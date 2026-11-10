'వందేమాతరం' పూర్తికాకముందే కూర్చున్న మంత్రి, కలెక్టర్- బీజేపీ తీవ్ర ఆగ్రహం
Disrespect For National Song Kerala : కేరళలోని కాసరగోడ్ జిల్లాలో ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో మంత్రి, ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే, కలెక్టర్లు జాతీయ గేయాన్ని అవమానించారంటూ బీజేపీ ఆగ్రహించింది.
Published : November 10, 2026 at 9:43 AM IST
కేరళంలో జాతీయ గేయం 'వందేమాతరం' విషయంలో వివాదం చెలరేగింది. ఓ ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో గేయం పూర్తికాకముందే ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి కె. మురళీధరన్తో పాటు పలువురు ప్రముఖులు కూర్చుండిపోవడం రాజకీయ దుమారానికి దారితీసింది. జాతీయ గేయాన్ని అవమానించారని ఆరోపిస్తూ బీజేపీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మంత్రి, జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు ఈ ఘటనలో భాగస్వాములైన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. ఈ ఘటన కాసరగోడ్ జిల్లాలోని కరాడ్క పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న ముల్లెరియా ఫ్యామిలీ హెల్త్ సెంటర్లో జరిగింది.
గేయం పూర్తికాకముందే కూర్చున్న ప్రముఖులు
ముల్లెరియా ఫ్యామిలీ హెల్త్ సెంటర్లో కొత్తగా నిర్మించిన ప్రయోగశాల భవన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జాతీయ గేయం 'వందేమాతరం'ను పూర్తిగా ఆలపించాలని పంచాయతీ నిర్వహణ కమిటీ నిర్ణయించింది. అయితే గేయంలోని మొదటి రెండు చరణాలు పూర్తికాగానే మంత్రి కె. మురళీధరన్ తన కుర్చీలో కూర్చుండిపోయారు. ఆయనను అనుసరిస్తూ వేదికపై ఉన్న ఎంపీ రాజమోహన్ ఉన్నిత్తన్, ఎమ్మెల్యే కల్లాత్ర మహిన్, జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధన్య సురేశ్ కూడా కూర్చున్నారు. అయితే ఎమ్మెల్యే కె. నీలకందన్ మాత్రం గేయం పూర్తయ్యే వరకు నిలబడే ఉన్నారు. ఈ పరిణామం అక్కడున్నవారి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అనంతరం ఈ ఘటన రాజకీయ వివాదానికి దారితీసింది.
మంత్రి, కలెక్టర్పై కేసులు నమోదు చేస్తాం: బీజేపీ
ఈ ఘటనపై బీజేపీ నాయకత్వం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. జాతీయ గేయం పూర్తికాకముందే ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు కూర్చోవడం సముచితం కాదని విమర్శించింది. బాధ్యతాయుతమైన పదవుల్లో ఉన్నవారు ఇలా వ్యవహరించడం సమాజానికి తప్పుడు సంకేతాలు పంపుతుందని పేర్కొంది. బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఎం.ఎల్. అశ్విని ఈ ఘటనను రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనగా అభివర్ణించారు. మంత్రి, జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు ఇందులో భాగస్వాములైన ఇతరులపై కేసులు నమోదు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. క్యాబినెట్ మంత్రి రాజ్యాంగ నిబంధనలను ఉల్లంఘించడం తీవ్రమైన విషయమని పేర్కొన్నారు. జాతీయ గీతంతో సమాన ప్రాధాన్యం కలిగిన 'వందేమాతరం'ను అవమానించినందుకు మంత్రి, ఇతర ప్రముఖులు బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేసింది. ఈ వ్యవహారంపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు, మంత్రికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలను మరింత ఉధృతం చేస్తామని జిల్లా కమిటీ హెచ్చరించింది.
జిల్లావ్యాప్తంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో మంత్రి
ఈ వివాదానికి ముందు మంత్రి కె. మురళీధరన్ సోమవారం ఉదయం నుంచి కాసరగోడ్ జిల్లాలో పలు అధికారిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఆరోగ్య రంగంలో మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో చేపట్టిన పలు ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించారు. కాన్హంగడ్లో వ్యాక్సిన్ స్టోర్ను, చెమ్నాడ్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని మెల్పరంబ వద్ద అరమంగనం జనకీయ ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. కాసరగోడ్ జనరల్ హాస్పిటల్లో పవర్ లాండ్రీ, జిల్లా క్షయ వ్యాధి కేంద్రం, ఇంటిగ్రేటెడ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ల్యాబ్లను కూడా ప్రారంభించారు. కరాడ్కలోని కార్యక్రమానికి వెళ్లే ముందు ఉక్కినాడ్కలో ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలను సందర్శించారు.
'కాయకల్పం'తో ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు
ఉదయం విద్యానగర్లోని చెట్టుమ్కుళి రాయల్ కన్వెన్షన్ హాల్లో 'కాయకల్పం' పేరుతో ప్రజా సంప్రదింపుల కార్యక్రమాన్ని మంత్రి ప్రారంభించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే కల్లాత్ర మహిన్ అధ్యక్షత వహించనుండగా, ఎంపీ రాజమోహన్ ఉన్నిత్తన్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొననున్నారు. వీరితో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు ఏ.కె.ఎమ్. అష్రఫ్, కె. నీలకందన్, గోవిందన్ పల్లిక్కప్పిల్, సందీప్ వారియర్ కూడా హాజరుకానున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజలతో నేరుగా మాట్లాడి జిల్లాలోని ఆరోగ్య సమస్యలను తెలుసుకోవడం, వాటికి పరిష్కారాలు చూపడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఆరోగ్య రంగంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను సమీక్షించడంతో పాటు ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను తెలుసుకుని త్వరితగతిన పరిష్కరించేందుకు 'కాయకల్పం' దోహదపడుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
తన కోసం కాదు, అనాథ మనవరాలి కోసం- 90 ఏళ్ల ఏజ్లో రోడ్డుపై 'బామ్మ' విన్యాసాలు!
జెలెన్స్కీతో ఫోన్లో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ- ఘర్షణల ముగింపునకు సహకరిస్తామని వెల్లడి