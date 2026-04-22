ప్రధానిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు: ఖర్గేపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఈసీకి బీజేపీ ఫిర్యాదు
ప్రధాని మోదీని అవమానించడం అంటే దేశ ప్రజలను అవమానించడమే- ఖర్గేపై ఈసీ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి- బీజేపీ ప్రతినిధి బృందం డిమాండ్
Published : April 22, 2026 at 3:21 PM IST
BJP Slams Kharge : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని 'ఉగ్రవాది' అంటూ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ మండిపడింది. ఆయనపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్మలా సీతారామన్ నేతృత్వంలోని బీజేపీ ప్రతినిధి బృందం బుధవారం కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఈసీ)ని కోరింది. ఎన్నికల సంఘంతో భేటీ జరిగిన అనంతరం కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు వంటి బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలాంటి పదజాలాన్ని ఉపయోగించిన విషయాన్ని ఈసీ దృష్టికి తీసుకెళ్లాం" అని చెప్పారు.
"ఎన్నికలు జరగనున్న తమిళనాడులో దేశ ప్రధానిని ఉగ్రవాది అంటూ ఖర్గే సంబోధించారు. ఇది అత్యంత దారుణమైన వ్యాఖ్య. ఇది భారత ప్రజలు ప్రధాని మోదీకి ఇచ్చిన మ్యాండేట్ను అవమానించడమే. అంతకంటే ముఖ్యంగా ప్రజలు తమ నాయకుడిని ఎన్నికునే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను అవమానించడం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఎన్నికైన తర్వాత ఆయన దేశం మొత్తానికి నాయకుడు" అని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు.
తమిళనాడు, బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ, కాంగ్రెస్ తీవ్ర నైరాశ్యంలో ఉందని నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. అందుకే ప్రధాని మోదీపై ఉన్న తీవ్ర ద్వేషంతోనే కాంగ్రెస్ ఇలాంటి దారుణమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తోందని ఆమె ఆరోపించారు. ఈ అంశాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించి, ఆయనపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరినట్లు ఆమె తెలిపారు.
బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పాలి!
ఈసీని కలిసిన ఈ బీజేపీ ప్రతినిధి బృందంలో సభ్యుడైన కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు, ఖర్గే వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు. మోదీపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలా అసహ్యంగా ఉన్నాయని అన్నారు.
"మేము ఖర్గేపై అత్యంత కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారం. దేశానికి బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పేలా ఖర్గేను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదేశించాలని కోరాం" అని రిజిజు పేర్కొన్నారు. కమిషన్ తన ఫిర్యాదును చాలా ఓపికగా విందని, తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చిందని ఆయన చెప్పారు. దేశ ప్రధానిని ఉగ్రవాది అని పిలిచే సాహసం మరెవరూ చేయకుండా ఉండేలా కమిషన్ ఒక గుణపాఠం నేర్పే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. కాగా, ఈసీని కలిసిన బృందంలో నిర్మలా సీతారామన్, కిరణ్ రిజిజుతోపాటు, కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్, బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అరుణ్సింగ్ కూడా ఉన్నారు.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
చెన్నైలో జరిగిన విలేకరులు సమావేశంలో ఏఐఏడీఎంకే-బీజేపీ పొత్తును ఖర్గే విమర్శిస్తూ, ప్రధాని మోదీని 'ఉగ్రవాది' అని సంబోధించారు. తరువాత తాను అలా అనలేదని, ప్రతిపక్షాల గొంతు నొక్కేందుకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని, కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలను ప్రధాని దుర్వినియోగం చేస్తూ, రాజకీయ పార్టీలను, ప్రజలను భయభ్రాంతులకు (టెర్రరైజింగ్) గురి చేస్తున్నారనే అర్థంలో చెప్పానని వివరణ ఇచ్చారు.
'మోదీ ప్రజలను, పార్టీలను భయపెడుతున్నారు. నేను ఆయనను అక్షరాలా ఉగ్రవాది అని అనలేదు. ఆయన తన అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రతిపక్షాలను కించపరుస్తున్నారు' అని ఖర్గే పేర్కొన్నారు. దీనిపై మంగళవారం బీజేపీ స్పందిస్తూ, ఖర్గే వ్యాఖ్యలను సుమోటోగా స్వీకరించి, ఆయనతో బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పించాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరింది. ఖర్గేపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్)లోని వివిధ సెక్షన్ల కింద శిక్షార్హమైన చర్యలు తీసుకోవాలని, ఆయన ప్రచారంపై ఆంక్షలు విధించాలని మెమోరాండం సమర్పించింది. వాస్తవానికి ఖర్గే ఇంతకు ముందే వివరణ ఇచ్చినప్పటికీ బీజేపీ మాత్రం ఆయనపై విమర్శలు ఆపలేదు. అంతేకాదు, ఇంతకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీని 'అర్బన్ నక్సల్ పార్టీ' అని విమర్శించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ రిమోట్ కంట్రోల్ దేశ వ్యతిరేక శక్తుల చేతుల్లో ఉందని ఆరోపించింది.
ఉగ్రవాదానికి భారత్ ఎప్పటికీ తలొగ్గదు : పహల్గాం దాడిపై ప్రధాని మోదీ
రక్త పరీక్షలు లేకుండానే కిడ్నీ వ్యాధుల గుర్తింపు- AIతో వినూత్న ఆవిష్కరణ!