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మొసలి కన్నీళ్లు కారుస్తున్న రాహుల్- చర్చ జరగడం ఆయనకు ఇష్టమే లేదు: బీజేపీ ఫైర్

విద్యార్థుల సమస్యలపై పూర్తి స్థాయి చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధమన్న కిరణ్ రిజిజు- చర్చకు రాకుండా రాహుల్ గాంధీ పారిపోతున్నారని బీజేపీ నేతల విమర్శలు- విద్యార్థుల ఆందోళనపై కాంగ్రెస్‌ది ద్వంద్వ వైఖరి అంటూ ప్రధాన్‌ ఆరోపణ

Rahul Gandhi
రాహుల్ గాంధీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 10:35 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 10:46 PM IST

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BJP On Rahul Gandhi : విద్యార్థుల సమస్యలు, ఆందోళనలపై పార్లమెంట్‌లో చర్చ అంశం రాజకీయ వేడిని పెంచుతోంది. ఆ వ్యవహారంలో కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై బీజేపీ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. విద్యార్థుల సమస్యలపై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, రాహుల్ గాంధీ చర్చకు దూరంగా ఉంటున్నారని కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఆరోపించారు. మరోవైపు మాజీ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాహుల్ గాంధీపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. విద్యార్థుల అంశంపై వాస్తవాలను పక్కనపెట్టి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని విమర్శించారు.

విద్యార్థుల సమస్యలపై చర్చకు అంగీకరించకుండా మొసలి కన్నీళ్లు కారుస్తూ అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. యువత, విద్యార్థుల సమస్యలపై కాంగ్రెస్‌ ద్వంద్వ వైఖరి అవలంబిస్తోందని అన్నారు. బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సుధాంశు త్రివేది కూడా రాహుల్ గాంధీపై విమర్శలు చేశారు. ఆయన తన ఇష్టానుసారం వ్యవహరిస్తూ పార్లమెంట్‌ను బందీ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. సభలో అర్థవంతమైన చర్చ జరగడం రాహుల్‌కు ఇష్టం లేదని అన్నారు.

Last Updated : August 11, 2026 at 10:46 PM IST

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