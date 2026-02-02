'మహా డిప్యూటీ సీఎం పదవి వెనుక బీజేపీ 'మాస్టర్ మైండ్'- అజిత్ మరణం తర్వాత సునేత్ర ప్రమాణం రెండో షాక్'
సునేత్ర డిప్యూటీ సీఎం పదవిపై శివసేన(ఉద్ధవ్) పత్రిక సామ్నాలో సంచలన ఎడిటోరియల్
Published : February 2, 2026 at 11:00 AM IST
Saamana On Deputy CM Sunetra Pawar : దివంగత అజిత్ పవార్ సతీమణి సునేత్రా పవార్ను హుటాహుటిన మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎంగా చేయడంపై శివసేన (ఉద్ధవ్) పత్రిక 'సామ్నా' సంచలన ఎడిటోరియల్ను ప్రచురించింది. అనూహ్య పరిణామం వెనుక పలువురు బీజేపీ అగ్రనేతల పాత్ర ఉందని సామ్నా ఆరోపించింది. అజిత్ పవార్ చితాగ్ని చల్లారక ముందే, సునేత్రా పవార్ను ముంబయికి పిలిపించి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారని తెలిపింది.
అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం అనేది మొదటి షాక్ కాగా, అకస్మాత్తుగా సునేత్రా పవార్ డిప్యూటీ సీఎం కావడం రెండో షాక్ అని సామ్నా పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయం వెనుక కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్షా, మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ల ప్రధాన పాత్ర ఉందని ఆరోపించింది. వ్యక్తిగత పాలనా అనుభవం వల్ల సునేత్రా పవార్కు డిప్యూటీ సీఎం పదవి లభించలేదని, కేవలం బీజేపీ అగ్రనేతల రాజకీయ యుక్తుల్లో భాగంగానే ఇదంతా జరిగిందని ఎడిటోరియల్లో ప్రస్తావించింది. మహారాష్ట్ర తొలి మహిళా డిప్యూటీ సీఎం నియామకంపై రాష్ట్ర ప్రజల్లో మిశ్రమ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయని సామ్నా తెలిపింది. ఒక మహిళా నాయకురాలికి ఈ పదవి లభించడంపై కొందరు హర్షం వ్యక్తం చేస్తుంటే, రాజకీయ సమీకరణాల్లో భాగంగానే సునేత్రా పవార్కు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చారని ఇంకొందరు అనుకుంటున్నారని పేర్కొంది.