నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీకి ఇచ్చినప్పుడు ప్రధాని మోదీకి కూడా భారతరత్న ఇవ్వాల్సిందే: బీజేపీ ఎంపీ డిమాండ్
25 ఏళ్ల ప్రజాసేవకు దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ఇవ్వాలని బీజేపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విక్రమ్జిత్ సింగ్ సాహ్నీ డిమాండ్ చేశారు. నెహ్రూ, ఇందిరాగాంధీలకు ఇచ్చినప్పుడు మోదీకి ఎందుకివ్వకూడదని ప్రశ్నించారు.
Published : October 29, 2026 at 12:49 PM IST
BJP MP Demands Bharat Ratna To Modi : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం భారతరత్న ప్రదానం చేయాలని బీజేపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విక్రమ్జిత్ సింగ్ సాహ్నీ డిమాండ్ చేశారు. దేశానికి ఆయన చేసిన అంకితభావం, నిస్వార్థ సేవకు గుర్తింపుగా ఈ పురస్కారం ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించారు. నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీలకు భారతరత్న ఇచ్చినప్పుడు, గత 25 ఏళ్లుగా ప్రజాసేవకు అంకితమైన మోదీకి కూడా ఇవ్వాలని కోరారు. దిల్లీలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సమక్షంలో సాహ్నీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
76 చిత్రాలతో ప్రదర్శనను
ప్రధాని మోదీ ప్రజాసేవలో 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా 'మన్ కీ బాత్' థీమ్తో ఏర్పాటు చేసిన 76 చిత్రాల ప్రదర్శనను అమిత్ షా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న విక్రమ్జిత్ సాహ్నీ, మోదీని ఆకర్షణీయమైన నాయకుడిగా అభివర్ణించారు. గత రెండున్నర దశాబ్దాలుగా దేశానికి ఆయన అందిస్తున్న సేవలను కొనియాడారు. అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్ ప్రతిష్ఠను పెంచడంలో మోదీ కీలక పాత్ర పోషించారని పేర్కొన్నారు. జీ20, బ్రిక్స్ వంటి అంతర్జాతీయ సదస్సుల్లో భారత్ ప్రాధాన్యాన్ని పెంచారని తెలిపారు.
I firmly believe PM Shri @narendramodi Ji deserves the Bharat Ratna for his 25 years of unwavering dedication and unconditional service to Bharat. Honoured to host ‘Mann Ki Baat’ – A Painting Exhibition, inaugurated by Hon’ble Home Minister Shri @AmitShah Ji, celebrating PM Shri @narendramodi Ji’s remarkable journey from Gujarat CM to Prime Minister. 76 paintings. 25 years of selfless service. One extraordinary journey of transforming Bharat. 🇮🇳 @blsanthosh @NitinNabin @BJP4India @PMOIndia— Vikramjit Singh MP (@vikramsahney) October 28, 2026
మోదీ సేవలకు గుర్తింపుగా భారతరత్న
"ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ 25 సంవత్సరాల అచంచలమైన అంకితభావానికి, నిస్వార్థ సేవకు గాను భారతరత్న పురస్కారానికి అర్హులని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి నుంచి ప్రధానమంత్రి వరకు మోదీ అద్భుతమైన ప్రస్థానాన్ని ఈ ప్రదర్శన ఘనంగా జరుపుకుంటోంది. హోం మంత్రి అమిత్ షా చేతుల మీదుగా ప్రారంభించిన 'మన్ కీ బాత్' అనే ఒక చిత్రకళా ప్రదర్శనకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం మాకు గౌరవంగా ఉంది. 76 చిత్రాలు. 25 సంవత్సరాల నిస్వార్థ సేవ. భారతదేశాన్ని మార్చిన ఒక అసాధారణ ప్రయాణం."
- విక్రమ్జిత్ సింగ్ సాహ్నీ, బీజేపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు
ప్రజా భాగస్వామ్యానికి 'మన్ కీ బాత్' వేదిక
ఈ సందర్భంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా 'మన్ కీ బాత్' కార్యక్రమం ప్రాధాన్యాన్ని వివరించారు. దిల్లీలో వరల్డ్ పంజాబీ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వహించిన ఈ చిత్ర ప్రదర్శనలో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజా చర్చా కార్యక్రమంగా పేరొందిన 'మన్ కీ బాత్' ప్రజా భాగస్వామ్యంతో దేశ నిర్మాణం ఎలా సాధ్యమవుతుందో చూపిస్తోందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రధాని మోదీ దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రచారానికి దూరంగా ఉంటూ సమాజానికి సేవ చేస్తున్న ఎంతోమంది అజ్ఞాత వ్యక్తులను ప్రజలకు పరిచయం చేశారని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. సమాజంలో మంచి మార్పుల కోసం కృషి చేస్తున్నవారిని గుర్తించి, వారి సేవలకు ప్రాధాన్యం కల్పించారని తెలిపారు.
ప్రధాని మోదీ ప్రజాసేవపై లఘుచిత్ర ప్రదర్శన
'మన్ కీ బాత్' ద్వారా అనేక సామాజిక అంశాలను ప్రజా ఉద్యమాలుగా మార్చారని అమిత్ షా వివరించారు. 'కుమార్తెను కాపాడండి, చదివించండి', ఖాదీ వినియోగం, పరిశుభ్రత, నీటి సంరక్షణ వంటి అంశాలపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఉపయోగపడిందని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రజలను సామాజిక బాధ్యత వైపు నడిపించడంతో పాటు దేశ నిర్మాణంలో భాగస్వాములయ్యేలా ప్రోత్సహించిందని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా అమిత్ షా కళాకారుడు మంజిత్ సింగ్ను సత్కరించారు. అనంతరం దిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ తరంజిత్ సింగ్ సంధుతో కలిసి చిత్ర ప్రదర్శన గ్యాలరీని సందర్శించారు. అలాగే పలు లఘుచిత్రాన్ని కూడా ప్రదర్శించారు. ఈ చిత్రాలు మోదీ ప్రజాసేవలో 25 ఏళ్ల ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేస్తూ, ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం, సామాజిక కార్యక్రమాలు, ప్రజల భాగస్వామ్యంతో చేపట్టిన కార్యక్రమాలను చిత్రాల రూపంలో ప్రదర్శించారు.
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