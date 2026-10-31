'ప్రధాని సీటు కోసం నెహ్రూనే ఓట్ చోరీ చేశారు'- కాంగ్రెస్ మాక్ పార్లమెంట్కు బీజేపీ కౌంటర్
BJP Counter To Congress : దిల్లీలో కాంగ్రెస్ నిర్వహించిన మాక్ పార్లమెంట్ సమావేశంపై అధికార బీజేపీ కౌంటర్ ఇచ్చింది.
Published : October 31, 2026 at 7:45 PM IST
భారతదేశ చరిత్రలో మొట్టమొదటి 'ఓట్ చోరీ' పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ద్వారానే జరిగిందని భారతీయ జనతా పార్టీ ఆరోపించింది. సర్దార్ వల్లభభాయి పటేల్కు దక్కాల్సిన పదవిని, ఓట్ చోరీ చేసి నెహ్రూ ప్రధాని అయ్యారని విమర్శించింది. దిల్లీలో ఇండీ కూటమి శనివారం నిర్వహించిన మాక్ పార్లమెంట్కు బీజేపీ ఎంపీ సంబిత్ పాత్ర కౌంటర్ ఇస్తూ ఈ ఆరోపణలు చేశారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ను తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రతిపక్ష కూటమి చేసిన 'ప్రజా అభిశంసన' తీర్మానాన్ని ఆయన తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు.
దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్మీట్లో సంబిత్ పాత్ర మాట్లాడుతూ, ఎన్నికల్లో అక్రమాలు జరిగాయంటూ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే చేసిన ఆరోపణలపై స్పందించారు. దేశ చరిత్రలో 'ఓట్ చోరీ' అనేది కాదనలేని వాస్తవమని, అయితే దీనికి గాంధీ కుటుంబానికి చెందిన నెహ్రూనే ప్రధాన సూత్రధారి అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశ మొదటి ప్రధానమంత్రిగా నెహ్రూ బాధ్యతలు చేపట్టడంపై సంబిత్ పాత్ర నేరుగా విమర్శలు గుప్పించారు.
'ఓట్ చోరీ గురించి ఖర్గే చేస్తున్న ఆరోపణల్లో వాస్తవం ఉంది. చరిత్రలో నిజంగానే ఓట్ల దొంగతనం జరిగింది. కానీ అది గాంధీ కుటుంబంలోని మొదటి వ్యక్తి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ద్వారానే జరిగింది. ఆయన అప్పట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ప్రముఖ నాయకుల ఓట్లను దొంగిలించారు. సర్దార్ వల్లభ్భాయి పటేల్ను ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నుకోవడానికి ఆ నాయకులు బ్యాలెట్ బాక్సులో ఓట్లు వేశారు. కానీ, ఆ ఓట్లను దొంగిలించి నెహ్రూ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయ్యారు. నెహ్రూ ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రధానమంత్రి కాదు' అని బీజేపీ ఎంపీ అన్నారు.
'ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నారు'- సంబిత్ పాత్ర
భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్కు వ్యతిరేకంగా ఇండీ కూటమి చేపట్టిన ఈ 'ప్రజా అభిశంసన' సమావేశాన్ని సంబిత్ పాత్ర తప్పుబట్టారు. ఇలాంటి నాటకాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తుందని మండిపడ్డారు. ఓట్ల దొంగతనానికి పాల్పడిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి నెహ్రూనే అని, కాంగ్రెస్ మిత్రపక్షాలు తెలుసుకోవాలని అన్నారు. ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తున్న ఎస్ఐఆర్ను సమర్థిస్తూ, క్షేత్రస్థాయిలో ఓటర్ల ధ్రువీకరణకు అధికారులు చేస్తున్న ప్రక్రియను వివరించారు.
'దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో 13 కోట్ల మంది పేర్లను ఇంకా తుది ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చలేదు. అయితే ఈ ప్రక్రియలో అధికాలురు 'ASDD' ఫార్ములా ద్వారా ఓట్ల వడపోత కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. అంటే 'గైర్హాజరు', 'షిఫ్టింగ్, 'డెత్', 'డూప్లికేట్' అనేది దీని అర్థం. ఎస్ఐఆర్ ఫారంతో బీఎల్వోలు ప్రతి ఓటరు ఇంటికి మూడుసార్లు వెళ్తున్నారు. దానిని ఓటర్ల సమక్షంలో వాళ్లే పూరిస్తున్నారు. ఈ మూడుసార్లలో ఏ ఒక్కసారైనా మీరు ఇంటివద్ద లేకపోతే, మిమ్మల్ని 'గైర్హాజరు'గా గుర్తిస్తారు. ఇలా ఈ ప్రక్రియ పూర్తిగా పారదర్శకంగా, నిబంధనలకు లోబడే జరుగుతుంది. ప్రతిపక్షాలు ఎన్నికల్లో గెలవలేక ఈవీఎం, ఓటర్ల జాబితా అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపిస్తున్నాయి' అని సంబిత్ పాత్ర పేర్కొన్నారు.
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