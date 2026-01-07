మహారాష్ట్రలో వింత రాజకీయం- బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ పొత్తు - నేతలకు సీఎం ​వార్నింగ్

ETV Bharat / bharat

January 7, 2026

BJP Congress Alliance : మహారాష్ట్ర మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అరుదైన సన్నివేశం చోటుచేసుకుంది. ఉప్పు నిప్పులా ఉండే బీజేపీ- కాంగ్రెస్​ కలిసిపోయాయి. అంబర్‌నాథ్‌ ప్రాంతానికి మేయర్‌ స్థానాన్ని దక్కించుకునేందుకు ఈ రెండు పార్టీలు జట్టుకట్టాయి. ఉపముఖ్యమంత్రి ఏక్​నాథ్ శిందే నేతృత్వంలోని శివ​సేనకు అధికారం దక్కకుండా ఉండేందుకు ఈ అరుదైన కూటమి ఏర్పాటయ్యింది. అయితే, బీజేపీ- కాంగ్రెస్​ పొత్తుపై మహారష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్​ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి కారణమైన నేతలను చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

బీజేపీ- కాంగ్రెస్​ కూటమిలోని 32 మంది కౌన్సిలర్ల మద్దతుతో బీజేపీకి చెందిన తేజశ్రీ కరంజులే ఇక్కడ మేయర్‌ పదవిని చేజిక్కించుకున్నారు. వీరిలో 16 మంది బీజేపీ, 12 మంది కాంగ్రెస్‌, నలుగురు ఎన్సీపీ (అజిత్‌ పవార్‌ వర్గం)కి చెందిన వారు ఉన్నారు. అయితే, మేయర్ పదవి కోసం కాంగ్రెస్‌తో బీజేపీ చేతులు కలపడంపై శిందే వర్గానికి చెందిన శివసేన పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తంచేసింది. ఎప్పుడూ కాంగ్రెస్‌కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే ఆ పార్టీ, ఇప్పుడు పొత్తు పెట్టుకోవడాన్ని శివసేన ఎమ్మెల్యే బాలాజీ కినికార్ ప్రశ్నించారు. ఇది తమకు వెన్నుపోటు పొడవడమేనని విమర్శించారు. అయితే, ఈ విమర్శలను బీజేపీ ఉపాధ్యక్షుడు గులాబ్రావ్‌ కరంజుల్‌ పాటిల్‌ కొట్టిపారేశారు. అంబర్‌నాథ్‌లో శివసేనతో పొత్తుకు తమ పార్టీ ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినా, దానినుంచి సానుకూలమైన స్పందన రాలేదన్నారు. ఈ సందర్భంగా శిందే పార్టీపై అవినీతి ఆరోపణలు చేశారు.

