్‌లో పోటీచేసి దీదీ గెలిచారు. ఈనేపథ్యంలో ఈసారి పోల్స్‌లో భవానీ‌‌పుర్ స్థానంలోనూ మమత‌పై సువేందు అధికారి పోటీ చేయనున్నారు. సిట్టింగ్ స్థానం కావడంతో నందిగ్రామ్‌‌నూ ఆయనకే బీజేపీ పెద్దలు కేటాయించారు. మమతను ఓడించగల పార్టీ, బంగాల్‌కు రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూపగల పార్టీ బీజేపీయే అనే సందేశాన్ని జనంలోకి తీసుకెళ్లేందుకే ఈ ఎత్తుగడ వేసినట్లు తెలుస్తోంది.

2021 ఎన్నికల్లో అసలేమైంది?
2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే, నందిగ్రామ్ స్థానంలో 1,956 ఓట్ల తేడాతో బీజేపీ అభ్యర్థి, విపక్ష నేత సువేందు అధికారి చేతిలో సీఎం మమతా బెనర్జీ (టీఎంసీ) ఓడిపోయారు. కానీ ఆ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అత్యధిక అసెంబ్లీ సీట్లను గెల్చుకొని అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీగా టీఎంసీ అవతరించింది. మమత ముఖ్యమంత్రి కావాలంటే, ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నిక కావాలి. మమతకు అవకాశం ఇవ్వడం కోసం భవానీపూర్ టీఎంసీ ఎమ్మెల్యే శోభందేబ్ ఛటోపాధ్యాయ రాజీనామా చేశారు. ఆ స్థానంలో జరిగిన ఉప ఎన్నికలో పోటీచేసి దీదీ గెలిచారు. ఈ బై పోల్‌లో దీదీకి సమీప ప్రత్యర్థి, బీజేపీ అభ్యర్థి ప్రియాంక టిబ్రేవాల్‌పై 58,832 ఓట్ల భారీ మెజారిటీ వచ్చింది. అంతకుముందు టీఎంసీ తరఫున గెలిచిన శోభందేబ్ ఛటోపాధ్యాయ‌కు 28వేల ఓట్ల మెజారిటీయే వచ్చింది. అంటే మమత మెజారిటీ డబుల్ అయ్యింది. ఆ బై పోల్‌లో మమతా బెనర్జీకి 84,709 ఓట్లు రాగా, ప్రియాంక టిబ్రేవాల్‌కు 26,320 ఓట్లు వచ్చాయి. ఈసారి భవానీపుర్ స్థానంలోనూ మమతను మళ్లీ సువేందు అధికారి ఢీకొనబోతుండటం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

సువేందుకు 2 సీట్లు - బీజేపీ వ్యూహమిదీ

  • నేరుగా సీఎం మమతను ఢీకొనడం ద్వారా రాష్ట్రానికి రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందించే సత్తా బీజేపీకే ఉందనే సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి పంపాలని కమలదళం భావిస్తోంది.
  • 2021లో నందిగ్రామ్‌లో దీదీని బీజేపీ అభ్యర్థి ఓడించిన అంశాన్ని, ఈసారి భవానీపుర్‌లోనూ ఆమెతో సువేందు తలపడుతున్న విషయాన్ని జనంలోకి తీసుకెళ్లనున్నారు.
  • భవానీపుర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంపైనే ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేలా మమతపై ఒత్తిడిని పెంచాలనే వ్యూహంతో బీజేపీ ఉంది. సొంత సీటుపై మమత ఫోకస్ పెరిగితే, రాష్ట్రంలోని ఇతర సీట్లలో టీఎంసీ గెలుపు కోసం ఆమె వ్యూహరచనను సిద్ధం చేయడం కష్టతరం అవుతుందని కమలదళం భావిస్తోంది.
  • సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత భావాలు, అభిప్రాయాలకూ బీజేపీ సముచిత ప్రాధాన్యాన్ని ఇస్తోంది. నందిగ్రామ్ స్థానంతోనే తాను ఎమోషనల్‌గా కనెక్ట్ అయ్యానని సువేందు అంటున్నారు. దీంతో ఆయనకు సిట్టింగ్ స్థానాన్ని కూడా బీజేపీ పెద్దలు కేటాయించారు. కేవలం సీఎం మమతపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు, ఎన్నికల వ్యూహరచనపై నుంచి ఆమె ఏకాగ్రతను భంగపరిచేందుకే భవానీపుర్ నుంచి సువేందును బరిలోకి దింపుతున్నారు. ఒకవేళ సీఎం మమతను భవానీపుర్‌లోనూ ఓడిస్తే, సువేందు నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందో వేచిచూడాలి.

144 మంది అభ్యర్థులతో బీజేపీ ఫస్ట్ లిస్ట్
బంగాల్ శాసనసభలో మొత్తం 294 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. తాజాగా సోమవారం అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను బీజేపీ విడుదల చేసింది. ఇందులో 144 స్థానాలకు అభ్యర్థుల పేర్లను ప్రకటించింది. బీజేపీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు, సీనియర్ నేత దిలీప్ ఘోష్‌కు ఖరగ్‌పూర్ సదర్ సీటును కేటాయించింది. భవానీపుర్, నందిగ్రామ్ స్థానాలను విపక్ష నేత సువేందు అధికారికి ఇచ్చింది. అగ్నిమిత్ర పౌల్‌కు అసన్‌సోల్ దక్షిణ అసెంబ్లీ స్థానం దక్కింది. మాజీ రాజ్యసభ ఎంపీ స్వపన్ దాస్ గుప్తాకు రాస్‌బెహారీ స్థానాన్ని ఇచ్చారు. కాగా, 2021 బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మమతా బెనర్జీకి చెందిన టీఎంసీ పార్టీ 215 సీట్లతో విజయం సాధించింది. బీజేపీకి 77 సీట్లు వచ్చాయి. ఈసారి బంగాల్‌లో ఏప్రిల్ 23, 29 తేదీల్లో రెండు విడతల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. మే 4న బంగాల్, అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరి, తమిళనాడు రాష్ట్రాల ఓట్ల లెక్కింపును నిర్వహిస్తారు.

కేరళలో 47 మందితో బీజేపీ తొలి జాబితా
కేరళలోనూ అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను బీజేపీ రిలీజ్ చేసింది. ఇందులో 47 మంది అభ్యర్థుల పేర్లను ప్రకటించింది. మాజీ కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్‌కు నేమోమ్ సీటును, మాజీ కేంద్ర మంత్రి వి మురళీధరన్‌కు కజకూట్టమ్ సీటును కేటాయించింది. మాజీ కేంద్రమంత్రి జార్జ్ కురియన్‌ను కంజీరపల్లి స్థానం నుంచి బరిలోకి దింపింది. పీసీ జార్జ్‌కు పూంజార్, ఆర్ శ్రీలేఖకు వట్టియూర్‌కావు, పద్మజా వేణుగోపాల్‌కు త్రిసూర్, రాజీ ప్రసాద్‌కు కున్నతూర్, ఆర్ రష్మీకి కొట్టారక్కర, శోభా సురేంద్రన్‌కు పాలక్కడ్, నవ్య హరిదాస్‌కు కోజికోడ్ నార్త్, కవిత కేఎస్‌కు సుల్తాన్ బాథెరీ సీట్లను కేటాయించింది. కేరళలో ఏప్రిల్ 9న ఒకేవిడతలో పోలింగ్ జరగనుంది.

