ETV Bharat / bharat

విరాళాల్లో మళ్లీ BJPదే టాప్ ప్లేస్- పార్టీలన్నింటికి వచ్చిన మొత్తం కంటే 10రెట్లు అధికం: ADR

గత ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే 2024-25లో జాతీయ పార్టీలకు వచ్చిన విరాళాలు 161 శాతం మేర భారీగా పెరుగుదల

ADR Report on National Party Income
ADR Report on National Party Income (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 26, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ADR Report on National Party Income : భారత్​లో అత్యధిక విరాళాలు అందుకున్న జాతీయ పార్టీగా అధికార బీజేపీ మరోసారి నిలిచింది. దేశంలోని జాతీయ పార్టీలు 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అందుకున్న విరాళాలతో 'అసోసియేషన్ ఆఫ్ డెమొక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ (ADR) ఒక నివేదికను విడుదల చేసింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే 2024-25లో జాతీయ పార్టీలకు వచ్చిన విరాళాలు 161 శాతం మేర భారీగా పెరిగాయని పేర్కొంది. అయితే, ఇందులో అధికార BJP వాటానే అత్యధికంగా ఉందని వెల్లడించింది. ఇతర జాతీయ పార్టీలన్నింటికీ కలిపి వచ్చిన మొత్తం విరాళాల కంటే BJP ఒక్కదానికే పది రెట్ల కంటే ఎక్కువ విరాళాలు లభించాయని ఆ నివేదిక వివరించింది. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జాతీయ పార్టీలు ప్రకటించిన రూ. 20,000 కంటే ఎక్కువ విలువైన మొత్తం విరాళాల వివరాలతో కూడిన నివేదికను గురువారం విడుదల చేసింది.

  • అన్ని జాతీయ పార్టీలకు కలిపి 11,343 విరాళాల ద్వారా రూ. 6,648.563 కోట్లు వచ్చాయి.
  • ఇందులో ఒక్క BJPకే 5,522 విరాళాల ద్వారా రూ. 6,074.015 కోట్లు అందాయి.
  • ఆ తర్వాతి స్థానంలో కాంగ్రెస్​కు 2,501 విరాళాల ద్వారా రూ. 517.394 కోట్లు దక్కాయి.
  • అయితే, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP), కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా-మార్క్సిస్ట్ (CPI-M), నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ (NPP)లకు కలిపి వచ్చిన మొత్తం విరాళాల కంటే BJP ప్రకటించిన విరాళాలు పది రెట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఆ నివేదిక పేర్కొంది.
  • మరోవైపు, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ (BSP) మాత్రం గత 19 ఏళ్లుగా అనుసరిస్తున్న విధానాన్ని మరోసారి కొనసాగించింది. ఈ సారి కూడా రూ. 20,000 కంటే ఎక్కువ విలువైన విరాళాలు ఏవీ తమకు అందలేదని ప్రకటించింది.
  • మొత్తంగా 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే 2024-25లో జాతీయ పార్టీలకు వచ్చిన విరాళాలు రూ. 4,104.285 కోట్లు మేర పెరిగాయి.
  • గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 2,243.947 కోట్లుగా ఉన్న BJP విరాళాలు, ఈసారి ఏకంగా 171 శాతం మేర పెరిగాయి.
  • అటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చిన విరాళాలు 84 శాతం మేర వృద్ధి చెందాయి. ఇవి 2023-24లో రూ. 281.48 కోట్లుగా ఉండగా, 2024-25లో రూ. 517.394 కోట్లు వచ్చాయి.
  • ఇతర పార్టీల్లో AAP రూ. 27.044 కోట్లు పొందింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఇది 244 శాతం పెరుగుదలని చెప్పింది. అలాగే NPP రూ. 1.943 కోట్లు అందగా, ఇది 1,313 శాతం పెరుగుదల అని నివేదిక పేర్కొంది.

ఇక మరోవైపు రాజకీయ నిధుల సేకరణలో కార్పొరేట్ విరాళాలే ఆధిపత్యం వహించాయని ఏడీఆర్ నివేదిక పేర్కొంది. మొత్తం 3,244 విరాళాల ద్వారా రూ. 6,128.787 కోట్లు సమకూరినట్లు తెలిపింది. ఇది మొత్తం విరాళాల్లో 92.18 శాతానికి సమానమని చెప్పింది. అటు వ్యక్తిగత దాతలు 7,900 విరాళాల ద్వారా రూ. 505.66 కోట్లు అందించారని, ఇది మొత్తం నిధుల్లో 7.61 శాతంగా ఉందని వివరించింది. 2,794 కార్పొరేట్ విరాళాల ద్వారా BJP రూ. 5,717.167 కోట్లు పొందిందని చెప్పింది. ఇది ఇతర జాతీయ పార్టీలన్నీ కలిపి పొందిన మొత్తం విరాళాల కంటే (రూ. 411.62 కోట్లు) 13 రెట్ల కంటే ఎక్కువ. అలాగే, 2,627 మంది వ్యక్తిగత దాతల నుంచి ఆ పార్టీకి రూ. 345.94 కోట్లు లభించాయని పేర్కొంది.

ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ 112 కార్పొరేట్ విరాళాల ద్వారా రూ. 383.86 కోట్లు, మరోవైపు 2,357 మంది వ్యక్తిగత దాతల నుంచి రూ. 132.39 కోట్లు అందుకుంది. ప్రుడెంట్ ఎలక్టోరల్ ట్రస్ట్ (Prudent Electoral Trust) BJP, కాంగ్రెస్, AAP పార్టీలకు కలిపి మొత్తం రూ. 2,413.465 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చినట్లు ఏడీఆర్ నివేదిక పేర్కొంది. ఇందులో రూ. 2,180.7119 కోట్లు BJPకి (35.90 శాతం), రూ. 216.335 కోట్లు కాంగ్రెస్‌కు (41.81 శాతం), రూ. 16.4178 కోట్లు AAPకి (43.08 శాతం) అందాయి. ప్రోగ్రెసివ్​ ఎలక్టోరల్ ట్రస్ట్ (Progressive Electoral Trust) రెండు విరాళాల ద్వారా రూ. 834.97 కోట్లు, ఏబీ జనరల్​ ఎక్టోరల్​ ట్రస్ట్​ (AB General Electoral Trust) 16 విరాళాల ద్వారా రూ. 621 కోట్లు ఇచ్చింది. న్యూ డెమెక్రాటిక్ ఎలక్టోరల్​ ట్రస్ట్​ మొత్తం ఏడు విరాళాల ద్వారా రూ. 155 కోట్లను BJP, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు విరాళంగా అందించింది. 2024-25లో సీరం ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మూడు విరాళాల ద్వారా రూ. 100 కోట్లు, అలాగే రుంగ్తా సన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నాలుగు విరాళాల ద్వారా రూ. 95 కోట్లు బీజేపీకి విరాళంగా అందించాయని ఏడీఆర్ పేర్కొంది.

TAGGED:

ADR REPORT ON POLITICAL FUNDING
ADR REPORT ON NATIONAL PARTY INCOME
NATIONAL PARTY DONATIONS LIST
HIGHEST DONATION TO POLITICAL PARTY
ADR ON NATIONAL PARTY DONATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.