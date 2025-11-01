ETV Bharat / bharat

NDA ప్రభుత్వానివి విభజన రాజకీయాలు- దేశాన్ని బలహీనపరుస్తోంది : ప్రియాంక గాంధీ

బిహార్​లోని బెగుసరాయ్​లో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న ప్రియాంక గాంధీ - బీజేపీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు

Priyanka Gandhi On NDA
Congress leader Priyanka Gandhi Vadra at an election rally in Begusarai (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 1, 2025 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Priyanka Gandhi On NDA : ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం విభజన రాజకీయాలకు పాల్పడుతోందని, నిజమైన సమస్యల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మరల్చేందుకు నకిలీ జాతీయ వాదాన్ని ప్రచారం చేస్తోందని కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ ప్రియాంకాగాంధీ మండిపడ్డారు. బిహార్‌లోని బెగుసరాయ్‌లో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించిన ప్రియాంకా, రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగం, వలస సమస్యలను ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని ధ్వజమెత్తారు.

ప్రజలను బీజేపీ ప్రభుత్వం బలహీనపరచింది. వారు ఇరవై ఏళ్లుగా అధికారంలో ఉన్న ఈ ప్రభుత్వం బలహీనంగా మారింది. వారు మీ ఓటును ప్రమాదంలో పడేశారు. వారు విభజన రాజకీయాలను అనుసరిస్తున్నారు. తద్వారా మతాల మధ్య, కులాల మధ్య శత్రుత్వం ఏర్పడుతుంది. మిమ్మల్ని దృష్టి మరల్చడానికి, వారు ఏదో ఒక అంశాన్ని లేవనెత్తుతున్నారు. ఓటు హక్కు భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చిన వరం. ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం ఆ హక్కును, ఈసీతో కలిసి బలహీనపరిచిందని అన్నారు. రాష్ట్రంలో 65 లక్షల ఓట్లను తొలగించారు. మీ హక్కులు తగ్గిస్తున్నారు. మీరు పొందుతున్న అన్ని ప్రభుత్వ పథకాలు, ప్రయోజనాలను బలహీనపరుస్తున్నారు. దేశంలో ఐఐటీలు, ఐఐఎంలు, పరిశ్రమలను నెలకల్పింది కాంగ్రెసే. ఎన్​డీఏ హయాంలో దేశంలో ప్రైవేటీకరణ తీవ్రమైంది" అని ప్రియాంక అన్నారు.

'డబుల్‌ ఇంజిన్‌ ప్రభుత్వం నడుస్తోందని మోదీ చెబుతున్నారు. డబుల్‌ ఇంజిన్‌ ఏం లేదు. సింగిల్‌ ఇంజిన్‌ మాత్రమే ఉంది. అది దిల్లీ నుంచి నడుస్తుంది. మీ మాట వినడానికి ఎవరు లేరు. మీ సీఎం మాట వినడానికి కూడా ఎవరు లేరు. నీతీశ్‌ కుమార్‌కు ఎలాంటి ఆధారం లేదు. అంతా కేంద్రం నుంచే నడిచే పరిస్థితి బిహార్‌లో నెలకొంది. విదేశాల్లోని పెద్దపెద్ద వ్యాపారులకు భూమిని కేటాయిస్తున్నారు. మీకేం అందుతోంది. ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది. మేలుకోకపోతే మీ భవిష్యత్‌ మీ చేతిలో ఉండదు. ఏదీ మారదు' అని ప్రియాంక గాంధీ అన్నారు.

'నిరుదోగ్య సమస్యను పరిష్కరించడంలో బీజేపీ ఫెయిల్'
బిహార్​లో నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించడంలో ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం విఫలమైందని ప్రియాంక గాంధీ ఆరోపించారు. దాని ఫలితంగా ప్రజలు ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్తున్నారని విమర్శించారు. 'ప్రధానమంత్రి, సీఎంలు, హోంమంత్రి, బీజేపీ అగ్రనేతలు అందరూ బిహార్​ వచ్చినప్పుడల్లా గతం లేదా భవిష్యత్తు గురించే మాట్లాడుతున్నారు. ఎప్పుడూ నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీ అది చెడగొట్టార, ఇది నాశనం చేశారు అనే మాట్లాడతారు. కానీ మీరు ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి అడుగుతున్నారా? నిరుద్యోగం, వలసల గురించి ప్రస్తావించారు ద్రవ్యోల్బణంలో మీరు ఎలా జీవిస్తున్నారో తెలుసుకుంటున్నారా? బిహార్‌లో ఉద్యోగాలు లేవు. ఉపాధి లేదు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు వలస వెళ్లాల్సి వస్తోంది. కేరళ నుంచి కశ్మీర్​ వరకు ప్రజలు బిహార్​ను వదిలి వెళ్తున్నట్లు నేు చూశా. కశ్మీర్​లో రోడ్డు నిర్మిస్తున్న కార్మికుడిని ఎక్కడి నుంచి వచ్చావ్ అని ప్రశ్నించగా బిహర్ అని సమాధానిమిచ్చాడు' అని ప్రియాంక గాంధీ తెలిపారు. అంతకుముందు పట్నా విమానాశ్రయంలో ఆమె మీడియాతో ప్రియాంక గాంధీ మాట్లాడుతూ, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమి విజయం సాధిస్తుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ కోటి ఉద్యోగాల హామీపై స్పందిస్తూ ఇన్నేళ్ల పాలనలో ఏం చేసిందని ప్రశ్నించారు.

'ప్రజల కోసమే పనిచేశా- కుటుంబం కోసం ఏమీ చేయలేదు'- ఎన్నికల వేళ నీతీశ్ వీడియో రిలీజ్

'సారీ పత్ర'ను విడుదల చేసి ఉండాల్సింది- ఎన్‌డీఏ 'సంకల్ప్ పత్ర'పై విపక్ష సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వి ఫైర్

