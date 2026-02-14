ETV Bharat / bharat

బీజేపీ ఎంపీ రేంజ్​రోవర్​ కారులో మంటలు- క్షణాల్లోనే అగ్నికి ఆహుతైన వాహనం

రాజస్థాన్‌కు చెందిన బీజేపీ ఎంపీ లుంబారాం చౌధరి ప్రయాణిస్తున్న రేంజ్ రోవర్ కారులో మంటలు- డ్రైవర్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించడంతో సురక్షితంగా బయటపడ్డ ఎంపీ

BJP MPs Range Rover Catches Fire
BJP MPs Range Rover Catches Fire (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 14, 2026 at 8:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BJP MPs Range Rover Catches Fire : రాజస్థాన్‌కు చెందిన బీజేపీ ఎంపీ లుంబారాం చౌదరి ప్రయాణిస్తున్న రేంజ్ రోవర్ కారు ప్రమాదానికి గురైంది. రోడ్డుపై వెళ్తున్న కారులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన డ్రైవర్​ కారును రోడ్డు పక్కన నిలిపివేశారు. డ్రైవర్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించడంతో ఎంపీతో సహా కారులోని మిగతా వాళ్లంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. కోట్లాది రూపాయలు విలువచేసే కారు కొద్ది క్షణాల్లోనే మంటల్లో కాలిపోయింది.

పోలీసుల కథనం ప్రకారం,
ఫిబ్రవరి 13 ఉదయం సుమారు 1.30 గంటల సమయంలో నాసిక్ సమీపంలోని గోండే ఫాటా వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. ఎంపీ లుంబారాం చౌధరి జ్యోతిర్లింగాన్ని దర్శించేందుకు త్రయంబకేశ్వర్​కు బయలుదేరారు. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న రేంజ్ రోవర్ కారును షాహాపుర్‌కు చెందిన అనిల్ జాధవ్ నడుపుతున్నాడు. కారు నాసిక్​ సమీపంలోని గోండే ప్రాంతం దాటుతుండగా కారులో ఏదో కాలుతున్న వాసన రావడంతో డ్రైవర్ అప్రమత్తమయ్యాడు. వెంటనే వాహనాన్ని రోడ్డుపక్కన నిలిపివేశాడు. అయితే, క్షణాల్లోనే మంటలు వ్యాపిస్తున్నట్లు గుర్తించిన డ్రైవర్​, ఎంపీతో పాటు ఇతర సహచరులు కారులో నుంచి బయటకు దించారు. డ్రైవర్​ అప్రమత్తతతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.

BJP MPs Range Rover Catches Fire
రేంజ్​రోవర్​ వాహనంలో మంటలు (ETV Bharat)

మంటల్లో చిక్కుకున్న రేంజ్​ రోవర్​
అయితే, సమాచారం అందుకున్న వెంటనే వాడివే పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే అప్పటికే కారు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ప్రమాదానికి గురైన రెంజ్​ రోవర్​ కారులో కొద్ది క్షణాల్లోనే మంటలు చెలరేగడంతో, అగ్నికి పూర్తిగా ఆహుతై చివరికి అస్థిపంజరంలా మారింది.

ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు!
మరోవైపు, ఈ ఘటనతో కొంతసేపు జాతీయ రహదారిపై వాహనాలు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని ట్రాఫిక్​ను క్లియర్​ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వాడివే పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌స్పెక్టర్ భగవాన్ మాథురే కారు అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై మాట్లాడారు. ప్రమాదవశాత్తు వాహనం అగ్నికి ఆహుతైనట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందన్నారు. ఈ విషయంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించామని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని తెలిపారు. డ్రైవర్ అప్రమత్తతతో ఎంపీ సహా అందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారని చెప్పారు.

కేరళలో రెండు వేర్వేరు ఘటనల్లో జరిగిన ప్రమాదాలు!
అంతకుముందు కూడా రెండు వేరువేరు ఘటనల్లో కూడా ఇలాంటి ప్రమాదమే జరిగింది. కేరళ తిరువనంతపురంలోని జగతి సమీపంలో ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో ఒక జంట ప్రయాణిస్తున్న కారు మంటల్లో చిక్కుకుంది. అందులో ఉన్నవారు వెంటనే వాహనాన్ని రోడ్డు పక్కన ఆపివేశారు. అనంతరం సురక్షితంగా బయటకు వచ్చి సమీపంలోని అగ్నిమాపక కేంద్రానికి సమాచారం ఇచ్చారు. 10 నిమిషాల్లోనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చింది. అయితే, అప్పటికే కారు పూర్తిగా కాలిపోయింది. అయితే, విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియలేదని పేర్కొన్నారు.

కదులుతున్న ఆటోరిక్షాలో మంటలు
అదేవిధంగా, కోజికోడ్ జిల్లాలోని ఒమస్సేరి వద్ద కదులుతున్న ఆటోరిక్షా మంటల్లో చిక్కుకుంది. వాహనం ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను రవాణా చేస్తుండగా డ్రైవర్ పొగ వస్తున్నట్లుగా గమనించాడు. వెంటనే వాహనాన్ని పక్కన నిలిపివేసి అగ్నిమాపక అధికారులు సమాచారం ఇచ్చాడు. అయితే, ఈ ప్రమాదంలో డ్రైవర్, అందులో ఉన్న ఇతర వ్యక్తులు ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దాదాపు అరగంటలో మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు.

కన్నతండ్రే కాలయముడు- కత్తెరతో 8నెలల పసికందు గొంతు కోసి హత్య

నలుగురికి పునర్జన్మను ఇచ్చిన 10నెలల బాలిక- అవయవదానం చేసి పేరెంట్స్ ఔదార్యం

TAGGED:

KERALA CAR FIRE INCIDENT
RAJASTHAN RANGE ROVER FIRE INCIDENT
RANGEROVER FIRE INCIDENT RAJASTHAN
RANGE ROVER CAR FIRE INCIDENT
BJP MPS RANGE ROVER CATCHES FIRE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.