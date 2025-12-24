ETV Bharat / bharat

భారత తయారీ రంగాన్ని పూర్తిగా నిరుత్సాహపరిచింది బీజేపీనే : రాహుల్ గాంధీ

కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించిన రాహుల్ గాంధీ- భారత్​ తయారీ రంగంపై కీలక వ్యాఖ్యలు

Rahul Gandhi On BJP
Congress leader and LoP Rahul Gandhi ( (X @ Congress)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 24, 2025 at 10:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi On BJP : భారత్​లో తయారీ రంగాన్ని బీజేపీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిరుత్సాహపరిచిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఇటీవల జర్మనీలోని బీఎండబ్ల్యూ ఫ్యాక్టరీ సందర్శనలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొబిలిటీ రంగంలో జరుగుతున్న మార్పులు, భారత్‌లో ఉద్యోగాల సృష్టి కోసం అవసరమైన కొత్త వృద్ధి నమూనా గురించి మాట్లాడారు. తాాజాగా ఈ వీడియోను కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ఎక్స్​ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది.

'ఇంధన ఇంజిన్‌ల నుంచి ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ వైపు ప్రపంచం వేగంగా మారుతోందని తెలిపారు. ఈ మార్పు ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమను పూర్తిగా మలుపుతిప్పుతోంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగంలో చైనా పురోగతి సాధించింది. వేరే రకమైన మొబిలిటీని స్వీకరించడం వల్లే చైనాకు అది సాధ్యమైంది. భారత్​ వంటి దేసాలు ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించాల్సి ఉంది. అయినప్పటికీ కొత్త దారిలో ముందుకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది' అని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు

కొద్ది మంది కార్పొరేట్ల చేతుల్లోనే ఆర్థిక శక్తి : రాహుల్ గాంధీ
భారత్ వంటి దేశాల్లో భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగాలు సృష్టించాలంటే తయారీ రంగమే ఒక్కటైన మార్గమని రాహుల్ గాంధీ స్పష్టం చేశారు. అయితే బీజేపీ విధానాల వల్ల తయారీ రంగం వెనక్కి వెళ్లిందని విమర్శించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక శక్తిని కొద్ది మంది పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థల చేతుల్లో కేంద్రీకరిస్తోంది. అంబానీ, అదానీ వంటి కొద్ది మంది చేతుల్లో శక్తిని కేంద్రీకరిస్తే వారు తయారీపై దృష్టి పెట్టరు. కేవలం ట్రేడింగ్ కంపెనీలు, చైనా ఉత్పత్తులను భారత్‌లో అమ్మడంపైనే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. భారత్‌లో వినియోగిస్తున్న చాలా వస్తువులు చైనాలో తయారైనవేనని. మనకు తయారీ సామర్థ్యం ఉంది. జనాభా ఉంది. ఖర్చు నిర్మాణం ఉంది. అయినా మనం తయారీ చేయడం లేదు' అని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు.

'భారత్​ ఉత్తప్తి రంగాన్ని చైనాకు అప్పగించాయి'
జర్మనీ రాజధాని బెర్లిన్‌లోని హెరిటై స్కూల్లో విద్యార్థులతో జరిగిన సంభాషణ సందర్భంగా కూడా రాహుల్ గాంధీ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలే చేశారు. భారత్ సహా పశ్చిమ దేశాలు ఉత్పత్తి రంగాన్ని చైనాకు అప్పగించేశాయని ఆరోపించారు. మేడ్ ఇన్ చైనా ఉత్పత్తులు ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో ఉద్యోగాల సృష్టిని దెబ్బతీశాయని అన్నారు. ఫలితంగా భారత్, అమెరికా, యూరప్‌లో రాజకీయ అస్థిరత పెరిగిందని విమర్శించారు. భారత్, అమెరికా, జర్మనీ వంటి దేశాలు సేవారంగంపైనే ఆధారపడి ప్రజలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేవని పేర్కొన్నారు. ఉత్పత్తి లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యమే ఉండదని చెప్పారు. భారత మార్కెట్‌లో ఎక్కడ చూసినా చైనాలో తయారైన వస్తువులే కనిపిస్తున్నాయని అన్నారు. భారత్‌కు ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం ఉన్నా, దానిని వినియోగించుకోలేకపోతున్నామని చెప్పారు. ప్రజాస్వామ్య దేశాలు ఉత్పత్తి రంగంలో పరస్పర సహకారం పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు.

అంతేకాకుండా భారత రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేసే దిశగా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఈడీ, సీబీఐ, ఎన్నికల కమిషన్లను పావులుగా వాడుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓట్ల చోరీకి పాల్పడుతోందని తెలిపారు. అందువల్లే ఎన్​డీఏ నేతలు ఎన్ని అక్రమాలు చేస్తున్నా దర్యాప్తు సంస్థలు తమకు ఏమీ పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నాయన్నారని అన్నారు. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే ప్రతిపక్ష నేతలపై మాత్రం కేసులు పెడుతూ బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లోని ఎన్నికల్లో ఓటు చోరీ జరిగినట్లు తాను ఎన్ని రుజువులు చూపిస్తున్నప్పటికీ ఎన్నికల కమిషన్‌ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదని విమర్శించారు. భారత్‌లో ప్రజాస్వామ్యంపై జరుగుతున్న ఈ దాడిని ఎదుర్కోవడానికి ప్రతిపక్షాలు ఓ కవచాన్ని రూపొందిస్తున్నాయని అన్నారు.

TAGGED:

RAHUL GANDHI ON PM MODI
RAHUL GANDHI ON MANUFACTURING
RAHUL GANDHI ON CENTRE
RAHUL GANDHI ON BJP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.