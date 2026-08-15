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'వందేమాతరం పూర్తి గేయాన్ని పాడకుండా సోనియా అడ్డుకున్నారు: బీజేపీ ఆరోపణలు

సోనియా పూర్తి వందేమాతరం గేయాన్ని అడ్డుకున్నారని బీజేపీ ఆరోపణ- ఖర్గే కోసం కుర్చీ అడిగారన్న కాంగ్రెస్‌- ఇందిరా భవన్‌లో పూర్తి వందేమాతరం ఆలాపన జరిగిందని జైరాం రమేశ్‌ స్పష్టం

Vandemataram Controversy BJP Congress
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీ (ANI SCREEN GRAB)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2026 at 4:26 PM IST

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Vandemataram Controversy BJP Congress : స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ వందేమాతరం పూర్తి గేయం ఆలాపనపై బీజేపీ, కాంగ్రెస్​ మధ్య మాటల యుద్ధం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం ఇందిరా భవన్​లోని శనివారం నిర్వహించిన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో పూర్తి వందేమాతరం ఆలాపనను కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీ అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారంటూ బీజేపీ ఆరోపించింది. అయితే ఆ ఆరోపణలను కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా ఖండించింది.

'అసంతృప్తిగా కనిపిస్తున్న తల్లి, కుమారుడు'
కాంగ్రెస్ ఆఫీస్​లో జరిగిన కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వీడియోను బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి బీఎల్ సంతోష్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. "వందేమాతం పూర్తి గేయం ఆలాపనపై తల్లి, కుమారుడు, కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు అసంతృప్తిగా కనిపిస్తున్నారు" అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. స్వాతంత్ర్యానికి ముందు, తర్వాత కూడా కొన్ని మనస్తత్వాలు మారలేదని విమర్శించారు. బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి గోపాల్ కృష్ణ అగర్వాల్​ కూడా కాంగ్రెస్​పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజున బయటకు వచ్చిన దృశ్యాలు సిగ్గుచేటని అన్నారు.

దేశ జాతీయ గేయమైన వందేమాతరం ఆలాపన సమయంలో సోనియా గాంధీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారని, ఎందుకు ప్లే చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను ఆమె ప్రశ్నించారని గోపాల్ కృష్ణ అగర్వాల్ ఆరోపించారు. వందేమాతరం కేవలం ఒక పాట కాదని, భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం, జాతీయ చైతన్యం, దేశభక్తికి చారిత్రక ప్రతీక అని పేర్కొన్నారు. స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ వారసత్వాన్ని తమదిగా చెప్పుకునే కాంగ్రెస్, వందేమాతరం విషయంలో ఇలా వ్యవహరించడమేమిటని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ వైఖరి గతంలోని ఎమర్జెన్సీ మనస్తత్వాన్ని గుర్తు చేస్తుందని విమర్శించారు. దేశప్రజలు ఇలాంటి వైఖరిని తిరస్కరించారని, భవిష్యత్తులో కూడా తిరస్కరిస్తారని అన్నారు.

'తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్న బీజేపీ'
అయితే బీజేపీ ఆరోపణలను కాంగ్రెస్ తోసిపుచ్చింది. ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఆ వివాదంపై స్పందిస్తూ, ఇందిరా భవన్​లో శనివారం పూర్తి వందేమాతరం గేయం ఆలాపన జరిగిందని స్పష్టం చేశారు. దాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం జరగలేదని చెప్పారు. ఖర్గే చాలా సేపు నిలబడి ఉండడంతో ఆయనకు కుర్చీ ఏర్పాటు చేయాలని సోనియా గాంధీ అడిగారని వివరించారు. దానినే బీజేపీ నేతలు వేరే విధంగా ఇప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

వందేమాతరం విషయంలో కాంగ్రెస్​కు స్పష్టమైన చరిత్రాత్మక వైఖరి ఉందని జైరాం రమేశ్ వివరించారు. 1937 అక్టోబర్ 28వ తేదీన కోల్​కతాలో మహాత్మాగాంధీ, నేతాజీ సుభాశ్ చంద్రబోస్, సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్, మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్, జవహర్​లాల్​ నెహ్రూ, గోవింద్ వల్లభ్ పంత్, రాజగోపాలాచారి తదితరుల సమక్షంలో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం జరిగిందని చెప్పారు. గురుదేవ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ సూచన మేరకు వందేమాతరం ప్రారంభ చరణాలను మాత్రమే కాంగ్రెస్ సమావేశాల్లో ఆలపించాలని అప్పట్లో నిర్ణయించారని పేర్కొన్నారు.

'ఎలాంటి వివాదం లేదు'
అప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ సమావేశాల్లో ఆ పంక్తులనే పాడుతున్నామని, పార్తీ కార్యకర్తలు కూడా వందేమాతరం ఆలపిస్తారని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. అందులో ఎలాంటి వివాదం లేదని చెప్పారు. శనివారం మాత్రం ఇందిరా భవన్​లోని పూర్తి వందేమాతరం ఆలాపన జరిగిందని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. వందేమాతరం అంశంపై పార్లమెంట్​లో సుమారు 16 గంటలపాటు చర్చ జరిగిందని గుర్చుచేశారు. అందుకే గీతం చరిత్ర, కాంగ్రెస్ అప్పట్లో తీసుకున్న నిర్ణయానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తాను వివరించానన్నారు. ప్రధాని, కేంద్ర హోంమంత్రికి కూడా వందేమాతరం చరిత్రకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు తెలియవని వ్యాఖ్యనించారు.

అదే సమయంలో బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి ప్రదీప్ భండారీ కూడా కాంగ్రెస్​పై విమర్శలు గుప్పించారు. సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ పూర్తి వందేమాతరం ఆలాపనను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు. ఓటు బ్యాంకు, బుజ్జగింపు రాజకీయాల కోసమే కాంగ్రెస్ ఇలా వ్యవహరిస్తోందని విమర్శించారు. బీజేపీ మరో అధికార ప్రతినిధి ఆర్పీ సింగ్ కూడా సోనియా గాంధీపై ఘాటు విమర్శలు చేశారు. వందేమాతరం పట్ల ఆమెకు ఎందుకు వ్యతిరేకత అని ప్రశ్నించారు. అయితే కాంగ్రెస్‌ నేతలు మాత్రం ఆ ఆరోపణలను రాజకీయ దుష్ప్రచారంగా కొట్టిపారేశారు.

జనగణమనతో సమానమైన హోదా
ఇక ఇటీవల పార్లమెంట్ ఆమోదించిన చట్టాన్ని కూడా బీజేపీ నేతలు ప్రస్తావించారు. జాతీయ గీతాన్ని అవమానించడం శిక్షార్హమైన నేరంగా పేర్కొంటూ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్స్​ టు నేషనల్ ఆనర్ బిల్లు 2026ను పార్లమెంట్ ఆమోదించింది. జులై 29న రాజ్యసభలో ఆమోదం పొందిన ఆ బిల్లు, జులై 30న లోక్​సభలో వాయిస్ ఓటుతో ఆమోదమైంది. ఆ చట్టం ద్వారా వందేమాతరానికి జాతీయ గీతం జనగణమనతో సమానమైన హోదా కల్పించినట్లు బీజేపీ నేతలు పేర్కొన్నారు.

బీజేపీ ఐటీ విభాగం అధిపతి అమిత్‌ మాలవీయ మాట్లాడుతూ, కాంగ్రెస్‌ ప్రధాన కార్యాలయంలో తొలిసారి పూర్తి వందేమాతరం ఆలాపన జరిగిందన్నారు. ప్రారంభ చరణాలు పాడిన తర్వాత సోనియా గాంధీ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసి పూర్తి గేయాన్ని ఆపాలని సూచించినట్లు ఆరోపించారు. రాహుల్‌ గాంధీ కూడా గీతాన్ని ముగించాలని సంకేతాలు ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే కార్యకర్తలు పూర్తి గేయాన్ని కొనసాగించారని తెలిపారు. కొత్త చట్టపరమైన నిబంధనల నేపథ్యంలో వందేమాతరాన్ని గౌరవించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతని అమిత్‌ మాలవీయ అన్నారు. కాంగ్రెస్‌, గాంధీ కుటుంబానికి భారతీయ సంస్కృతి, నాగరికతపై అసౌకర్యకరమైన వైఖరి ఉందని ఆరోపించారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజున అదే వైఖరి బయటపడిందని విమర్శించారు.

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