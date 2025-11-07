ETV Bharat / bharat

దిల్లీలో ఓటేసిన బీజేపీ నేతలు బిహార్​లోనూ వేశారు: రాహుల్​గాంధీ ఆరోపణలు

బిహార్‌లో ఓట్లచోరీకి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించిన లోక్‌సభ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్‌గాంధీ- తన ఆరోపణలను ఈసీ సైతం ఖండిచడం లేదని వ్యాఖ్య

Rahul Gandi
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Rahul Gandi Comments On NDA: దిల్లీలో ఓటు వినియోగించుకున్న బీజేపీ నేతలు, బిహార్‌ తొలివిడత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ ఓటు వేశారని లోక్‌సభ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్‌గాంధీ ఆరోపించారు. బిహార్‌లోని బాంకా జిల్లాలో ఎన్నికల ర్యాలీలో పాల్గొన్న రాహుల్‌ హరియాణాలోని 2 కోట్ల ఓటర్లలో 29 లక్షలు నకిలీవని పునరుద్ఘాటించారు. ఇదే తరహాలో మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోనూ చేశారన్నారు. ప్రస్తుతం బిహార్‌లో ఓట్ల చోరీకి యత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. తన ఆరోపణలను ఈసీ సైతం ఖండిచడం లేదని రాహుల్‌ గాంధీ తెలిపారు. బిహార్‌ ప్రజలు ఈ తరహా ఓట్ల చోరీని అనుమతించరని తనకు తెలుసన్నారు. ఎన్​డీఏ సర్కార్‌ సమస్యలపై యువత ప్రశ్నించకుండా వారిని దారి మళ్లిస్తూ సోషల్‌మీడియా రీల్స్‌లో ముంచుతోందని రాహుల్‌గాంధీ ఆక్షేపించారు.

హరియాణాలో ఎన్నికల చోరీ జరిగింది!
ఎన్నికలను తారుమారు చేయడం ద్వారా నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి అయ్యారని రాహుల్​గాంధీ ఆరోపించారు. ఆ విషయం నిరూపిస్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు. మరోవైపు హరియాణా ఎన్నికల గురించి ప్రస్తావిస్తూ అక్కడ ఎన్నికల చోరీ జరిగిందన్నారు. నకిలీ ఓటు, నకిలీ ఫొటోపై తాను చేసిన ఆరోపణలకు ఎన్నికల సంఘం నుంచి ఎటువంటి స్పందన రాలేదని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా బ్రెజీలియన్​ మోడల్ ఫొటోతో ఓటింగ్​ ఎలా జరిగిందని రాహుల్​ ప్రశ్నించారు.

లక్షలాది మంది ఓటర్ల పేర్లు తొలగించారు!
ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్​ షాలతో కలిసి ఎన్నికల ఫలితాలను ఈసీ తారుమారు చేస్తోందని, ఇది రాజ్యాంగాన్ని అతిక్రమించడమేనని దుయ్యబట్టారు. రాజ్యాంగం ఒక మనిషికి ఒక ఓటు హక్కును మాత్రమే కల్పించిందని, కానీ హరియాణాలో మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా జరిగిందని ఆరోపించారు. హరియాణాలో 2 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. పోలింగ్ జాబితాలో 25 లక్షలకు పైగా ఓట్లు నకిలీవని పేర్కొన్నారు. మధ్యప్రదేశ్​, ఛత్తీస్​గఢ్​లోనూ ఇదే జరిగిందని వ్యాఖ్యనించారు. ఇప్పుడు బిహార్​లో కూడా అదే చేయబోతున్నారని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. బిహార్​లో లక్షలాది మంది కాంగ్రెస్​, మహాగఠ్​బంధన్​ ఓటర్ల పేర్లు తొలగించి, వాటిస్థానంలో నకిలీ ఓట్లు జత చేశారని ఆరోపించారు.

ఇదిలా ఉండగా బిహర్​లో గురువారం జరిగిన తొలివిడత అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్​ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. బిహార్ రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఇప్పటివరకు అత్యధికంగా 64.66 శాతం పోలింగ్​ నమోదైంది. 18 జిల్లాల్లో 121 స్థానాలకు గానూ పోలింగ్​ ప్రక్రియ జరిగింది. రెండో దశ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు నవంబర్​11న జరగనున్నాయి. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్​ 14న జరగనుంది. అధికార పార్టీ ఎన్​డీఏ మరోసారి అధికారాన్ని నిలుపుకోవాలని చూస్తుండగా, విపక్ష మహాగఠ్​బంధన్​ కూడాతిరిగి అధికారంలోకి రావాలని చూస్తోంది. మరో జన్​సురాజ్​ పార్టీ కూడా 200 కంటే ఎక్కువ స్థానాల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేస్తూ ఎన్నికల బరిలోకి దిగింది. దీంతో ఎవరు గెలువనున్నారనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

