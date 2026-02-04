ETV Bharat / bharat

Published : February 4, 2026 at 6:08 PM IST

Manipur New CM Name : మణిపుర్‌ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా యుమ్నమ్‌ ఖేమ్‌చంద్‌ సింగ్‌ ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. లోక్​భవన్​లో జరిగిన కార్యక్రమంలో గవర్నర్ అజయ్ కుమార్​ బల్లా ఆయనతో ప్రమాణం చేయించారు. అంతకుముందు మణిపుర్‌ ఎన్​డీఏ శాసనసభాపక్ష నేతగా ఖేమ్​చంద్​ ఎన్నికయ్యారు. దిల్లీలోని మణిపుర్‌ భవన్‌లో రాష్ట్ర ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాల భేటీ జరిగింది. BJP, NPP, NPF ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ముగ్గురు స్వతంత్ర MLAలు హాజరయ్యారు. వారంతా ఖేమ్‌చంద్‌ను తమ నేతగా ఎన్నుకున్నారు.

అంతకుముందు, మణిపుర్‌ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు దిల్లీలోని తమ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో సమావేశమై ఖేమ్‌చంద్‌ను పార్టీ శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నుకున్నారు. తైక్వాండోలో ప్రావీణ్యమున్న ఖేమ్‌చంద్‌ 2017 నుంచి 2022 వరకు మణిపుర్‌ అసెంబ్లీ స్పీకర్‌గా పనిచేశారు. 2022లో బీరెన్‌సింగ్‌ సర్కారులో మంత్రిగా నియమితులయ్యారు. మణిపుర్‌లోని మూడు కీలక సామాజిక వర్గాలతోనూ సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండటం ఖేమ్‌చంద్‌కు కలిసొచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. మాజీ మంత్రి, కుకీ నాయకురాలు నెమ్చా కిప్‌గెన్‌ కొత్త ప్రభుత్వంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. నాగాలకు చెందిన ఎమ్మెల్యేను మరో డిప్యూటీ సీఎంగా ఉంచాలన్న ప్రతిపాదన కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.

