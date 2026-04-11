బంగాల్​లో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే సీఏఏ పౌరసత్వ ప్రక్రియ వేగవంతం: మోదీ

మటువా, నమశూద్ర శరణార్థులకు పౌరసత్వ హామీ- తృణమూల్‌పై మోదీ విమర్శలు- చొరబాటుదారులపై కఠిన హెచ్చరికలు

Published : April 11, 2026 at 1:15 PM IST

Modi Bengal Visit : బంగాల్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ బీజేపీ ప్రచారాన్ని మరింత ముమ్మరం చేశారు. పూర్బాబర్ధమాన్ జిల్లా కట్వాలో నిర్వహించిన ర్యాలీలో మాట్లాడిన ఆయన, బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే సిటిజన్‌షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ (CAA) కింద పౌరసత్వం ఇచ్చే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మటువా, నమశూద్ర శరణార్థ కుటుంబాలకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, దేశ రాజ్యాంగం వారి రక్షణకు నిలుస్తుందని మోదీ పేర్కొన్నారు. సీఏఏ చట్టాన్ని అమలు చేయడం ద్వారా శరణార్థులకు పౌరసత్వం కల్పించడమే లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. అయితే ఈ అంశంపై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రజల్లో భయాందోళనలు సృష్టిస్తోందని ఆరోపించారు.

ఇక అక్రమ చొరబాటుదారుల అంశంపై కూడా మోదీ తీవ్రంగా స్పందించారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత చొరబాటుదారులు బంగాల్ విడిచి వెళ్లాల్సిందేనని హెచ్చరించారు. వారికి సహకరించిన వారిపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. రాష్ట్రంలో గత 15 ఏళ్లుగా అధికారంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని తృణమూల్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు భయమే మిగిల్చిందని మోదీ విమర్శించారు. ఈ ఎన్నికలు తృణమూల్ భయాన్ని తొలగించే దిశగా కీలకమని పేర్కొన్నారు. బంగాల్‌ను అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్లేందుకు మార్పు అవసరమని ప్రజలను కోరారు. ఇదిలా ఉండగా, 294 స్థానాలున్న బెంగాల్ అసెంబ్లీకి ఎన్నికలు ఏప్రిల్ 23, 29 తేదీల్లో రెండు దశల్లో జరగనున్నాయి. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరుగనుంది.

