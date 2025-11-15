Bihar Election Results 2025

బిహార్​లో బీజేపీ యాక్షన్ స్టార్ట్​- రెబల్స్​పై చర్యలు- మాజీ కేంద్రమంత్రి, నేతలపై సస్పెన్షన్​ వేటు!

రెబల్స్​పై బీజేపీ చర్యలు- మాజీ మంత్రి ఆర్​కే సింగ్​, అశోక్​ కుమార్​ అగర్వాల్​, ఉషా అగర్వాల్​పై సస్పెన్షన్ వేటు

Published : November 15, 2025 at 3:17 PM IST

Choose ETV Bharat

BJP Action Against Rebels In Bihar : బిహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అఖండ విజయం సాధించి, అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచిన బీజేపీ ఇప్పుడు రెబల్స్​పై దృష్టి సారించింది. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడిన నేతలపై కొరడా ఝళిపిస్తోంది. తాజాగా బిహార్​కు చెందిన సీనియర్​ నేత, మాజీ కేంద్ర మంత్రి ఆర్​కే సింగ్​పై సస్పెన్షన్​ వేటు వేసింది. అంతేకాదు శాసనమండలి సభ్యుడు అశోక్ అగర్వాల్​, కతిహార్​ మేయర్ ఉషా అగర్వాల్​ను కూడా సస్పెండ్ చేసింది. బిహార్ బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యాలయ ఇన్​ఛార్జ్ అరవింద్ శర్మ శనివారం ఈ మేరకు షోకాజ్​ నోటీసులు జారీ చేశారు.

"మీరు పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇది క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘన కిందకు వస్తుంది. పార్టీ దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించింది. దీని వల్ల పార్టీకి నష్టం వాటిల్లింది. అందువల్ల మిమ్మల్ని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నాం. అయితే మిమ్మల్ని పార్టీ నుంచి ఎందుకు బహిష్కరించకూడదో, ఈ లేఖ అందిన వారంలోపు వివరణ ఇవ్వండి."
- అరవింద్ శర్మ, బిహార్ బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యాలయ ఇన్​ఛార్జ్

అయితే, ప్రస్తుతానికి సదరు నేతలను సస్పెండ్ మాత్రమే చేశారని, త్వరలో వారిని పార్టీ నుంచి బహిష్కరించే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.

BJP SUSPEND RK SINGH
ఆర్​కే సింగ్​ను సస్పెండ్ చేస్తూ బీజేపీ షోకాజ్​ నోటీస్​ (Show Cause Notice (BJP))

సొంత పార్టీపై విమర్శలు
2024 ఎన్నికల్లో బిహార్​లోని అర్రా నియోజక వర్గంలో పోటీ చేసిన ఆర్​కే సింగ్​ ఓడిపోయారు. అంతకు ముందు ఆయన ఎంపీగా పనిచేశారు. అయితే ఓడిపోయినప్పటి నుంచి ఆయన బీజేపీకి, ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా విమర్శలు చేస్తూ వచ్చారు. ముఖ్యంగా ఎన్​డీఏ నాయకత్వాన్ని, పార్టీ మిత్రపక్షంలోని అభ్యర్థుల విశ్వసనీయతను ప్రశ్నించారు. మరీ ముఖ్యంగా బిహార్​ ఉపముఖ్యమంత్రి, బీజేపీ పార్టీ నేత అయిన సామ్రాట్ చౌదరిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఆయన విద్యార్హతలపై అనేక సందేహాలు ఉన్నాయన్నారు. అలాగే బిహార్ బీజేపీ చీఫ్​ దిలీప్ జైస్వాల్​పైనా అవినీతి ఆరోపణలు చేశారు. సామ్రాట్ చౌదరి, జైస్వాల్​ ఇద్దరూ కూనీకోరులను ఆరోపించారు. ఈ కళంకిత అభ్యర్థులను దూరంగా ఉంచాలని ప్రజలను కోరారు. అలాగే 'జేడీయూ పార్టీకి చెందిన అనంత్ సింగ్​కు ఓటు వేయడం కంటే గుప్పెడు నీటిలో మునిగి చనిపోవడం మంచిదని' వ్యాఖ్యానించారు. ఈ విధంగా ఆర్​కే సింగ్ సొంత పార్టీకి పక్కలో బల్లెంలా తయారయ్యారు. అయినప్పటికీ, తాజా బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్​డీఏ కూటమి, ముఖ్యంగా బీజేపీ అఖండ విజయం సాధించాయి. అంతేకాదు సామ్రాట్ చౌదరి (బీజేపీ), అనంత్ సింగ్ (జేడీయూ) ఇద్దరూ తమ తమ స్థానాల్లో గెలుపొందడం గమనార్హం.

ఆర్​కే సింగ్ బిహార్​కు చెందిన రిటైర్డ్​ ఐఏఎస్ అధికారి. ఆయన మన్మోహన్ సింగ్ హయాంలో హోం కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. 2013లో ఆయన బీజేపీలో చేరారు. 2014, 2019ల్లో ఆయన అర్రా నుంచి రెండు సార్లు ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. 2017లో ఆయన మోదీ 1.0 క్యాబినెట్​లో విద్యుత్ శాఖామంత్రిగా పనిచేశారు. అయితే 2024 లోక్​సభ ఎన్నికల్లో ఆయన ఆర్రాలో ఓడిపోయారు.

అశోక్ కుమార్, ఉషా​ అగర్వాల్ సస్పెండ్
తాజా ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి తార్ కిశోర్ ప్రసాద్​పై, వీఐపీ పార్టీ అభ్యర్థిగా సౌరవ్ అగర్వాల్ పోటీ చేశారు. దీనితో తన కుమారుడైన సౌరవ్​ తరఫున బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ అశోక్ కుమార్ అగర్వాల్ ప్రచారం నిర్వహించారు. దీనితో పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడిన ఆయనను సస్పెండ్ చేస్తూ బీజేపీ షో-కాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. అలాగే పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారంటూ కతిహార్ మేయర్ ఉషా అగర్వాల్​పై కూడా బీజేపీ సస్పెన్షన్​ వేటు వేసింది.

