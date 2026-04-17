బీజేపీ బంగ్లా విరోధి- వాళ్లు ప్రజలను వేధించకుండా అడ్డుకుంటా : సీఎం మమత

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 17, 2026 at 9:58 AM IST

Mamata Banerjee on BJP : బీజేపీని బంగ్లా విరోధిగా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అధినేత్రి, బంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ అభివర్ణించారు. తాను ఉన్నంత వరకు బంగ్లా విరోధులైన జమీందార్లు బంగాల్ ప్రజలను వేధించకుండా అడ్డుకుంటూనే ఉంటానని ఆమె తేల్చి చెప్పారు. బంగాల్‌ను, రాష్ట్ర ప్రజల హక్కులను, ఇక్కడి లౌకిక వాతావరణాన్ని, ఐక్యతా స్ఫూర్తిని పరిరక్షించి తీరుతానని దీదీ శపథం చేశారు. రాష్ట్రంలోని లౌకిక వాతావరణాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలని యత్నించే ప్రతీ శక్తికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతానని మమత వెల్లడించారు. ఈమేరకు శుక్రవారం ఒక ట్వీట్ చేశారు.

