ETV Bharat / bharat

థరూర్ వ్యాసంపై రాజకీయ రగడ- 'ఖత్రోకా ఖిలాడీ' అంటూ బీజేపీ ప్రశంసలు

థరూర్ 'ఖత్రోకా ఖిలాడీ' అంటూ బీజేపీ కితాబు- వంశపారంపర్య రాజకీయాలపై రాసిన వ్యాసంపై ప్రశంసలు- థరూర్ వ్యాసం 'నిజం అనే బాంబు' లాంటిదని వ్యాఖ్యలు

Shashi Tharoor
Shashi Tharoor (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 4, 2025 at 4:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tharoors Article On Dynastic Politics : మన దేశంలోని వారసత్వ రాజకీయాలపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ సంచలన వ్యాసం రాశారు. దీనిపై ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ డిబేట్ జరుగుతోంది. 'భారత రాజకీయాలు ఒక కుటుంబ వ్యాపారం' శీర్షికతో ఓ మీడియాలో కథనం పబ్లిష్ అయింది. ఈ వ్యాసంలోని వివరాలు అద్భుతహా అనేలా ఉన్నాయని బీజేపీ నేతలు కొనియాడుతున్నారు. ఇంతకీ కమలదళం నేతలు ఏమంటున్నారు? థరూర్ వ్యాసంలో వారికి ఏం నచ్చింది? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

అది భారత ప్రజాస్వామ్యానికి తీవ్ర ముప్పు: థరూర్
వంశపారంపర్య రాజకీయాలు భారత ప్రజాస్వామ్యానికి తీవ్ర ముప్పును కలిగిస్తున్నాయని తన వ్యాసంలో శశి థరూర్ రాసుకొచ్చారు. కాంగ్రెస్, సమాజ్‌వాదీ, డీఎంకే, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్‌ పార్టీలు వంశపారంపర్య రాజకీయాలను ప్రోత్సహిస్తున్న తీరును ఆయన వివరించారు. "దశాబ్దాలుగా ఒకే కుటుంబం దేశ రాజకీయాలను శాసిస్తోంది. నెహ్రూ-గాంధీ వంశ ప్రభావం స్వాతంత్ర్య పోరాటంతో ముడిపడి ఉంది. అయితే రాజకీయ నాయకత్వమనేది పుట్టుకతో వచ్చే హక్కు అనే ఆలోచననూ ఇది స్థిరపరిచింది. ప్రతి పార్టీ, ప్రాంతం, స్థాయిలోనూ ఇది చొచ్చుకుపోయింది" అని థరూర్ ఒక మీడియా కథనంలో రాసుకొచ్చారు. బిజూపట్నాయక్‌- నవీన్‌ పట్నాయక్‌, బాల్‌ ఠాక్రే- ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రే- ఆదిత్య ఠాక్రే, ములాయం సింగ్‌ యాదవ్‌- అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌, షేక్‌ అబ్దుల్లా- ఒమర్‌ అబ్దుల్లా, కరుణానిధి- ఎంకే స్టాలిన్‌- ఉదయనిధి వంటి ఉదాహరణలు ప్రస్తావించారు. రాజకీయాల్లో ప్రతిభను ప్రోత్సహించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని చెప్పారు.

బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సరిగ్గా వారం రోజుల ముందు (అక్టోబరు 31న) యూకేకు చెందిన ఒపీనియన్ వెబ్‌సైట్‌ 'ప్రాజెక్ట్ సిండికేట్ ఓఆర్‌జీ'లో ఈ వ్యాసం ప్రచురితం కావడం గమనార్హం. ఆ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్, ఆర్‌జేడీలతో కూడిన విపక్ష మహా కూటమిని, బీజేపీ, జేడీయూలతో కూడిన అధికార ఎన్‌డీఏ కూటమి ఢీకొంటోంది. థరూర్ వ్యాసం ప్రభావం బిహార్ ఎన్నికలపైనా పడే అవకాశం ఉందని రాజకీయ పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

శశి థరూర్‌ ఖత్రోకా ఖిలాడీ : బీజేపీ
శశి థరూర్ వ్యాసంపై బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి షెహజాద్ పూనవాలా ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. వారసత్వ రాజకీయాలు చేస్తున్న రాహుల్ గాంధీ లాంటి వారిపై నేరుగా థరూర్ విమర్శలు చేయడాన్ని గొప్ప విషయంగా ఆయన అభివర్ణించారు. థరూర్‌ను ఖత్రోకా ఖిలాడీగా షెహజాద్ పూనవాలా అభివర్ణించారు. ఈ వ్యాసంలో చాలా లోతైన వివరాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. అధికారం తమ జన్మహక్కు అనేలా గాంధీ-వాద్రా కుటుంబం వ్యవహరించిన తీరును అద్దంపట్టేలా థరూర్ వ్యాసం ఉందన్నారు. ఆర్‌జేడీ అగ్ర నేత తేజస్వి యాదవ్, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ దీన్ని చదివితే, తప్పకుండా వ్యక్తిగతంగా ఫీలవుతారని షెహజాద్ పూనవాలా మండిపడ్డారు. నిప్పులాంటి నిజాలు చెప్పినందుకు థరూర్‌ను కేరళ కాంగ్రెస్ నేతలు చెడు పదాలతో అవమానించే ముప్పు ఉందన్నారు. ఈ క్రమంలో థరూర్​ నిప్పుతో చెలగాటమాడుతున్నారని షెహజాద్ పూనవాలా ఎక్స్​ వేదికగా స్పందించారు.

'ఆయన నేరుగా రాజకీయ వారసుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. 2017లో వారసత్వం ద్వారా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన రాహుల్​ గాంధీని నేను ప్రశ్నించినప్పుడు నాకు ఏం జరిగిందో మీకు గుర్తులేదా సర్​? ఆ కుటుంబం ప్రతీకారంతో వ్యవహరిస్తోంది' అని గాంధీ కుటుంబాన్ని ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు. ఆ సంవత్సరం కాంగ్రెస్​లో జరిగిన అంతర్గత ఎన్నికల ప్రక్రియ గురించి పూనావాలా ప్రశ్నించారు. రాహుల్​ను కాంగ్రెస్​ అధ్యక్షుడిగా నియమించాలని ముందే నిర్ణయించుకున్నారని, హస్తం పార్టీలో అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం అనేది బూటకమంటూ చేసిన విమర్శలు తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. అనంతరం ఆయన బీజేపీలో చేరి, పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా నియమితులయ్యారు.

థరూర్ వ్యాసం 'నిజం అనే బాంబు' లాంటిది!
థరూర్ రాసిన వ్యాసాన్ని 'నిజం అనే బాంబు'గా బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సీఆర్ కేశవన్ అభివర్ణించారు. అధికారాన్ని నెహ్రూ-గాంధీ కుటుంబం అప్రజాస్వామికంగా హైజాక్ చేసిందని ఆయన విమర్శించారు. ఈ వివరాలను థరూర్ చాలా స్పష్టంగా వ్యాసంలో రాశారని తెలిపారు. కాంగ్రెస్‌ను నియంత్రించే ఓ కుటుంబం వల్ల థరూర్ రాజకీయంగా అణచివేతను ఎదుర్కొన్నారని, ఆ పార్టీలో ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈమేరకు 'ఎక్స్' వేదికగా సీఆర్ కేశవన్ ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.

గెలిస్తే మహిళలకు ఏటా రూ.30వేల సాయం- తేజస్వీ యాదవ్

కుటుంబ వ్యాపారంలా భారత్ రాజకీయాలు- అవి ప్రజాస్వామ్యానికి తీవ్ర ముప్పు : శశి థరూర్

TAGGED:

THAROORS ARTICLE POLITICS
DYNASTIC POLITICS IN INDIA
DYNASTIC POLITICS IN CONGRESS
SHEHABAD PUNAVALA DYNASTIC POLITICS
THAROORS ARTICLE DYNASTIC POLITICS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నలుగురిలో నచ్చినట్లు చేస్తారా? - కనీస 'ఇంగితజ్ఞానం' లేకపోతే ఎలా?

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.