SIR, CECపై విపక్షాలు, సీజేపీ ఆరోపణలు- కౌంటర్ ప్లాన్ చేసిన బీజేపీ- విమర్శలను తిప్పికొట్టేందుకు దేశవ్యాప్త ప్రచారం!
దేశంలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ రాజకీయ వేడిని రాజేసింది. ఈ క్రమంలో సీఈసీ రాజీనామా చేయాలని విపక్ష పార్టీలు, సీజేపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. ఈ ఆరోపణలను తిప్పికొట్టేందుకు బీజేపీ సిద్ధమవుతోంది.
Published : October 16, 2026 at 1:15 PM IST
BJP Nationwide Campaign on SIR : గత కొద్ది నెలలుగా దేశాన్ని ఎస్ఐఆర్ అంశం కుదిపేస్తోంది. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో లోపాలు, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ సహా ఇతర విపక్ష పార్టీలు కదం తొక్కుతున్నాయి. ఈ కూటమికి తోడు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) సైతం ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ, కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు చేపడుతోంది. సీఈసీ రాజీనామా చేయాల్సిందేనని పట్టుపడుతోంది. దీంతో ఎస్ఐఆర్, సీఈసీ విషయంలో కాంగ్రెస్ సహా ఇతర విపక్షాలు, సీజేపీ చేస్తున్న ఆరోపణలకు కౌంటర్ ఇచ్చేందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) సిద్ధమవుతోంది. ఈ ఆరోపణలను ఎదుర్కొనేందుకు వచ్చే వారం నుంచి దేశవ్యాప్త ప్రచారాన్ని చేపట్టడానికి సన్నద్ధమవుతోంది.
ఈ ప్రచారంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, నాయకులు
ఈ దేశవ్యాప్త ప్రచారంలో భాగంగా ఎస్ఐఆర్, ఈసీ పనితీరుపై ప్రతిపక్షాలు లేవనెత్తిన ప్రశ్నలు, ఆరోపణలకు సమాధానంగా బీజేపీ వాస్తవాలను ప్రజల ముందు ఉంచనుందని ఆ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. కమలం పార్టీకి చెందిన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర సీనియర్ నాయకులకు తమ తమ నియోజకవర్గాల్లో ప్రజల్లోకి ఈ ప్రచారాన్ని తీసుకెళ్లే బాధ్యతలను అప్పగించే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నాయి. ఎస్ఐఆర్పై విపక్షాలు లేవనెత్తిన ప్రశ్నలు, ఆరోపణలకు సమాధానాలతో కూడిన 24 పేజీల సమగ్ర పత్రాన్ని పార్టీ సిద్ధం చేస్తోందని వెల్లడించాయి. ప్రజలతో మమేకమయ్యే సమయంలో పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు ఈ పత్రం ఒక రిఫరెన్స్ మెటీరియల్గా ఉపయోగపడనుందని చెప్పాయి.
సోషల్ మీడియా ద్వారా క్యాంపెయిన్
ఎస్ఐఆర్, ఎన్నికల సంఘంపై విపక్షాలు, సీజేపీ చేస్తున్న ఆరోపణలను తిప్పికొట్టేందుకు ఈ ప్రచారాన్ని సోషల్ మీడియా, ఇతర సమాచార వేదికల ద్వారా కూడా బీజేపీ నిర్వహించనుంది. తద్వారా మరింత మందికి ఈ ప్రచారం చేరువవ్వడంతో పాటు, ఈ అంశంపై తమ పార్టీ వైఖరిని దేశ ప్రజలకు స్పష్టం చేయాలని బీజేపీ భావిస్తోంది. ఈ ప్రచారంలో ఎస్ఐఆర్, సీఈసీపై ప్రతిపక్షాల ప్రస్తుత ఆరోపణలకు సమాధానమివ్వడమే కాకుండా, గతంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ఎన్నికల సంఘాన్ని, ఇతర వ్యవస్థలను ఆ పార్టీ ఎలా దుర్వినియోగం చేసిందో కూడా బీజేపీ ప్రజలకు వివరించనుంది. తదితర అంశాలతో కాంగ్రెస్ విమర్శలను తిప్పికొట్టేందుకు, తమ వాదనలను ప్రజల ముందు ఉంచేందుకు కమలం పార్టీ సిద్ధమవుతోంది.
వాస్తవాలను ప్రజల ముందు ఉంచడమే లక్ష్యంగా!
కాగా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, సంస్థాగత విభాగాలు పరస్పర సమన్వయంతో ఈ ప్రచారంలో పాల్గొననున్నాయి. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ, సీఈసీ, ఈసీపై ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణలకు వాస్తవాలతో కూడిన సమాధానాలను ప్రజల ముందు ఉంచడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రచారం చేపట్టనున్నాయి. ఈ దేశవ్యాప్త ప్రచార కార్యక్రమాన్ని మరికొద్ది రోజుల్లో బీజేపీ ప్రారంభించనుంది.
దేశాన్ని కుదిపేస్తోన్న ఎస్ఐఆర్ అంశం
కాగా, ఎస్ఐఆర్లో జరిగిన అవకతవకలు, ఎన్నికల కమిషనర్ల మధ్య విభేదాలు, ఇతర విషయాలకు సంబంధించి ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని గత కొద్ది రోజులుగా కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని విపక్షాలు, సీజేపీ డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఇతర ఎన్నికల కమిషనర్లను అభిప్రాయాలు, సూచనలను పరిగణలోకి తీసుకోకుకండా ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్న సీఈసీ జ్ఞానేశ్ రాజీనామా చేయాలని కోరుతున్నాయి. అంతవరకు తాము విరమించబోయేది లేదని తేల్చి చెబుతున్నాయి.
ఈ క్రమంలో శనివారం (అక్టోబర్ 10న) సీజేపీ 'దిల్లీ చలో'కు పిలుపునిచ్చింది. అయితే పోలీసులు ఆ నిరసనలకు అనుమతులు నిరాకరించారు. సీజేపీ కీలక నేతలు అభిజీత్ దీప్కే, సౌరవ్ దాస్, అశుతోశ్ రంగాను దిగ్బంధంలోకి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత వారిని విడిచిపెట్టారు. అలాగే జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా వినతి పత్రం సమర్పించేందుకు విపక్షాలు సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ను కలవాలనుకున్నాయి. అందుకు ఆయన నిరాకరించడంతో కన్నాట్ ప్లేస్ నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకు అక్టోబర్ 12న ర్యాలీ చేపట్టాయి. పాదయాత్ర చేసుకుంటూ విపక్ష నేతలు సుప్రీంకోర్టులో సీఈసీ జ్ఞానేశ్కు వ్యతిరేకంగా పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
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