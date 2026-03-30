'బంగాల్కు శాపంగా మమతా బెనర్జీ- ప్రజాస్వామ్యానికి ఆమె ఒక ముప్పు'- దీదీపై బీజేపీ ఫైర్
ప్రాణహానీ ఉందని మమతా బెనర్జీ చేసిన ఆరోపణలను కొట్టిపారేసిన బీజేపీ- అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఓటర్లను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నమని వెల్లడి
Published : March 30, 2026 at 7:33 PM IST
West Bengal Elections 2026 : బంగాల్లో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ అధికార టీఎంసీ, ప్రతిపక్ష బీజేపీ మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. సీఎం మమతా బెనర్జీ లక్ష్యంగా తీవ్రంగా విరుచుకుపడింది బీజేపీ. ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ బంగాల్కు, ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక ముప్పు అని ఆరోపించింది. తనకు ప్రాణహానీ ఉందని మమతా బెనర్జీ చేసిన ఆరోపణలను కొట్టిపారేసింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఓటర్లను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నమని విమర్శించింది. మమతా బెనర్జీ ప్రాణాలకు హానీ ఉందని టీఎంసీ నేతలు ఆరోపించిన నేపథ్యంలో బీజేపీ ఈ మేరకు స్పందించింది. ఓటర్లను గందరగోళం సృష్టించడానికి ముఖ్యమంత్రి ఎన్నికల సమయంలో ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తారని బీజేపీ ఎంపీ కమల్జీత్ సెహ్రావత్ ఆరోపించారు. ఇది ముందే ప్రణాళిక వేసుకున్న రాజకీయ వ్యూహంలో భాగమని విమర్శించారు.
"బంగాల్లో ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడల్లా మమతా బెనర్జీ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడానికి ఇలాంటి ఆరోపణలతో ముందుకు వస్తారు. కేవలం రెండు నెలల క్రితం ఈడీ దాడులు నిర్వహించినప్పుడు, ఆమె ఫైళ్లను లాక్కుని అధికారులను బెదిరించారు. ఆ సమయంలో ఆమె ప్రాణానికి ఎలాంటి ముప్పు లేదు. తరచూగా ఆమె పార్టీ కార్యకర్తలు బీజేపీ కార్యకర్తలపై దాడి చేసి వారికి హాని కలిగించేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ అప్పుడు ఆమెకు ఎలాంటి ముప్పు కనిపించలేదు. ఇప్పుడు ఎన్నికలు సమీపిస్తుండగా ఆమె అకస్మాత్తుగా తన ప్రాణానికి ప్రమాదం ఉందని అంటారు. ఇది గందరగోళం సృష్టించడానికి ముందే ప్రణాళిక వేసుకున్న వ్యూహం. ఈసారి బంగాల్ ప్రజలు ఆమె వేసిన కుట్రలో చిక్కుకుపోరు. వారు అభివృద్ధి, భద్రత కోసం బీజేపీకి ఓటు వేస్తారు."
-- కమల్జీత్ సెహ్రావత్, బీజేపీ ఎంపీ
ప్రజాస్వామ్యానికి, జాతీయవాద శక్తులకు ముప్పుగా మమతా బెనర్జీ : బీజేపీ ఎంపీ దినేశ్
బంగాల్లో బెనర్జీ నాయకత్వం ప్రజాస్వామ్యానికి, జాతీయవాద శక్తులకు ముప్పుగా పరిణమించిందని బీజేపీ ఎంపీ దినేశ్ శర్మ ఆరోపించారు. ఆమె ప్రభుత్వం అవినీతి, బుజ్జగింపు, పేలవమైన పాలనతో నడుస్తోందని ఆయన విమర్శించారు. "బంగాల్కు, ప్రజాస్వామ్యానికి, దేశంలోని జాతీయవాద శక్తులకు మమతా బెనర్జీ ముప్పుగా మారారు. ఆమె నాయకత్వంలో కేవలం బుజ్జగింపు రాజకీయాలు మాత్రమే నడుస్తాయి. ఆమె బంగాల్కు శాపంగా మారింది. మమతా తిరిగి అధికారంలోకి వస్తే అవినీతి, ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగం పెరుగుతాయి. వ్యవసాయ ఉత్పత్తి తగ్గి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతారు. ఆమె రాజకీయ జీవితం ఇప్పుడు తుది దశలో ఉంది." అని బీజేపీ ఎంపీ దినేశ్ శర్మ అన్నారు.
సమాజంలో బీజేపీ విద్వేషాలు పెంచుతోందన్న మమతాబెనర్జీ
మరోవైపు సమాజంలోని అన్ని వర్గాల మధ్య బీజేపీ విద్వేషాలు పెంచి గొడవలు పెడుతుందని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. ఈ పరిస్థితులను ఆసరా చేసుకొని దేశాన్ని బీజేపీ దోచుకుంటోందన్నారు. బంగాల్ బెల్దాలో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచారం పాల్గొన్న మమతా, TMC ప్రభుత్వంపై అమిత్ షా విడుదల చేసిన ఛార్జ్షీట్పై మండిపడ్డారు. గతంలో నరేంద్ర మోదీ, అమిత్ షా గుజరాత్లో చేసిన అల్లర్లకు వారిపై ఛార్జ్షీట్ వేయాలని విమర్శించారు. అప్పటి అల్లర్ల ద్వారానే వారు అధికారంలోకి వచ్చారని మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. దేశంలోని అన్ని వర్గాల్లో విభజన తెచ్చేందుకు బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోందని ఆక్షేపించారు.
మరోవైపు బీజేపీ ఎన్నికల సంఘాన్ని తన కీలుబొమ్మగా మార్చుకుందని టీఎంసీ ఎదురుదాడికి దిగింది. "బంగాల్లో ఎన్నికల సంఘం పనిచేస్తున్న తీరు చూస్తుంటే అది బీజేపీ కార్యాలయంలా పనిచేస్తుందని స్పష్టమవుతోంది. బంగాల్ పాలనను కూల్చివేసి, రాష్ట్రంలో బీజేపీ జోక్యానికి వీలు కల్పించడమే వారి ఉద్దేశం. అయితే, ఇది సఫలం కాదు. ఎస్ఐఆర్ను తీసుకువచ్చారు. మా ఓట్లను తొలగించారు. మాపై ఏజెన్సీలను పంపారు. అధికారులను బదిలీ చేశారు. పరిపాలనపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చారు. వీటిలో ఏదీ పనిచేయదు." అని టిఎంసి ఎంపి సాగరిక ఘోష్ ఆరోపించారు.