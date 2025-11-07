దిల్లీలో ఓటేసిన బీజేపీ నేతలు బిహార్లోనూ వేశారు: రాహుల్గాంధీ ఆరోపణలు
బిహార్లో ఓట్లచోరీకి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించిన లోక్సభ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్గాంధీ- తన ఆరోపణలను ఈసీ సైతం ఖండిచడం లేదని వ్యాఖ్య
Published : November 7, 2025 at 2:57 PM IST
Rahul Gandi Comments On NDA: దిల్లీలో ఓటు వినియోగించుకున్న బీజేపీ నేతలు, బిహార్ తొలివిడత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ ఓటు వేశారని లోక్సభ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్గాంధీ ఆరోపించారు. బిహార్లోని బాంకా జిల్లాలో ఎన్నికల ర్యాలీలో పాల్గొన్న రాహుల్ హరియాణాలోని 2 కోట్ల ఓటర్లలో 29 లక్షలు నకిలీవని పునరుద్ఘాటించారు. ఇదే తరహాలో మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్లోనూ చేశారన్నారు. ప్రస్తుతం బిహార్లో ఓట్ల చోరీకి యత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. తన ఆరోపణలను ఈసీ సైతం ఖండిచడం లేదని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు. బిహార్ ప్రజలు ఈ తరహా ఓట్ల చోరీని అనుమతించరని తనకు తెలుసన్నారు. ఎన్డీఏ సర్కార్ సమస్యలపై యువత ప్రశ్నించకుండా వారిని దారి మళ్లిస్తూ సోషల్మీడియా రీల్స్లో ముంచుతోందని రాహుల్గాంధీ ఆక్షేపించారు.
హరియాణాలో ఎన్నికల చోరీ జరిగింది!
ఎన్నికలను తారుమారు చేయడం ద్వారా నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి అయ్యారని రాహుల్గాంధీ ఆరోపించారు. ఆ విషయం నిరూపిస్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు. మరోవైపు హరియాణా ఎన్నికల గురించి ప్రస్తావిస్తూ అక్కడ ఎన్నికల చోరీ జరిగిందన్నారు. నకిలీ ఓటు, నకిలీ ఫొటోపై తాను చేసిన ఆరోపణలకు ఎన్నికల సంఘం నుంచి ఎటువంటి స్పందన రాలేదని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా బ్రెజీలియన్ మోడల్ ఫొటోతో ఓటింగ్ ఎలా జరిగిందని రాహుల్ ప్రశ్నించారు.
VIDEO | Bihar assembly polls: At Bhagalpur rally, Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) says, “I guarantee you that Narendra Modi, Amit Shah, and the Election Commission together hijacked the Haryana elections…Now, they are trying their best to hijack the Bihar elections too.… pic.twitter.com/HUEnawrVhi— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025
లక్షలాది మంది ఓటర్ల పేర్లు తొలగించారు!
ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్ షాలతో కలిసి ఎన్నికల ఫలితాలను ఈసీ తారుమారు చేస్తోందని, ఇది రాజ్యాంగాన్ని అతిక్రమించడమేనని దుయ్యబట్టారు. రాజ్యాంగం ఒక మనిషికి ఒక ఓటు హక్కును మాత్రమే కల్పించిందని, కానీ హరియాణాలో మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా జరిగిందని ఆరోపించారు. హరియాణాలో 2 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. పోలింగ్ జాబితాలో 25 లక్షలకు పైగా ఓట్లు నకిలీవని పేర్కొన్నారు. మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్లోనూ ఇదే జరిగిందని వ్యాఖ్యనించారు. ఇప్పుడు బిహార్లో కూడా అదే చేయబోతున్నారని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. బిహార్లో లక్షలాది మంది కాంగ్రెస్, మహాగఠ్బంధన్ ఓటర్ల పేర్లు తొలగించి, వాటిస్థానంలో నకిలీ ఓట్లు జత చేశారని ఆరోపించారు.
#WATCH | Bhagalpur, Bihar: Lok Sabha LoP & Congress leader Rahul Gandhi addresses election rally in Bhagalpur.— ANI (@ANI) November 7, 2025
He says, " ...there are 2 crore voters in haryana and more than 25 lakh voters in the polling list were fake.... i guarantee you that pm modi, hm amit shah, and the… pic.twitter.com/gF5yRn0bi9
ఇదిలా ఉండగా బిహర్లో గురువారం జరిగిన తొలివిడత అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. బిహార్ రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఇప్పటివరకు అత్యధికంగా 64.66 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. 18 జిల్లాల్లో 121 స్థానాలకు గానూ పోలింగ్ ప్రక్రియ జరిగింది. రెండో దశ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు నవంబర్11న జరగనున్నాయి. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 14న జరగనుంది. అధికార పార్టీ ఎన్డీఏ మరోసారి అధికారాన్ని నిలుపుకోవాలని చూస్తుండగా, విపక్ష మహాగఠ్బంధన్ కూడాతిరిగి అధికారంలోకి రావాలని చూస్తోంది. మరో జన్సురాజ్ పార్టీ కూడా 200 కంటే ఎక్కువ స్థానాల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేస్తూ ఎన్నికల బరిలోకి దిగింది. దీంతో ఎవరు గెలువనున్నారనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
